Presale BlockDAG Senilai $430 Juta Mendorongnya Melampaui Shiba Inu, Bonk & Pepe Di Antara Koin Kripto Teratas 2025!

Pasar kripto kembali bergairah, dan kali ini, kegembiraan tidak terbatas pada Bitcoin atau Ethereum. Para trader dan investor sedang memperhatikan beberapa koin kripto teratas yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan unik dan kekuatan komunitas. Beberapa di antaranya adalah powerhouse berbasis meme dengan likuiditas besar, sementara yang lain didukung oleh teknologi canggih atau kesuksesan presale yang masif.

Di antara mereka, BlockDAG mendapatkan perhatian khusus karena keseimbangan transparansi, skalabilitas, dan kredibilitas institusionalnya. Bersamanya, nama-nama familiar seperti Shiba Inu, Bonk, dan Pepe terus memimpin aktivitas perdagangan ritel.

Setiap token ini mewakili daya tarik yang berbeda, mulai dari inovasi blockchain hingga kehadiran pasar yang viral. Berikut adalah rincian tentang apa yang mendorong popularitas mereka di antara koin kripto teratas saat ini.

1. BlockDAG: Raksasa Presale $430 Juta!

BlockDAG menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di antara koin kripto teratas, terutama karena struktur tingkat korporat dan kedalaman teknologinya. Proyek ini mengumpulkan lebih dari $430 juta dalam presale-nya, menjual lebih dari 27 miliar koin BDAG ke basis global 312.000 pemegang. Saat ini harganya $0,0015 dengan rencana peluncuran di $0,05, menawarkan insentif kuat bagi investor tahap akhir.

Tidak seperti proyek meme anonim, BlockDAG dipimpin oleh CEO Antony Turner, didukung oleh tim publik, dan diaudit oleh CertiK dan Halborn. Kemitraannya dengan Tim Formula 1® BWT Alpine menambahkan lapisan visibilitas mainstream, menunjukkan bahwa ia beroperasi seperti bisnis yang sah dengan rencana jangka panjang. Inilah mengapa para analis menyebutnya kripto "blue-chip" yang sedang berkembang.

Secara teknis, arsitektur hybrid Proof-of-Work dan DAG BlockDAG memberikannya keamanan Bitcoin dengan hingga 15.000 TPS, perpaduan yang menarik bagi institusi dan pengembang. Campuran transparansi, skalabilitas, dan strategi adopsinya telah memposisikan BlockDAG dengan kuat di antara koin kripto teratas yang paling kredibel tahun 2025.

2. Shiba Inu: Lonjakan Tingkat Pembakaran Memicu Optimisme Baru

Shiba Inu tetap menjadi salah satu nama yang paling dikenal di kripto, dengan harga sekitar $0,00001524 dan kapitalisasi pasar $7,48 miliar. Ini terus menunjukkan aktivitas perdagangan harian yang tinggi, dengan data terbaru mencatat volume 24 jam sebesar $524 juta. Lonjakan terbaru dalam tingkat pembakarannya, lebih dari 5.700% dalam satu minggu, menunjukkan upaya untuk mengurangi pasokan token dan menstabilkan nilai.

Namun, meskipun SHIB masih menikmati dukungan komunitas yang besar, para analis mencatat bahwa pertumbuhan on-chain telah melambat dan aktivitas whale telah menurun. Meski demikian, Shiba Inu terus mempertahankan posisinya di antara koin kripto teratas berkat skala dan likuiditasnya yang besar. Proyek ekosistem mendatangnya dapat menghidupkan kembali momentum token jika didukung oleh pembakaran berkelanjutan dan keterlibatan pengembang yang lebih kuat.

3. Bonk: Koin Meme yang Tidak Akan Melambat

Bonk telah menjadi favorit di kalangan trader koin meme, menunjukkan pergerakan harian yang besar dan mempertahankan visibilitas tinggi. Saat ini diperdagangkan antara $0,000014 dan $0,000022, dengan kapitalisasi pasar sekitar $1-2 miliar, pasokan token Bonk yang besar tidak menghentikannya untuk mendapatkan daya tarik di bursa utama.

Proyek ini baru-baru ini menguji level resistensi mendekati $0,0000264, menunjukkan ketahanan bahkan selama penarikan pasar yang lebih luas. Pada satu titik, ia mencatat reli 24 jam sebesar 72%, didorong oleh peningkatan keterlibatan komunitas dan sentimen sosial. Dengan keseimbangan likuiditas, volatilitas, dan daya tarik meme, Bonk terus mendapatkan tempatnya di antara koin kripto teratas yang aktif diperdagangkan di platform ritel.

4. Pepe: Permainan Akumulasi Berlanjut

Pepe telah memperkuat reputasinya sebagai salah satu koin meme yang paling banyak diperdagangkan, dengan kapitalisasi pasar mendekati $2,9 miliar dan volume 24 jam melebihi $3,7 miliar. Dengan harga sekitar $0,000012, Pepe terus menarik trader jangka pendek dan pemegang jangka panjang.

Data on-chain menunjukkan bahwa whale diam-diam mengakumulasi, kepemilikan dompet melonjak dari 7,14 triliun menjadi 7,64 triliun PEPE baru-baru ini, sementara cadangan bursa turun sekitar 2,7%. Pola ini menandakan kepercayaan yang tumbuh meskipun ada penurunan mingguan kecil sekitar 5%. Likuiditas besar Pepe dan aktivitas akumulasi yang berkelanjutan menjadikannya salah satu koin kripto teratas bagi trader yang melacak momentum token meme dan perilaku dompet besar.

Pemikiran Akhir

Dari koin meme hingga jaringan hybrid, kumpulan koin kripto teratas saat ini mencerminkan pasar yang menghargai energi komunitas dan kredibilitas teknologi. Shiba Inu terus mewakili kekuatan pemegang akar rumput, Bonk menjaga pasar meme tetap hidup, dan akumulasi whale Pepe menunjukkan kepercayaan yang kuat di balik layar.

Tetapi BlockDAG membedakan dirinya dengan sesuatu yang berbeda: kepemimpinan yang dapat diverifikasi, kode yang diaudit, dan kemitraan perusahaan. Ini menjembatani kredibilitas dan inovasi, menunjukkan bagaimana proyek kripto dapat tumbuh seperti perusahaan sambil tetap menarik investor. Bagi mereka yang mengawasi koin kripto teratas, BlockDAG mungkin adalah proyek yang mengubah kepercayaan institusional menjadi potensi pertumbuhan jangka panjang.