Postingan AI dan logam tanah jarang membentuk pasar global - TDS muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar global sebagian besar merupakan fungsi dari dua tema tahun ini: perdagangan pelemahan Dolar AS (USD), dan kemajuan dunia menuju ekonomi masa perang, catat Ahli Strategi Komoditas Senior TDS Daniel Ghali. Ketatnya tembaga didorong oleh kekurangan pasokan struktural "Tema terakhir ini berpotensi dipicu oleh kebangkitan AI, mengingat implikasi geomakro yang sangat besar, mengikat kemajuannya menuju logam tanah jarang dan membawa ketergantungan Barat pada rantai pasokan Tiongkok untuk berbagai mineral penting ke garis depan." "Kekurangan pasokan struktural dalam penambangan tembaga sekarang berpotensi mengakibatkan pengurangan peleburan, memicu persaingan untuk mengamankan logam penting tersebut. Persaingan ini telah menghasilkan mikrostruktur yang baik, sehingga AS terus menyerap tembaga yang tersedia, mengalihkan logam dari kumpulan inventaris global, menjaga LME tetap ketat." "Booming kapasitas pusat data yang ada akan secara signifikan meningkatkan permintaan tembaga, menghasilkan perkiraan tambahan 500kt tembaga yang dibutuhkan pada tahun 2027, tetapi potensi booming kapasitas pusat data Tiongkok mengingat penekanan dari rencana Lima Tahun dapat menghasilkan perkiraan yang jauh lebih tinggi." Sumber: https://www.fxstreet.com/news/ai-and-rare-earths-shape-global-markets-tds-202510271408