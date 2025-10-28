BursaDEX+
Mantle dan QuestFlow secara kolektif mengintegrasikan protokol pembayaran x402 pada ekosistem Mantle untuk otomatisasi berbasis AI dan interaksi Web3 yang mulus.Mantle dan QuestFlow secara kolektif mengintegrasikan protokol pembayaran x402 pada ekosistem Mantle untuk otomatisasi berbasis AI dan interaksi Web3 yang mulus.

Mantle Mengintegrasikan Protokol x402 untuk Menggerakkan Otomatisasi Web3 dalam Kolaborasi dengan Questflow

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/10/28 03:00
mantle

Dalam gelombang signifikan revolusi keuangan terdesentralisasi (DeFi), Questflow dan Mantle Network telah bergabung untuk mengintegrasikan Protokol x402 ke dalam ekosistem Mantle. Melalui persatuan ini, Questflow, lapisan orkestrasi untuk ekonomi multi-agen, berkolaborasi dengan Mantle, platform onchain yang dikenal menjembatani TradFi dan DeFi.

Kemitraan ini bertujuan untuk menanamkan otomatisasi berbasis AI langsung ke dalam lapisan blockchain modular Web3 untuk memberdayakan pembangun, kreator, dan agen seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Questflow telah mengungkapkan berita strategis ini kepada komunitas melalui akun X resminya.

Protokol x402 Membawa Otomatisasi AI yang Dapat Diskalakan ke Mantle Network

Sesuai pengumuman, ekosistem agen QuestFlow dan kreator otomatisasi kini dapat mengirimkan agen bertenaga x402 langsung di rantai Mantle. Kemajuan ini memperkenalkan lapisan baru kecerdasan buatan (AI) dan efisiensi di seluruh Web3 untuk interaksi yang mulus antara kontrak pintar, aplikasi terdesentralisasi (dApps), dan pengguna.

Kemitraan ini sangat penting karena menekankan pada skalabilitas dan aksesibilitas. Karena protokol pembayaran x402 kini aktif di Mantle, peserta ekosistem dapat mengaktifkan otomatisasi cerdas untuk mendorong alur kerja terdesentralisasi yang lebih cerdas dan lebih cepat. QuestFlow juga mendorong pemain untuk menghubungi untuk informasi lebih lanjut tentang cara memanfaatkan fitur-fitur kuat x402 dalam lingkungan Mantle.

Otomatisasi Berbasis AI Mendefinisikan Ulang Pengembangan Web3 di Mantle

Mantle Network telah menekankan bahwa protokol x402 kini terbuka bagi pengembang yang memungkinkan mereka bereksperimen, terhubung, dan membangun lebih cepat menggunakan infrastruktur yang efisien. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat adopsi solusi on-chain yang didukung AI dan otomatis untuk menciptakan lanskap blockchain yang dinamis dan interoperabel.

Lebih lanjut, Mantle dan QuestFlow siap mendefinisikan ulang bagaimana otomatisasi dan kecerdasan bertemu di ruang Web3. Upaya bersama mereka tidak hanya meningkatkan kecepatan operasional dan pengalaman pengguna tetapi juga menetapkan standar baru untuk inovasi terdesentralisasi. Singkatnya, kemitraan ini menjanjikan untuk membuat x402 dapat diakses oleh semua orang dan di mana saja dalam ekosistem Mantle.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

