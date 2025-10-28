Berita Bitcoin: Perusahaan Trump Meningkatkan Persediaan BTC - Bagaimana Ini Akan Membantu Bitcoin Hyper

American Bitcoin telah membeli 1.414 BTC baru senilai 163 juta dolar.

Perusahaan yang memiliki hubungan dengan saudara Trump ini fokus pada pertumbuhan jangka panjang.

Meskipun pasar tidak stabil, perusahaan tetap optimis bahwa Bitcoin akan terus naik.

Sementara perusahaan lain tetap berhati-hati, American Bitcoin mengambil langkah berani. Perusahaan yang didukung oleh Eric dan Donald Trump Jr. ini kembali memperbesar kepemilikannya. Dengan ini, perusahaan jelas menunjukkan bahwa mereka percaya pada masa depan yang kuat untuk cryptocurrency paling terkenal ini - bahkan ketika pasar berfluktuasi.

American Bitcoin kembali melakukan pembelian besar

American Bitcoin (ABTC) telah memperoleh 1.414 BTC baru - senilai sekitar 163 juta dolar AS. Perusahaan mengumumkan hal ini pada hari Senin. Secara total, ABTC kini memiliki 3.865 BTC dengan nilai total sekitar 446 juta dolar. Ini diperoleh baik melalui pembelian maupun aktivitas mining mereka sendiri.

Perusahaan ini berkantor pusat di Miami, Florida, dan merupakan anak perusahaan dari perusahaan Kanada Hut 8 Corp. American Bitcoin baru aktif sejak April dan didukung oleh Eric Trump dan Donald Trump Jr. Tujuan mereka: menetapkan Bitcoin sebagai investasi jangka panjang dan memperluas posisi mereka di pasar.

Bitcoin kembali naik di atas 115.000 dolar

Harga pada hari Senin berada di atas 115.500 dolar - tertinggi dalam dua minggu terakhir. Dengan ini, cryptocurrency tersebut tampaknya telah pulih dari penurunan terbaru. Rekor tertinggi sebelumnya adalah sekitar 125.000 dolar, yang dicapai pada bulan Agustus.

Para analis melihat pemulihan saat ini juga sebagai hasil dari prospek perdagangan yang lebih baik antara AS dan China. Banyak investor kini berharap tren kenaikan akan berlanjut. Mata uang digital lainnya juga mengalami sedikit kenaikan.

Saham ABTC naik secara signifikan

Saham ABTC naik lebih dari sebelas persen menjadi sekitar 6,20 dolar. Dalam beberapa minggu sebelumnya, harga saham turun di bawah enam dolar karena pasar kripto secara umum melemah. Sekarang, kepercayaan investor tampaknya kembali.

Banyak pengamat pasar memuji strategi berani perusahaan. Namun, beberapa memperingatkan bahwa risiko tetap besar jika harga BTC kembali turun. Meski demikian, ABTC terus fokus pada ekspansi - dan dengan demikian pada keberhasilan keyakinan mereka sendiri.

Keuntungan melalui mining sendiri

Menurut CEO perusahaan Asher Genoot, ABTC berbeda dari investor lain karena perusahaan memproduksi BTC sendiri. "Ketika kami menambang koin kami secara langsung, kami dapat menghasilkannya dengan biaya lebih murah daripada membeli di pasar," jelas Genoot.

Pendekatan ini membantu mengurangi biaya dan menjadi lebih mandiri dalam jangka panjang. Dengan cara ini, perusahaan ingin memastikan keuntungan bahkan dalam fase pasar yang lemah. Ini menjadikan ABTC sebagai salah satu pemain paling aktif di bidang treasury kripto.

Perusahaan Trump fokus pada pertumbuhan

American Bitcoin terbentuk ketika saudara Trump menggabungkan perusahaan mereka sendiri dengan Hut 8. Tak lama kemudian diikuti dengan penggabungan dengan Gryphon Digital Mining. Melalui merger ini, ABTC menjadi pemain penting di industri mining Amerika Utara.

Dengan langkah ini, perusahaan tidak hanya ingin berinvestasi, tetapi juga membentuk masa depan dunia keuangan digital. Nama Trump memberikan perhatian tambahan - dan memicu diskusi tentang peran investor besar di pasar kripto.

Perusahaan kripto dalam tren naik

Semakin banyak perusahaan di seluruh dunia yang menginvestasikan tabungan mereka di BTC. Menurut bitcointreasuries.net, lebih dari 200 perusahaan kini memiliki cadangan BTC mereka sendiri. Pelopor adalah Strategy (sebelumnya MicroStrategy), yang mulai berinvestasi di BTC sejak 2020 dan saat ini memiliki sekitar 73 miliar dolar dalam BTC.

Strategy juga melaporkan pembelian baru pada hari Senin: 390 BTC seharga 43 juta dolar. Berita ini memperkuat kepercayaan banyak investor bahwa pasar kripto terus tumbuh meskipun ada fluktuasi.

Optimisme investor tetap tinggi

Menurut survei dari Myriad, lebih dari 70 persen responden percaya bahwa BTC akan segera mencapai 120.000 dolar lagi. Hanya sedikit yang mengharapkan penurunan ke 100.000 dolar. American Bitcoin juga berbagi keyakinan ini.

Perusahaan terus fokus pada pertumbuhan, biaya mining yang rendah, dan posisi pasar yang kuat. Meskipun ada risiko, ABTC menunjukkan bahwa keberanian dan strategi dapat dihargai di pasar kripto.

