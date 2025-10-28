3 Altcoin yang Menunjukkan Stabilitas di Tengah Crash Pasar Kripto Oktober

Ketika hampir $19 miliar posisi kripto terhapus dalam 24 jam, pasar dengan tepat panik. Crash Oktober membuat bahkan investor berpengalaman masuk ke mode panik. Grafik merah berkedip di seluruh bursa. Trader leverage terhapus. Dan "safe havens" tiba-tiba menjadi frasa terpanas di kripto.

Tapi tidak semua cryptocurrency hancur. Beberapa proyek melihat kekacauan berubah menjadi kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka.

Digitap ($TAP) berdiri tegak dengan jembatan fiat-crypto-nya. Hyperliquid (HYPE) mengandalkan ekosistemnya yang teruji. Dan Cardano (ADA) telah menarik investor dengan harapan mendapatkan persetujuan ETF. Bersama-sama, ini adalah 3 altcoin "safe haven" teratas untuk diperhatikan ketika pasar berdarah merah.

3 Altcoin Teratas untuk Diperhatikan Sekarang

Pasar masih dalam keadaan shock setelah salah satu kehancuran Oktober kripto yang paling tajam. Namun, beberapa proyek membuktikan bahwa utilitas dan keyakinan investor masih penting.

Tiga altcoin teratas untuk diperhatikan saat ini adalah:

Digitap ($TAP) – Sebuah omnibank yang telah melampaui $1 juta dalam presale setelah memperkenalkan kartu Visa untuk kripto dan fiat Hyperliquid (HYPE) – Mengumpulkan $1 miliar untuk memperluas treasury HYPE dan memperkuat likuiditas pasar Cardano (ADA) – Mengandalkan potensi persetujuan ETF Cardano setelah penutupan Pemerintah berakhir

Digitap Muncul sebagai Safe Haven Kripto yang Tak Terduga

Dalam sebulan yang menghapus miliaran dari portofolio kripto, Digitap berubah menjadi safe haven. Ini menjadi pengecualian di antara kripto yang berusaha tetap relevan. Alasan utama popularitas Digitap, bahkan dalam crash pasar, tampaknya adalah switch crypto-to-fiat sekali ketuk.

Dengan switch ini, pengguna Digitap dapat memindahkan aset mereka dari token yang crash ke fiat yang stabil dalam hitungan detik, semua dalam aplikasi yang sama.

Ekosistem Digitap menggabungkan pengeluaran, tabungan, dan pertukaran dalam aplikasi uang global yang aman dan terjamin yang kini tersedia di Android dan iOS. Lebih dari sekadar safe haven bagi trader dan investor, Digitap memberikan penggunanya kartu yang didukung Visa yang berfungsi online dan di toko di seluruh dunia.

Digitap juga telah mengatasi kekhawatiran keamanan yang valid dari para penggemar kripto. $TAP kini telah diaudit oleh Solidproof dan Coinsult dan dinyatakan aman dan terjamin untuk investasi.

Tidak mengherankan bahwa lebih dari 74 juta token telah terjual dan lebih dari $1 juta terkumpul dalam presale Digitap.

Dalam Tahap 3 presale, investor telah membeli $TAP dengan hanya $0.0194. Tapi harga tidak akan bertahan lama karena Tahap 4 mungkin hanya beberapa hari lagi. Dan dengan masuknya ke Tahap 4, harga $TAP akan mengalami lonjakan 38% menjadi $0.0268. Yang terbaik adalah beberapa ahli berspekulasi bahwa harga $TAP bisa naik 100x setelah masuk ke bursa utama.

Bagaimana Langkah Treasury $1 Miliar Memicu Pemulihan Harga HYPE

Ketakutan melanda pasar selama crash. Tapi alih-alih hancur karena tekanan pasar, Hyperliquid berjuang kembali. Lebih dari $1,23 miliar likuidasi trader menghantam platform Hyperliquid selama crash Oktober. Tapi yang terjadi selanjutnya tidak kurang dari comeback pahlawan dalam film aksi.

Harga HYPE telah mengalami lonjakan harga menakjubkan sebesar 26% untuk menghapus semua kerugian crash pasar. Dari titik rendah $23 dalam crash pasar Oktober, harga HYPE kini telah naik di atas $46.

Hyperliquid Strategies, perusahaan treasury yang mendukung proyek tersebut, kini mengajukan untuk mengumpulkan $1 miliar. Dan berencana menggunakan sebagian untuk membeli token HYPE dan memperkuat cadangan. Satu langkah yang mengubah kepanikan menjadi kepercayaan dalam semalam.

Analis seperti Aylo kini mengatakan HYPE bisa mencapai level tertinggi baru dan bahkan ATH baru. Dan masuk akal untuk menambahkan Hyperliquid ke daftar altcoin yang perlu diperhatikan ke depan. Aliran pendapatan tumbuh, dan whale kembali bertaruh besar. Satu whale bahkan membuka posisi long $12,5 juta pada HYPE baru-baru ini.

Cardano Tetap Stabil di $0,67 saat Trader Menunggu Berita ETF

Cardano memiliki kebiasaan tetap diam sebelum membuat keributan. Dan saat ini, keheningan terasa memekakkan telinga. Pada $0,67, ADA naik 6% minggu ini, yang menunjukkan kestabilan mengejutkan sementara pasar lainnya berjuang.

Grafik Harga Mingguan ADA | Sumber: TradingView

Tapi comeback Cardano tidak seimpresif Hyperliquid setelah crash. Dan alasannya ada hubungannya dengan Washington.

Penutupan pemerintah A.S. yang sedang berlangsung telah membekukan operasi SEC sejak awal Oktober. Dan ini telah menghambat persetujuan ETF, termasuk ETF Cardano yang sangat dinantikan. Tapi begitu kabut politik mereda, semua mata akan tertuju pada ADA lagi.

Dengan peluang 75% persetujuan ETF pada 2025, menurut Polymarket, situasinya tampak terlalu bagus untuk diabaikan. Dan Gambardello, seorang analis pasar di X, percaya begitu ADA menembus level $1, itu bisa memicu gelombang FOMO. Mungkin ada ketidakpercayaan terlebih dahulu. Dan kemudian mungkin akan terjadi stampede.

Teruji pertempuran dan secara fundamental kuat, Cardano tampaknya menunggu saat yang tepat. Dan ketika tiba, ADA bisa dengan mudah membuktikan mengapa itu salah satu altcoin yang perlu diperhatikan setelah crash. Tapi Digitap masih memiliki peluang yang menguntungkannya, karena beberapa ahli percaya $TAP bisa menjadi kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Digitap Mengumpulkan $1 Juta saat Trader Mencari Opsi Kripto yang Lebih Aman

HYPE mungkin ingin membangun momentum dengan ekspansi treasury. ADA bisa melambung tinggi dengan harapan ETF tahun ini. Tapi Digitap yang telah melakukan sesuatu yang menarik.

Sebagai omnibank sejati pertama di dunia, Digitap telah mengumpulkan lebih dari $1 juta dalam presale-nya hanya dalam sebulan. Di pasar yang masih menyembuhkan lukanya, itu bisa menjadi vote of confidence dari trader dan investor yang frustrasi tanpa jaring pengaman selama crash.

Digitap tidak seperti kripto lain dalam daftar altcoin yang perlu diperhatikan tahun ini. Ini memiliki sesuatu untuk trader biasa, freelancer, dan investor. Dengan kemitraan Visa global, aplikasi all-in-one untuk kripto dan fiat, dan sistem yang diaudit yang menginspirasi kepercayaan, Digitap bisa segera menjadi aplikasi uang global yang digunakan orang biasa.

Yang terbaik adalah Digitap akhirnya membawa solusi bagi trader yang bertanya-tanya bagaimana bergerak cepat antara fiat dan kripto ketika pasar crash.

Analis sudah mengatakan $TAP berpotensi menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli pada 2025. Dan beberapa bahkan meramalkan kenaikan harga 100x begitu $TAP masuk ke bursa utama pada awal 2026.

Digitap Memimpin Kelompok Altcoin Utama yang Perlu Diperhatikan

Dalam setiap crash pasar, sebagian besar proyek gagal memuaskan pengguna mereka. Tapi beberapa datang dengan jaring pengaman. Itulah yang membuat Digitap menonjol di antara trio ini. Sementara HYPE membangun kembali kepercayaan investor dan ADA menunggu kejelasan ETF, presale $1 juta Digitap dan switch crypto-fiat cepat di dalam aplikasinya menempatkannya dalam liga tersendiri.

Pasar kripto mungkin pulih segera, seperti yang selalu terjadi. Itu bukan yang dikhawatirkan investor kripto berpengalaman. Mereka merencanakan pemulihan dengan melompat ke presale menjanjikan lebih awal.

Temukan bagaimana Digitap menyatukan uang tunai dan kripto dengan memeriksa proyek mereka di sini:

