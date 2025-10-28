BursaDEX+
Analis Mengecam Peringkat 'B-' S&P untuk Strategy Inc, Mengatakan Model Treasury Bitcoin "Disalahpahami"

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 04:27
Analis pasar kripto Adam Livingston telah mengkritik tajam S&P Global Ratings setelah lembaga tersebut memberikan peringkat kredit penerbit 'B-' kepada Strategy Inc. Dia menyebut penilaian tersebut "lucu" dan mengatakan hal itu mengungkapkan betapa dalam keuangan tradisional salah memahami model modal berbasis Bitcoin.

S&P Mengecam Kepemilikan Bitcoin sebagai Kelemahan Modal

Livingston mengatakan perusahaan tersebut telah diklasifikasikan secara tidak adil sebagai entitas berisiko tinggi. Dia berpendapat bahwa peringkat tersebut mengabaikan kekuatan neraca perusahaan dan salah merepresentasikan Bitcoin sebagai kewajiban daripada aset. Dia menambahkan bahwa model S&P secara efektif menghukum adopsi Bitcoin dengan melabeli pertumbuhan cadangan digital sebagai pelemahan modal.

Kontroversi dimulai ketika laporan S&P menyatakan bahwa sebagian besar aset Strategy Inc berada dalam Bitcoin. Laporan tersebut juga mencatat bahwa perusahaan diperkirakan akan terus menambah kepemilikan Bitcoin secara signifikan.

Oleh karena itu, lembaga tersebut mengatakan akan terus memandang modal perusahaan sebagai kelemahan. Hal ini sejalan dengan rencana jangka panjang Michael Saylor untuk Strategy memiliki Bitcoin senilai $1 triliun.

Livingston menyebut pernyataan tersebut sebagai pengakuan paling mengungkapkan tentang bagaimana keuangan tradisional meremehkan aset yang ada di luar kendali pemerintah. Analis tersebut mengatakan bahwa jika Strategy memegang Obligasi Pemerintah AS, S&P akan mengklasifikasikan cadangan tersebut sebagai "modal berkualitas tinggi." Namun karena Strategy memegang Bitcoin, yang disebutnya sebagai "aset terkuat dalam sejarah manusia," lembaga tersebut melabelinya sebagai ekuitas negatif.

Analis Mengatakan Peringkat S&P Mengungkap Batasan Model Kredit Lama

Livingston menyimpulkan bahwa peringkat S&P mengungkapkan lebih sedikit tentang risiko aktual Strategy dan lebih banyak tentang batasan sistem keuangan lama. Pandangannya menggaungkan keyakinan Michael Saylor bahwa Bitcoin akan terus mengungguli S&P 500 dan tolok ukur tradisional lainnya.

Analis tersebut mengatakan insiden ini menandai momen penting di mana aset digital berhadapan dengan struktur lama dalam hal penilaian kredit dan modal. Dia mengatakan pendekatan ini menunjukkan bahwa model modal S&P didasarkan pada logika mata uang fiat daripada kekuatan keuangan nyata.

Analis tersebut lebih lanjut berpendapat bahwa ketergantungan S&P pada definisi risiko yang ketinggalan zaman gagal menangkap stabilitas dan transparansi kepemilikan berbasis blockchain. Analis lain bergabung dalam diskusi.

Matthew Sigel dari VanEck mencatat bahwa peringkat tersebut menempatkan Strategy di wilayah imbal hasil tinggi, menyiratkan probabilitas gagal bayar 15% selama lima tahun. Mason Foard menunjukkan bahwa Strategy sekarang menjadi perusahaan publik terbesar dengan peringkat B-. Perusahaan ini berada di bawah maskapai penerbangan, perusahaan pelayaran, dan produsen mobil, meskipun memiliki utang yang lebih sedikit dan likuiditas yang lebih tinggi.

Sumber: https://coingape.com/analyst-slams-sps-strategy-bitcoin-treasury-rating/

