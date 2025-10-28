Satu Alasan Arsenal Mungkin Memecat Mikel Arteta

LONDON, INGGRIS – 21 OKTOBER: Mikel Arteta, Manajer Arsenal selama pertandingan Fase Liga MD3 UEFA Champions League 2025/26 antara Arsenal FC dan Atletico de Madrid di Stadion Arsenal pada 21 Oktober 2025 di London, Inggris. (Foto oleh Justin Setterfield – UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images

Ketika ditanya pada musim panas apakah tugas untuk akhirnya memenangkan Liga Premier setelah tiga kali finis di posisi kedua menjadi lebih sulit, bos Arsenal Mikel Arteta tidak goyah

"Ya, saya pikir begitu," katanya kepada para wartawan yang berkumpul.

"Kompetisi semakin ketat setiap tahunnya. Levelnya meningkat. Kami tahu itu sehingga tuntutan kami juga harus meningkat.

"Setiap tahun, kita harus melihat bagaimana perkembangannya. Tapi saya melihat keseimbangan yang tepat dalam hal kedewasaan, pengalaman, pemain muda, rasa lapar dan semua bahan-bahan itu ada di sini.

Dia kemudian membuat pernyataan yang, bahkan menurut standar seorang manajer yang berusaha menjaga ekspektasi tetap rendah, terasa berlebihan. Dia menyarankan bahwa Gunners adalah salah satu dari sembilan tim yang mampu merebut gelar.

"Masalahnya ada enam, tujuh, delapan klub lain di liga yang memiliki bahan-bahan yang tepat untuk menang dan hanya akan ada satu pemenang," jelasnya.

"Jadi kita harus fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, yang dapat kita lakukan, untuk mencapai apa yang kita inginkan di akhir musim."

"Satu-satunya hal yang mereka bicarakan di akhir musim lalu dan hari pertama masuk adalah 'oke, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Bagaimana kita bisa melakukan lebih banyak?'

"Kami tahu bahwa kami sangat dekat sekarang dalam dua kompetisi besar dan kami hanya ingin melangkah ke tahap berikutnya. Akan ada banyak detail dan momen yang harus berjalan sesuai keinginan kita. Kita harus mendorong agar itu terjadi."

Mungkin Arteta akan menunjuk pada kumpulan tim yang saat ini berada di bawah Arsenal, dari rival lama Liverpool dan Manchester City hingga kandidat yang tidak terduga seperti Bournemouth atau Manchester United.

Tetapi jauh di dalam hatinya, dia pasti sekarang tahu, setelah rival terdekatnya Liverpool mengalami keruntuhan tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan dengan kalah empat pertandingan berturut-turut, timnya adalah satu-satunya pesaing yang dapat diandalkan untuk trofi tersebut.

Kebangkitan Manchester City baru-baru ini, yang telah mengalahkan Arsenal untuk dua dari tiga gelar terakhir, telah meredam pembicaraan bahwa ini akan menjadi kemenangan mudah bagi Gunners. Namun, kekalahan hari Minggu menutup anggapan bahwa tim Pep Guardiola berada di level seperti masa lalu.

Liverpool tampaknya terbangun dari kemerosotan mengejutkan yang membuat mereka terjun bebas di klasemen ketika mereka menghancurkan Eintracht Frankfurt di Liga Champions tengah pekan.

Namun, dalam kekalahan menyedihkan 3-2 dari Brentford, The Reds terlihat tak berdaya seperti biasanya.

BRENTFORD, INGGRIS – 25 OKTOBER: Jordan Henderson dari Brentford (kanan) merayakan setelah rekan setimnya Igor Thiago mencetak gol ketiga timnya dari titik penalti selama pertandingan Liga Premier antara Brentford dan Liverpool di Stadion Komunitas Gtech pada 25 Oktober 2025 di Brentford, Inggris. (Foto oleh Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images) CameraSport via Getty Images

Arsenal, sementara itu, melakukan apa yang semakin sering mereka lakukan. Mereka berjuang keras meraih kemenangan yang tidak indah tapi efektif 0-1 di kandang melawan Crystal Palace.

"Saya memberi tahu para pemain bahwa saya lebih menghargai kemenangan ini daripada kemenangan lain musim ini," kata Arteta setelah pertandingan.

"Kami tahu kesulitannya setelah bermain setiap tiga hari. Ini juga kesempatan besar, dengan hal-hal yang terjadi selama akhir pekan.

"Tapi saya tahu kami bermain melawan tim yang, menurut pendapat saya, telah menjadi salah satu yang terbaik dalam hal organisasi dan betapa frustrasinya mereka bisa membuat Anda. Saat Anda kehilangan konsentrasi, mereka akan menghukum Anda."

Arteta menolak untuk terlalu banyak berkomentar tentang keunggulan tujuh poin klubnya di puncak klasemen.

"Kami berada di posisi sekarang," tambahnya.

"Ini adalah prestasi bagi kami, karena kami telah sangat, sangat konsisten, mengetahui kesulitan setiap pertandingan juga. Ini masih awal dan tidak berarti apa-apa selain, 'mari kita terus melakukan banyak hal seperti yang kita lakukan dengan sangat baik.' Tapi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk memberi kita margin yang lebih baik."

Pundit Gary Neville lebih blak-blakan.

"Ini harus menjadi tahun mereka, bukan? Ini harus menjadi tahun mereka," katanya kepada Gary Neville Podcast.

"Ini adalah musim keempat berturut-turut saya memilih mereka untuk memenangkan liga, tetapi mereka tidak selalu jauh lebih baik; mereka mengulangi tingkat konsistensi mereka, dan itulah yang harus mereka lakukan tahun ini untuk memenangkan liga.

"Mereka tidak perlu mendapatkan 100 poin, mereka bahkan tidak perlu mendapatkan 90 atau 95 poin untuk memenangkan liga, pertengahan 80-an, akhir 80-an akan membawa mereka gelar ini, dan mereka bisa melakukannya.

"Saya menyebutkan sebelumnya tentang tim lain [yang] tidak konsisten dan tidak dapat diandalkan, itu bukan tim Arsenal ini. Mereka sangat dapat diandalkan. Anda bisa mempercayai mereka. Cara mereka bertahan sangat fantastis. Mereka semua saling mendukung. Mereka tidak kebobolan gol."

Kegagalan dengan parameter ini tidak akan kurang dari bencana.

Jika Arsenal tidak memenangkan liga musim ini, itu akan menjadi alasan yang bagus untuk memecat Mikel Arteta.

Gunners memiliki skuad terkuat dan paling mapan di liga, dengan keinginan untuk merebut mahkota pertama mereka dalam lebih dari satu dekade.

Tidak ada alasan sama sekali; tidak ada sembilan tim, hanya ada satu, dan itu milik mereka untuk dipertahankan.