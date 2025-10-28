BursaDEX+
Postingan BlackRock's IBIT membeli $65M dalam Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Klien BlackRock menginvestasikan $65 juta dalam Bitcoin dalam satu hari. Pembelian dilakukan melalui ETF Bitcoin spot BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT) IBIT BlackRock menerima sekitar $65 juta dalam Bitcoin pada hari Senin, menandai investasi institusional signifikan lainnya dalam cryptocurrency terkemuka melalui layanan raksasa manajemen aset tersebut. BlackRock telah secara aktif memfasilitasi akses institusional ke Bitcoin melalui exchange-traded funds, memungkinkan investor institusional dan ritel untuk mendapatkan eksposur ke aset digital melalui produk keuangan yang mapan. Pembelian ini mencerminkan minat berkelanjutan Wall Street terhadap Bitcoin selama periode konsolidasi harga. Diskusi pasar terkini menunjukkan akumulasi institusional seperti ini oleh pemain keuangan tradisional menunjukkan kepercayaan yang meningkat terhadap peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai. Manajer aset seperti BlackRock terus memungkinkan masuknya institusi yang lebih luas ke Bitcoin, dengan pembelian skala besar ini berpotensi menandakan dukungan untuk momentum naik yang diperbarui di pasar cryptocurrency. Sumber: https://cryptobriefing.com/blackrock-clients-bitcoin-purchase-2024/

IBIT BlackRock membeli Bitcoin senilai $65 juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 12:12
Griffin AI
GAIN$0.00364-0.43%
Octavia
VIA$0.0146+9.77%
Wink
LIKE$0.002589+0.66%

Poin-Poin Penting

  • Klien BlackRock menginvestasikan $65 juta dalam Bitcoin dalam satu hari.
  • Pembelian dilakukan melalui ETF Bitcoin spot BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT)

IBIT BlackRock menerima sekitar $65 juta dalam Bitcoin pada hari Senin, menandai investasi institusional signifikan lainnya dalam cryptocurrency terkemuka melalui layanan raksasa manajemen aset tersebut.

BlackRock telah secara aktif memfasilitasi akses institusional ke Bitcoin melalui exchange-traded funds, memungkinkan investor institusional dan ritel untuk mendapatkan eksposur ke aset digital melalui produk keuangan yang mapan.

Pembelian ini mencerminkan minat berkelanjutan Wall Street terhadap Bitcoin selama periode konsolidasi harga. Diskusi pasar terkini menunjukkan akumulasi institusional oleh pelaku keuangan tradisional mendemonstrasikan kepercayaan yang meningkat terhadap peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai.

Manajer aset seperti BlackRock terus memungkinkan masuknya institusi yang lebih luas ke Bitcoin, dengan pembelian skala besar ini berpotensi menandakan dukungan untuk momentum naik yang diperbarui di pasar cryptocurrency.

Sumber: https://cryptobriefing.com/blackrock-clients-bitcoin-purchase-2024/

