Presale Kripto Terbaik yang Perlu Diperhatikan pada 2025: BlockDAG, Bitcoin Hyper, Best Wallet & Remittix

Investor kripto mengejar lebih dari sekadar hype di tahun 2025 – mereka mengejar traksi. Dan itulah yang dihadirkan oleh segelintir proyek presale kripto terbaik. Token-token ini tidak dibangun berdasarkan spekulasi; mereka didukung oleh adopsi nyata, arsitektur kredibel, dan narasi kuat yang mendorong minat ritel dan institusional.

Daftar yang menonjol tahun ini jelas: BlockDAG, Bitcoin Hyper, Best Wallet Token, dan Remittix. Bersama-sama, mereka telah mengumpulkan ratusan juta dolar, membangun komunitas besar, dan membuktikan bahwa inovasi masih hidup di era Web3. Dari utilitas pembayaran hingga infrastruktur blockchain generasi berikutnya, presale ini membentuk momentum yang mendefinisikan setiap bull run besar.

Mari kita telusuri apa yang membuat keempat proyek ini menjadi perbincangan pasar – dan mengapa mereka disebut sebagai presale kripto terbaik tahun 2025.

1. BlockDAG: Kekuatan Inovasi Senilai $433 Juta

Jika ada satu proyek yang telah menarik perhatian global, itu adalah BlockDAG (BDAG) – arsitektur Layer-1 hibrida yang sudah mendefinisikan ulang seperti apa skalabilitas itu. Saat ini dalam Batch 31 dengan harga presale $0,0015, BlockDAG telah mengumpulkan lebih dari $433 juta, menjual 27 miliar koin, dan mengirimkan 20.000 penambang ke seluruh dunia. Proyek ini sekarang memiliki lebih dari 312.000 pemegang dan 3,5 juta pengguna penambangan mobile X1 yang mengesankan, menetapkan rekor baru dalam partisipasi presale.

Yang membuat BDAG menjadi salah satu presale kripto terbaik bukan hanya angka-angkanya – tetapi teknologi di baliknya. Kerangka kerja Proof-of-Work + Directed Acyclic Graph (DAG) yang unik menggabungkan keamanan Bitcoin dengan skalabilitas super cepat DAG. Ini memungkinkan pemrosesan transaksi paralel dan throughput yang dapat melebihi 15.000 TPS, jauh melampaui jaringan lama seperti Solana atau Avalanche.



Tambahkan kompatibilitas EVM, audit CertiK dan Halborn, serta kemitraan dengan merek olahraga besar seperti BWT Alpine Formula One, dan jelas mengapa BDAG bukan sekadar token lain – ini adalah teknologi kripto baru terbaik yang membentuk generasi berikutnya dari Layer-1.

Bagi investor, matematikanya berbicara banyak: entri awal di $0,0015 dengan proyeksi listing $0,05 menunjukkan potensi keuntungan besar – jenis yang hanya muncul sekali setiap beberapa siklus.

2. Bitcoin Hyper: Revolusi Layer-2 untuk BTC

Berikutnya dalam daftar presale kripto terbaik adalah Bitcoin Hyper (HYPER), upaya berani untuk memperluas warisan Bitcoin ke dalam ruang DeFi dan kontrak pintar. Dengan membangun jaringan Layer-2 yang meningkatkan kecepatan transaksi dan kemampuan pemrograman Bitcoin, HYPER bertujuan untuk memadukan keamanan BTC yang tak tertandingi dengan fleksibilitas tingkat Ethereum.

Presale-nya telah menarik lebih dari $24,6 juta, menggarisbawahi permintaan investor akan alternatif Bitcoin yang dapat diskalakan. Visinya sederhana namun kuat: mengubah Bitcoin dari emas digital menjadi platform transaksi dan pengembangan yang berfungsi penuh.

Namun, HYPER tidak tanpa risiko – seperti semua proyek tahap awal, eksekusi akan menentukan apakah ia dapat memenuhi potensinya. Tetapi jika berhasil, itu bisa masuk dalam jajaran presale kripto terbaik yang paling menguntungkan, menjembatani cryptocurrency paling dikenal di dunia dengan layer performa yang selama ini tidak dimilikinya.

3. Best Wallet Token: Utilitas di Intinya

Best Wallet Token (BEST) membawa kepraktisan ke presale, menawarkan utilitas langsung melalui dompet kripto multi-chain terintegrasi. Dengan lebih dari $15 juta yang terkumpul sejauh ini, ini sudah membuktikan bahwa nilai dunia nyata masih penting dalam pasar spekulatif.

Sebagai bagian dari ekosistem Best Wallet, pemegang BEST menikmati biaya yang lebih rendah, akses awal ke peluncuran baru, dan insentif staking – kombinasi kuat yang menempatkannya di antara presale kripto terbaik bagi mereka yang mencari nilai fungsional jangka panjang.

Yang membuatnya menonjol adalah peran sentral aplikasi dalam penggunaan kripto sehari-hari. Seiring lebih banyak pengguna bermigrasi ke arah self-custody dan perdagangan terdesentralisasi, dompet yang andal dengan akses launchpad terintegrasi memposisikan BEST untuk pertumbuhan besar. Meskipun proyek ini menghadapi penundaan roadmap kecil, fondasi kuat dan fokus komunitasnya menjadikannya salah satu presale kripto terbaik yang paling cerdas untuk diperhatikan tahun ini.

4. Remittix: Kripto Bertemu Pembayaran Global

Melengkapi daftar adalah Remittix (RTX) – proyek yang menggabungkan blockchain dengan utilitas keuangan dunia nyata. Menargetkan pasar pengiriman uang global, Remittix memungkinkan transfer crypto-to-fiat lintas batas di lebih dari 30 negara melalui API PayFi yang canggih.

Dengan lebih dari $23 juta terkumpul dan 636 juta token terjual dengan harga sekitar $0,10 per token, RTX memposisikan dirinya sebagai pemimpin di sektor pembayaran. Visinya melampaui spekulasi; ini tentang menanamkan kripto ke dalam transaksi sehari-hari, menawarkan transfer global yang mulus dan berbiaya rendah kepada pedagang dan konsumen.



Di antara presale kripto terbaik, Remittix menonjol karena kepraktisannya. Sementara proyek lain mengejar hype, RTX membangun utilitas – fondasi yang bisa menjadikannya salah satu dari sedikit token yang mampu diadopsi dunia nyata dalam skala global.

Presale yang Memimpin Gelombang 2025

Dengan semua volatilitas di pasar, satu hal tetap konstan: inovasi menang. Proyek-proyek yang memimpin gelombang ini – BlockDAG, Bitcoin Hyper, Best Wallet Token, dan Remittix – membuktikan bahwa pengembangan yang bermakna dan adopsi massal dapat hidup berdampingan.

Apakah Anda mencari powerhouse infrastruktur berikutnya atau utilitas kripto dunia nyata, keempat kontestan ini mendominasi percakapan untuk presale kripto terbaik tahun 2025. Kombinasi performa tinggi, jangkauan global, dan desain cerdas mereka menggarisbawahi era baru blockchain – di mana teknologi akhirnya bertemu dengan traksi.

Jika data dan tren tetap benar, ini bukan sekadar presale – mereka adalah bab awal dari kisah sukses kripto besar berikutnya.

Postingan Best Crypto Presales Set to Watch In 2025: BlockDAG, Bitcoin Hyper, Best Wallet & Remittix pertama kali muncul di Blockonomi.