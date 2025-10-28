MetaMask telah meluncurkan akun multi-rantai

PANews melaporkan pada tanggal 28 Oktober bahwa MetaMask mengumumkan di platform X peluncuran akun multi-rantai, meningkatkan kecepatan pemuatan aset pengguna hingga 30 kali lipat. Awalnya dirancang hanya sebagai dompet Ethereum, MetaMask kini menawarkan dukungan native untuk jaringan Layer 2 Ethereum dan jaringan kompatibel EVM lainnya; Plugin Snap memperluas fungsionalitas dompet dan memungkinkan koneksi ke jaringan non-EVM. Berkat peningkatan arsitektur, MetaMask kini secara native mendukung jaringan non-EVM seperti Solana, dengan dukungan untuk jaringan seperti Bitcoin diharapkan segera hadir.
