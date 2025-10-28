BursaDEX+
Saham Robinhood melonjak 5% pada hari Senin setelah analis Compass Point menaikkan target harga mereka menjadi $161 dari $105. Para analis menunjuk pada tiga pendorong utama: meningkatnya biaya dari perdagangan kripto, volume ekuitas yang kuat, dan sumber uang baru yang kebanyakan orang tidak melihatnya datang; pasar prediksi. Ya, pengguna Robinhood sekarang bertaruh pada hal-hal seperti [...]Saham Robinhood melonjak 5% pada hari Senin setelah analis Compass Point menaikkan target harga mereka menjadi $161 dari $105. Para analis menunjuk pada tiga pendorong utama: meningkatnya biaya dari perdagangan kripto, volume ekuitas yang kuat, dan sumber uang baru yang kebanyakan orang tidak melihatnya datang; pasar prediksi. Ya, pengguna Robinhood sekarang bertaruh pada hal-hal seperti [...]

Saham Robinhood naik 5% setelah Compass Point menaikkan target harganya menjadi $161

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2025/10/28 03:56
Saham Robinhood melonjak 5% pada hari Senin setelah analis Compass Point menaikkan target harga mereka menjadi $161 dari $105.

Para analis menunjukkan tiga pendorong utama: kenaikan biaya dari perdagangan kripto, volume ekuitas yang kuat, dan sumber uang baru yang tidak disangka kebanyakan orang; pasar prediksi.

Ya, pengguna Robinhood kini bertaruh pada hal-hal seperti pertandingan sepak bola, tenggat waktu penutupan, dan ke mana arah Bitcoin. Dan itu sebenarnya menghasilkan banyak uang bagi perusahaan.

Ed Engel dari Compass Point mengatakan dalam catatan klien bahwa mereka mengharapkan Robinhood "untuk mengungkapkan tren Oktober yang berjalan jauh di atas ekspektasi Q4." Dia dan timnya tetap mempertahankan peringkat Beli mereka.

Mereka bertaruh besar bahwa kinerja Robinhood kuartal ini akan mengalahkan ekspektasi Wall Street, terutama di tempat-tempat yang tidak diperhatikan siapa pun enam bulan lalu.

Pasar prediksi membawa pendapatan kejutan

Menurut Engel, fitur pasar prediksi Robinhood (diluncurkan awal tahun ini) sedang meledak. "Kami memperkirakan HOOD menghasilkan ~$20 juta pendapatan dari pasar prediksi di Q3, yang naik lebih dari 100% QoQ," tulisnya.

Kontrak "event" ini memungkinkan pengguna bertaruh pada hampir semua hal: olahraga, politik, atau peristiwa pasar. Robinhood mengenakan biaya $0,01 per kontrak, dan volumenya terus meningkat.

CEO Robinhood Vlad Tenev memposting bulan lalu di X bahwa lebih dari 4 miliar kontrak telah ditempatkan di platform sejauh ini, dan lebih dari 2 miliar di antaranya hanya di Q3.

Itu berarti Robinhood mungkin telah menghasilkan sekitar $40 juta hanya dari fitur ini. Engel percaya Q4 akan berjalan lebih kuat karena musim NFL sedang berlangsung penuh. "Kami memodelkan prediksi Q4 HOOD mencapai ~$50 juta bersamaan dengan satu kuartal penuh musim NFL," tambahnya.

Dan ini tidak melambat. Engel mengatakan pasar juga meremehkan segmen kripto Robinhood. Secara khusus, dia melihat pendapatan staking dan kenaikan biaya memainkan peran lebih besar di kuartal-kuartal mendatang.

"Kami tidak percaya Street secara akurat memperkirakan pendapatan kripto HOOD untuk 2H25 atau 2026, yang mencakup tingkat biaya lebih tinggi dan pendapatan staking," dia memperingatkan.

Biaya kripto dan volume perdagangan terus meningkat

Bisnis kripto Robinhood menunjukkan kehidupan baru. Staking (di mana pengguna mengunci token mereka sebagai imbalan untuk hadiah) bertindak seperti mesin penghasil yield.

Tambahkan itu dengan aktivitas perdagangan yang meningkat dan tingkat biaya yang lebih tinggi, dan Anda memiliki formula untuk keuntungan jangka panjang, entah Wall Street memperhatikan atau tidak.

Robinhood akan melaporkan pendapatan Rabu depan setelah penutupan pasar. Saat ini, 20 analis menilai saham tersebut sebagai Beli, 8 mengatakan Tahan, dan hanya 1 yang menganggapnya Jual.

Yang perlu dicatat, Robinhood naik lebih dari 250% year to date, dan bulan lalu, ditambahkan ke S&P 500. Itu adalah langkah kredibilitas besar di mata investor institusional.

Pasar yang lebih luas juga memanas pada hari Senin. S&P 500 naik 1,1%, Nasdaq naik 1,7%, dan Dow bertambah 244 poin.

Itu sebagian karena AS dan China mendinginkan ketegangan perdagangan selama akhir pekan. Baik Trump maupun Xi kini berada di jalur untuk mengumumkan kesepakatan minggu ini.

Nvidia, Broadcom, dan pembuat chip lainnya memimpin reli, masing-masing naik lebih dari 2%. Tesla bertambah 5%, sementara Apple semakin mendekati kapitalisasi pasar $4 triliun. Qualcomm naik lebih dari 12% setelah memamerkan chip AI barunya, dan pendapatan teknologi datang dengan cepat.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft semuanya melaporkan minggu ini. Dan para trader mengawasi Federal Reserve, yang diperkirakan akan memangkas suku bunga pada hari Rabu setelah data inflasi masuk lebih rendah dari yang diharapkan minggu lalu.

