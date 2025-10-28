Saham The Boeing Company (BA): Tetap Stabil saat Pekerja Midwest Lanjutkan Mogok Menjelang Pendapatan Q3

TLDR

Boeing naik sedikit ke $222,43 saat investor memperhatikan optimisme pendapatan Q3 2025

Sekitar 3.200 teknisi pertahanan menolak tawaran kontrak lima tahun terbaru Boeing.

Pemogokan berdampak pada divisi Defense, Space & Security Boeing, lebih dari sepertiga pendapatannya.

Pemimpin serikat pekerja menuntut kontribusi pensiun yang lebih tinggi dan penyesuaian upah.

Boeing akan melaporkan pendapatan Q3 2025 pada hari Rabu.

Saham The Boeing Company (BA) diperdagangkan pada $222,43, naik 0,49% pada hari ini, menunjukkan volatilitas intraday yang ringan dan momentum naik yang stabil menjelang panggilan pendapatan Q3 2025 pada 29 Oktober 2025.

Kenaikan ini terjadi saat raksasa kedirgantaraan menghadapi pemogokan berkepanjangan oleh 3.200 teknisi di pabrik pertahanan Midwest di Illinois dan Missouri. Pekerja memilih pada hari Minggu untuk menolak tawaran kontrak lima tahun terbaru Boeing, memperpanjang pemogokan yang dimulai hampir tiga bulan lalu.

Perselisihan ini mengancam akan mengganggu operasi di fasilitas yang memproduksi pesawat militer dan senjata, bagian penting dari portofolio pertahanan Boeing. Unit Defense, Space & Security perusahaan menyumbang lebih dari sepertiga total pendapatan, menambah beban pada konflik tenaga kerja yang sedang berlangsung hanya beberapa hari sebelum Boeing merilis pendapatan kuartal ketiga pada hari Rabu.

Serikat Pekerja Menolak Kontrak Karena Masalah Gaji dan Tunjangan

International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) mengkritik Boeing karena gagal mengatasi kekhawatiran utama, termasuk kontribusi rencana pensiun dan kenaikan upah untuk karyawan senior.

Presiden IAM Brian Bryant menuduh eksekutif Boeing mengabaikan kekhawatiran pekerja, menyatakan proposal terbaru "menghina orang-orang yang membangun pesawat militer paling canggih di dunia."

Tawaran lima tahun perusahaan termasuk $3.000 dalam saham Boeing yang akan diberikan selama tiga tahun, bonus retensi $1.000, dan peningkatan pertumbuhan upah untuk pekerja dengan bayaran lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Namun, pemimpin serikat pekerja mengatakan kesepakatan tersebut kurang "perbaikan yang berarti" dan merekomendasikan anggota untuk memilih menolaknya.

Boeing Merespons Hasil Pemungutan Suara yang Ketat

Boeing menyatakan kekecewaan terhadap hasil tersebut, mencatat bahwa pemungutan suara sangat ketat, 51% berbanding 49%, dan mengklaim dukungan yang meningkat dari pekerja yang ingin melintasi garis piketing. Perusahaan mengatakan akan melanjutkan dengan rencana kontingensinya untuk mempertahankan produksi dan mendukung pelanggan selama pemogokan.

Pejabat serikat pekerja membantah klaim Boeing, menegaskan bahwa "solidaritas tetap kuat" di antara para teknisi yang mogok. Mereka menekankan bahwa "sangat sedikit" anggota yang telah melintasi garis piketing, menandakan persatuan yang berkelanjutan dalam tenaga kerja.

Dampak pada Upaya Pemulihan Boeing

Pemogokan ini menimbulkan tantangan lain bagi Boeing saat berusaha memulihkan profitabilitas dan stabilitas operasional setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran produksi dan pengawasan regulasi. Negosiasi telah terhenti sejak Agustus, ketika proposal kontrak sebelumnya dari perusahaan yang menawarkan kenaikan upah 20% selama lima tahun ditolak.

Meskipun pemogokan Boeing di Midwest melibatkan jauh lebih sedikit pekerja dibandingkan dengan 33.000 karyawan pesawat jet komersial yang mogok tahun lalu, hal ini masih dapat memperlambat produksi terkait pertahanan dan mempengaruhi target pendapatan di kuartal-kuartal mendatang.

Ikhtisar Kinerja: BA vs. S&P 500

Per 24 Oktober 2025, pengembalian year-to-date Boeing berdiri di 25,06%, melampaui S&P 500 yang sebesar 15,47%. Keuntungan satu tahun perusahaan sebesar 42,62% mencerminkan optimisme investor meskipun ada hambatan operasional baru-baru ini.

Investor sekarang mengamati dengan cermat laporan pendapatan Q3 2025 Boeing pada hari Rabu untuk mendapatkan kejelasan tentang bagaimana keresahan tenaga kerja yang berkepanjangan mungkin berdampak pada operasi pertahanan dan prospek keuangan perusahaan.

