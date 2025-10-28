Polkadot berintegrasi dengan Unity Nodes untuk mendesentralisasi verifikasi telekomunikasi

Token DOT Polkadot telah diintegrasikan ke dalam Unity Nodes, memajukan upaya untuk mendesentralisasi verifikasi telekomunikasi dalam industri global senilai $2 triliun.

Ringkasan Unity Nodes mengubah smartphone menjadi unit verifikasi, merekam panggilan uji dan pemeriksaan jaringan on-chain untuk menggantikan proses audit tradisional.

MNTx menyediakan infrastruktur untuk node switch dan validasi, WMTx menangani penyelesaian on-chain yang aman, dan DOT berfungsi sebagai token hadiah bagi operator.

Integrasi DOT memberikan utilitas dunia nyata untuk Polkadot, memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah sambil mendukung ekosistem telekomunikasi multi-triliun dolar yang transparan.

Menurut siaran pers yang dibagikan dengan crypto.news, token asli Polkadot, DOT, telah diintegrasikan ke dalam Unity Nodes, jaringan edge telekomunikasi terdesentralisasi yang dikembangkan melalui usaha patungan antara Minutes Network Token X (MNTx) dan World Mobile Treasury Services Ltd (WMTx).

Unity Nodes mengubah smartphone standar menjadi unit verifikasi terdesentralisasi, memungkinkan operator berlisensi untuk melakukan panggilan uji, pemeriksaan rute, dan penilaian kesalahan jaringan. Setiap hasil di-hash dan dicatat on-chain, memberikan bukti aktivitas jaringan yang tidak dapat diubah. Model terdesentralisasi ini menghilangkan kebutuhan akan perusahaan audit eksternal, memungkinkan operator untuk memberi kompensasi langsung kepada jaringan untuk layanan verifikasinya.

Polkadot mendapatkan utilitas dunia nyata di pasar telekomunikasi senilai $2 triliun

Dalam kolaborasi ini, MNTx menyediakan infrastruktur terdesentralisasi untuk node switch dan validasi, sementara WMTx memastikan penyelesaian hasil verifikasi on-chain yang aman. Token Polkadot (DOT) diintegrasikan sebagai aset hadiah, memungkinkan operator untuk mendapatkan DOT langsung dari biaya operator.

"Dengan Unity, kami menambahkan verifikasi dunia nyata on-chain dan membuat DOT dapat ditukarkan dalam ekosistem hadiah telekomunikasi langsung. Ini adalah contoh praktis utilitas blockchain dalam tindakan di mana transparansi, kepercayaan, dan insentif menciptakan nilai terukur bagi pengguna nyata," kata Josh Watkins, CEO Minutes Network.

Dengan industri telekomunikasi global bernilai lebih dari $2 triliun, mengintegrasikan DOT ke dalam ekosistem ini merupakan tonggak penting, memberikan Polkadot utilitas dunia nyata yang nyata dan memposisikan tokennya di jantung transformasi infrastruktur besar.