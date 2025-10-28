BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Daftar singkat tersebut mencakup dua gubernur Fed saat ini, satu mantan anggota dewan, dan dua eksekutif dari luar bank sentral. Postingan Bessent Names Five Finalists to Replace Powell as Federal Reserve Chair pertama kali muncul di Coinspeaker.Daftar singkat tersebut mencakup dua gubernur Fed saat ini, satu mantan anggota dewan, dan dua eksekutif dari luar bank sentral. Postingan Bessent Names Five Finalists to Replace Powell as Federal Reserve Chair pertama kali muncul di Coinspeaker.

Bessent Menyebut Lima Finalis untuk Menggantikan Powell sebagai Ketua Federal Reserve

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2025/10/28 01:03
Lorenzo Protocol
BANK$0.04605-0.41%

Menteri Keuangan Scott Bessent mengonfirmasi daftar pendek lima orang untuk Ketua Federal Reserve berikutnya pada hari Senin.

Pengumuman tersebut disampaikan saat Bessent berbicara kepada wartawan di Air Force One, mengungkapkan kandidat yang menggabungkan kepemimpinan Fed saat ini dengan keahlian keuangan dari luar.

Para finalis, kata Bessent kepada wartawan, meliputi:

  • Christopher Waller, anggota Dewan Fed saat ini
  • Michelle Bowman, anggota Dewan Fed saat ini dan Wakil Ketua untuk Pengawasan
  • Kevin Warsh, mantan Gubernur Fed
  • Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih
  • Rick Rieder, Chief Investment Officer Global Fixed Income BlackRock

Presiden diperkirakan akan membuat keputusannya pada akhir tahun ini.

Waller Mengonfirmasi Wawancara, Menyatakan Kesediaan

Christopher Waller mengonfirmasi bahwa dia baru-baru ini diwawancarai oleh Menteri Bessent untuk posisi tersebut. Wawancara berlangsung selama 1 jam 45 menit dan membahas ekonomi, kebijakan moneter, Fed, dan perekonomian.

Ketika ditanya apakah dia menginginkan posisi tersebut, Waller menyatakan dia akan menerimanya jika presiden percaya dia adalah pilihan terbaik untuk peran tersebut.

Kandidat Membawa Pengalaman Fed yang Beragam

Para finalis mencakup campuran orang dalam Fed dan pakar dari luar. Waller telah berada di Dewan Fed sejak 2020, dengan pengalaman sebelumnya di Fed St. Louis.

Bowman bergabung pada 2018 dan menjadi Wakil Ketua untuk Pengawasan pada 2025. Warsh menjabat sebagai Gubernur Fed dari 2006 hingga 2011, memainkan peran kunci selama krisis keuangan 2008.

Hassett adalah Direktur NEC saat ini dan mantan Ketua Dewan Penasihat Ekonomi. Rieder mengelola $2,4 triliun di BlackRock dan duduk di beberapa komite penasihat keuangan.

Ketua Fed baru akan menggantikan Jerome Powell, yang masa jabatannya berakhir pada 2025, dan calon harus dikonfirmasi oleh Senat.

Mengapa Ini Penting untuk Pasar Kripto

Penunjukan Ketua Federal Reserve baru adalah peristiwa penting yang dapat memiliki implikasi luas bagi pasar keuangan, termasuk cryptocurrency.

Jika ketua baru lebih terbuka terhadap aset digital atau kurang membatasi inovasi keuangan, hal ini dapat mengarah pada kondisi yang lebih menguntungkan untuk adopsi kripto.

Di sisi lain, sikap Fed yang agresif dapat membatasi spekulasi pada aset berisiko, termasuk cryptocurrency.

Pendekatan Ketua Fed berikutnya terhadap aset digital akan diawasi dengan ketat oleh investor, karena kemungkinan akan menentukan nada regulasi kripto dan strategi investasi untuk tahun-tahun mendatang.

next

Postingan Bessent Menyebutkan Lima Finalis untuk Menggantikan Powell sebagai Ketua Federal Reserve pertama kali muncul di Coinspeaker.

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.04605
$0.04605$0.04605
+0.67%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49