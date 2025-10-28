IBIT BlackRock membeli Bitcoin senilai $65 juta

Poin-Poin Penting

Klien BlackRock menginvestasikan $65 juta dalam Bitcoin dalam satu hari.

Pembelian dilakukan melalui ETF Bitcoin spot BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT)

IBIT BlackRock menerima sekitar $65 juta dalam Bitcoin pada hari Senin, menandai investasi institusional signifikan lainnya dalam cryptocurrency terkemuka melalui layanan raksasa manajemen aset tersebut.

BlackRock telah secara aktif memfasilitasi akses institusional ke Bitcoin melalui exchange-traded funds, memungkinkan investor institusional dan ritel untuk mendapatkan eksposur ke aset digital melalui produk keuangan yang mapan.

Pembelian ini mencerminkan minat berkelanjutan Wall Street terhadap Bitcoin selama periode konsolidasi harga. Diskusi pasar terkini menunjukkan akumulasi institusional oleh pelaku keuangan tradisional mendemonstrasikan kepercayaan yang meningkat terhadap peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai.

Manajer aset seperti BlackRock terus memungkinkan masuknya institusi yang lebih luas ke Bitcoin, dengan pembelian skala besar ini berpotensi menandakan dukungan untuk momentum naik yang diperbarui di pasar cryptocurrency.