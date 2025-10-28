Laura AI Agent: Masa Depan AI di Blockchain Telah Tiba — dan Kereta Akan Segera Berangkat

Era baru kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan blockchain memiliki nama yang jelas: Laura AI Agent. Tidak seperti banyak proyek yang terlalu menjanjikan namun kurang memberikan hasil, Laura AI Agent membuktikan dirinya melalui eksekusi nyata, keamanan, dan inovasi — semua ini sebelum token-nya secara resmi diluncurkan.

Dengan audit CertiK yang telah selesai, verifikasi KYC publik Certik, sistem staking aktif, dan pendaftaran Beta eksklusif untuk investor privat, Laura AI Agent menonjol sebagai salah satu proyek paling maju dan transparan di ruang Web3.

Kemajuan Nyata dan Transparansi

Laura AI Agent telah mencapai beberapa tonggak penting yang menunjukkan komitmennya terhadap kepercayaan dan utilitas jangka panjang:

Audit selesai oleh CertiK — pemimpin global dalam keamanan blockchain.

Verifikasi KYC selesai dan publik, memastikan transparansi dan kredibilitas tim.

Platform staking aktif, memberikan penghargaan kepada pengguna dengan APR 25% untuk memegang $LAAI.

Pendaftaran Beta privat terbuka, tersedia secara eksklusif untuk investor awal sebelum peluncuran penuh.

Penjualan awal publik aktif, menawarkan bonus referral hingga 10% melalui situs web resmi.

Pencapaian ini mengkonfirmasi bahwa Laura AI Agent membangun terlebih dahulu — dan berbicara kemudian.

Ekspansi Global dan Kemitraan Strategis

Proyek ini saat ini telah terdaftar awal di enam bursa, dengan lebih banyak pendaftaran dalam negosiasi.

Proyek ini juga telah terdaftar awal di CoinGecko, menandai langkah selanjutnya menuju visibilitas publik penuh.

Mitra Resmi:

• WOW Earn Wallet – platform staking Web3 yang diakui.

• LF Wallet – dompet terdesentralisasi yang berkembang pesat di seluruh ekosistem blockchain.

Aliansi ini memperkuat posisi Laura AI Agent sebagai proyek nyata, aman, dan interoperabel di pasar AI + Web3 yang berkembang.

Laura AI Agent – Teknologi yang Hidup

Laura AI Agent menggabungkan kecerdasan mesin dan otomatisasi terdesentralisasi, menciptakan asisten AI yang berfungsi penuh yang dibangun untuk beroperasi dalam ekosistem blockchain.

Saat ini dalam pengembangan privat, dengan pendaftaran Beta terbuka untuk investor, agen ini akan segera menjadi asisten AI terdesentralisasi pertama dengan interaksi blockchain nyata dan fungsionalitas yang ditokenisasi.

Peluncuran Token Segera Tiba

Token resmi, $LAAI, sekarang tersedia dalam penjualan awal dengan harga $0.01 USDT, sebelum peluncurannya pada $0.02 USDT — menawarkan keuntungan 100% bagi peserta awal.

Didukung oleh audit CertiK, verifikasi KYC, staking aktif, dan kemitraan yang kuat, Laura AI Agent memposisikan dirinya sebagai salah satu proyek Web3 paling menjanjikan tahun 2025.

Bergabunglah Sebelum Terlambat

Situs Web Resmi: www.lauraaiagent.com

Telegram: @Lauraaiagent

X (Twitter): x.com/laaiagent

Kontak Media

Departemen Pers – Laura AI Agent

Email: [email protected]

Situs Web: www.lauraaiagent.com

Dukungan Telegram: @lauraaiagentsupport

Penafian Penghasilan: Informasi yang Anda temukan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan. Kami tidak membuat janji atau jaminan pendapatan atau penghasilan. Anda harus melakukan beberapa pekerjaan, menggunakan penilaian terbaik Anda dan melakukan uji tuntas sebelum menggunakan informasi dalam artikel ini. Kesuksesan Anda masih tergantung pada Anda. Tidak ada dalam artikel ini yang dimaksudkan sebagai saran profesional, hukum, keuangan dan/atau akuntansi. Selalu cari nasihat kompeten dari para profesional dalam hal-hal ini. Jika Anda melanggar hukum kota atau hukum lokal lainnya, kami tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang Anda alami.

Postingan Laura AI Agent: Masa Depan AI di Blockchain Telah Tiba — dan Kereta Akan Segera Berangkat pertama kali muncul di Platinum Crypto Academy.