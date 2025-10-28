ETF spot Ethereum melihat total arus masuk bersih sebesar $134 juta kemarin, sementara tidak ada satu pun dari sembilan ETF yang mengalami arus keluar bersih.

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa menurut data SoSoValue, ETF spot Ethereum memiliki total arus masuk bersih sebesar US$134 juta kemarin (27 Oktober, Waktu Timur).
ETF spot Ethereum dengan arus masuk bersih satu hari terbesar kemarin adalah Blackrock ETF ETHA, dengan arus masuk bersih satu hari sebesar US$72,4904 juta. Total arus masuk bersih historis ETHA saat ini telah mencapai US$14,226 miliar.
Yang kedua adalah Bitwise ETF ETHW, dengan arus masuk bersih satu hari sebesar US$22,5923 juta. Saat ini, total arus masuk bersih historis ETHW telah mencapai US$430 juta.
Pada saat penulisan, total nilai aset bersih ETF spot Ethereum adalah US$28,354 miliar, rasio aset bersih ETF (nilai pasar sebagai persentase dari total nilai pasar Ethereum) mencapai 5,69%, dan arus masuk bersih kumulatif historis telah mencapai US$14,487 miliar.