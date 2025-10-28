BursaDEX+
ETF spot Ethereum melihat total arus masuk bersih sebesar $134 juta kemarin, sementara tidak ada satu pun dari sembilan ETF yang mengalami arus keluar bersih.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/28 12:18
PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum memiliki total arus masuk bersih sebesar US$134 juta kemarin (27 Oktober, Waktu Timur).

ETF spot Ethereum dengan arus masuk bersih satu hari terbesar kemarin adalah Blackrock ETF ETHA, dengan arus masuk bersih satu hari sebesar US$72,4904 juta. Total arus masuk bersih historis ETHA saat ini telah mencapai US$14,226 miliar.

Yang kedua adalah Bitwise ETF ETHW, dengan arus masuk bersih satu hari sebesar US$22,5923 juta. Saat ini, total arus masuk bersih historis ETHW telah mencapai US$430 juta.

Pada saat penulisan, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum adalah US$28,354 miliar, rasio aset bersih ETF (nilai pasar sebagai persentase dari total nilai pasar Ethereum) mencapai 5,69%, dan arus masuk bersih kumulatif historis telah mencapai US$14,487 miliar.

