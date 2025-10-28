BursaDEX+
American Bitcoin Corp., platform akumulasi bitcoin dan anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Hut 8 Corp., telah memperluas cadangan strategisnya dengan mengakuisisi sekitar 1.414 bitcoin, sehingga total kepemilikannya menjadi sekitar 3.865 bitcoin per 24 Okt. 2025. Eric Trump Merayakan Ekspansi American Bitcoin, Mengatakan 'Kami Baru Saja Mulai Bersiap' Perusahaan berbasis Miami (Nasdaq: ABTC) yang terkait [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/american-bitcoin-reports-3865-btc-in-reserves-following-latest-acquisition/

American Bitcoin Melaporkan 3.865 BTC dalam Cadangan Setelah Akuisisi Terbaru

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 05:57
Bitcoin
American Bitcoin Corp., platform akumulasi bitcoin dan anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Hut 8 Corp., telah memperluas cadangan strategisnya dengan mengakuisisi sekitar 1.414 bitcoin, sehingga total kepemilikannya menjadi sekitar 3.865 bitcoin per 24 Okt. 2025. Eric Trump Merayakan Ekspansi American Bitcoin, Mengatakan 'Kami Baru Saja Mulai Memanas' Perusahaan berbasis Miami (Nasdaq: ABTC) yang terkait […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/american-bitcoin-reports-3865-btc-in-reserves-following-latest-acquisition/

