Lighter menanggapi "data buku pesanan abnormal HYPE": itu disebabkan oleh robot yang tidak terkendali dan tidak memicu likuidasi. Hal ini telah disembunyikan di frontend

PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa sebagai tanggapan atas fluktuasi harga abnormal di pasar HYPE pada dini hari ini, Lighter menyatakan di platform X: "Robot jahat membanjiri buku pesanan HYPE dengan pesanan besar, tetapi selain itu, tidak ada likuidasi paksa atau dampak negatif lain yang terjadi. Transaksi ini diselesaikan dengan harga yang sangat tinggi dengan volume yang sangat rendah, dan bayangan atas yang panjang yang tertinggal menyebabkan masalah dengan skala grafik. Oleh karena itu, data ini telah dihapus dari antarmuka front-end. Data on-chain tidak dapat (dan tidak dapat) dimodifikasi. Pengguna yang tertarik dapat melihatnya di penjelajah blok. Namun, sebagai operator front-end utama Lighter, kami akan menyajikan grafik dengan cara yang paling menguntungkan bagi para trader. Antarmuka front-end berbasis Lighter lainnya dapat memutuskan metode tampilan yang berbeda."