Coinbase dan Apollo Bermitra untuk Mengembangkan Produk Kredit Stablecoin untuk 2026 dan Apollo Bermitra untuk Mengembangkan Produk Kredit Stablecoin untuk 2026

TLDR

Coinbase dan Apollo bertujuan memperkenalkan produk kredit berbasis blockchain pada tahun 2026.

Apollo Produk baru akan mencakup kepemilikan kredit yang ditokenisasi dan pinjaman dengan jaminan berlebih.

Kolaborasi ini akan mengikuti standar GENIUS-Act dengan cadangan 1:1 dan audit transparan.

Kemitraan ini menjembatani pasar kredit tradisional dengan peluang investasi blockchain.

Coinbase Asset Management (CBAM), divisi institusional Coinbase, telah bekerja sama dengan Apollo Global Management untuk menciptakan rangkaian baru produk kredit yang didukung stablecoin. Kolaborasi ini bertujuan menjembatani pasar keuangan tradisional dengan teknologi blockchain, menawarkan peluang bagi institusi untuk berinvestasi dalam produk kredit yang dijamin oleh stablecoin. Kemitraan ini akan berfokus pada pengembangan pinjaman dengan jaminan berlebih dan produk pinjaman yang ditokenisasi, yang dijadwalkan diluncurkan pada tahun 2026.

Kemitraan Strategis untuk Menginovasi Pasar Kredit Blockchain

Kemitraan CBAM dengan Apollo berupaya menggabungkan dunia stablecoin, kredit pribadi, dan tokenisasi blockchain. Tujuannya adalah membangun peluang kredit berbasis blockchain berkualitas tinggi yang melayani investor institusional yang memenuhi syarat. Sebagai bagian dari perjanjian ini, CBAM akan memanfaatkan keahlian Apollo dalam penjaminan kredit dan pengalamannya dengan tokenisasi untuk mengembangkan produk kredit baru, termasuk pinjaman korporasi yang dijamin oleh jaminan digital dan kepemilikan kredit yang ditokenisasi.

Latar belakang Apollo yang luas di pasar kredit tradisional diharapkan membantu memastikan produk-produk baru ini memenuhi standar industri. CBAM akan mengintegrasikan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, memberikan institusi cara yang lebih aman dan dapat diaudit untuk berpartisipasi di pasar kredit.

"Kami percaya kolaborasi ini dengan Apollo akan membawa tingkat transparansi dan keamanan baru ke pasar kredit institusional, menggabungkan keunggulan teknologi blockchain dengan praktik kredit tradisional," kata perwakilan dari CBAM. Perusahaan-perusahaan ini berfokus pada penciptaan produk yang memenuhi tuntutan investor institusional yang terus berkembang, menawarkan akses unik ke peluang kredit berbasis blockchain.

Produk yang Akan Diperkenalkan oleh Coinbase dan Apollo

Kemitraan antara Coinbase dan Apollo bertujuan memperkenalkan beberapa produk baru ke pasar kredit. Di antaranya, pinjaman aset dengan jaminan berlebih akan memberikan investor lapisan keamanan tambahan, mengurangi risiko yang terkait dengan jaminan digital. Produk pinjaman langsung korporasi juga akan dirancang, dengan bisnis dapat mengamankan pinjaman melalui penggunaan aset digital.

Selain itu, kepemilikan kredit yang ditokenisasi yang didukung oleh portofolio yang dikelola Apollo akan menawarkan investor cara untuk mengakses produk kredit berbasis blockchain. Penawaran ini diharapkan menggabungkan strategi manajemen aset tradisional Apollo dengan teknologi blockchain Coinbase untuk menciptakan opsi investasi inovatif bagi institusi.

Setiap produk ini akan mematuhi GENIUS-Act, memastikan mereka mematuhi pedoman ketat untuk audit dan cadangan. Ini termasuk mempertahankan rasio cadangan 1:1, yang berarti aset digital yang digunakan sebagai jaminan akan sepenuhnya didukung oleh cadangan aktual. Tujuannya adalah menyediakan investor lingkungan yang aman dan transparan di mana mereka dapat dengan percaya diri berinvestasi dalam kredit berbasis blockchain.

Fokus pada Teknologi Blockchain dan Adopsi Institusional

Baik Coinbase dan Apollo berupaya menyederhanakan proses penggabungan teknologi blockchain ke dalam pasar keuangan tradisional. Sementara kemitraan ini berfokus pada stablecoin, penggunaan tokenisasi dalam produk kredit menawarkan cara baru untuk mengelola aset dan mengamankan perjanjian pinjaman. Tokenisasi produk kredit dapat meningkatkan likuiditas dan memberikan investor fleksibilitas lebih besar dalam cara mereka mengelola portofolio mereka.

Tujuan kemitraan ini juga untuk membawa adopsi institusional yang lebih besar terhadap teknologi blockchain. Dengan menawarkan produk pinjaman yang didukung stablecoin yang sepenuhnya didukung oleh cadangan dan mematuhi standar regulasi, CBAM dan Apollo bertujuan menetapkan standar baru untuk pasar kredit yang aman dan transparan.

Produk yang dijadwalkan rilis pada tahun 2026 dirancang untuk menarik investor yang memenuhi syarat yang mencari peluang investasi alternatif di ruang blockchain. Dengan dukungan dari dua pemain utama di industri keuangan, kemitraan antara Coinbase dan Apollo siap membentuk kembali cara investor institusional terlibat dengan pasar kredit berbasis blockchain.

Melihat ke Depan Menuju Peluncuran 2026

Meskipun peluncuran produk resmi dijadwalkan pada tahun 2026, kemitraan strategis antara Coinbase dan Apollo menandakan langkah penting ke depan dalam integrasi teknologi blockchain ke dalam sektor keuangan tradisional. Penawaran yang direncanakan diharapkan memberikan investor institusional kesempatan unik untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan aset yang didukung stablecoin dan produk kredit berbasis blockchain.

Seiring teknologi blockchain terus berkembang, kemitraan seperti ini kemungkinan akan memainkan peran penting dalam penerimaan dan adopsi arus utama di pasar keuangan.

