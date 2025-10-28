Bitcoin tidak bergerak meskipun pergerakan whale senilai $309 juta – Mengapa BTC tenang?

Poin-Poin Penting
Apakah Bitcoin telah mencapai titik terendah?
Selera risiko di antara investor Bitcoin tetap rendah meskipun kekuatan on-chain membaik.
Apa yang mendorong sentimen saat ini?
Akumulasi whale dan ketahanan pemegang jangka pendek membangun kasus untuk potensi reli berkelanjutan.
Sepertinya Bitcoin [BTC] tetap mengikuti tren musiman positifnya.
Meskipun terjadi penurunan di Oktober, BTC masih naik 1,23% dan hanya 7% dari merebut kembali semua kerugian pasca-crash. Itu berarti dompet yang sebelumnya merugi kini kembali menguntungkan, dengan 91% pasokan BTC sekarang berada dalam zona hijau.
Selain itu, BTC telah bergerak di atas basis biaya pemegang jangka pendek (STH, >155 hari) di $113 ribu untuk pertama kalinya sejak crash, memperkuat kepercayaan pembeli di antara mereka yang paling rentan menyerah selama penurunan.
Singkatnya, Bitcoin tampak siap memicu FOMO jika momentum ini bertahan.
Mendukung pandangan tersebut, aktivitas whale telah meningkat secara nyata. Pada tanggal 26 Oktober, satu whale mengakumulasi 2.772 BTC (senilai sekitar $309 juta) mendorong perkiraan basis biayanya ke sekitar $111 ribu.
Bersama-sama, dinamika ini (tangan lemah merealisasikan keuntungan, STH menunjukkan ketahanan dan whale membeli saat harga turun) membentuk kondisi ideal untuk pergerakan "berkelanjutan". Pertanyaannya adalah, apakah keserakahan telah kembali ke pasar?
Sentimen hati-hati masih bertahan di kalangan investor Bitcoin
Dari pandangan yang lebih luas, sepertinya pasar berada dalam pola menunggu.
Meskipun kekuatan dasarnya, Bitcoin tetap hampir 10% di bawah rekor tertingginya $126 ribu. Ini menunjukkan bahwa investor berhati-hati, memilih posisi terukur daripada pembelian agresif saat harga turun.
Sementara itu, Indeks Fear and Greed mencerminkan nada kehati-hatian ini. Sejak crash, indeks hanya naik dua poin, menjaga pasar dalam zona netral dan menunjukkan bahwa selera risiko masih rendah di kalangan bull.
Dalam konteks ini, menyatakan Bitcoin telah mencapai titik terendah mungkin masih terlalu dini.
Namun, dengan whale yang mengakumulasi dan metrik on-chain yang stabil, landasan untuk pergerakan BTC berikutnya mungkin sudah terbentuk. Jika momentum meningkat, kehati-hatian bisa dengan cepat berubah menjadi keyakinan untuk reli berkelanjutan.
Di sisi lain, kehati-hatian yang sama bisa dengan mudah berubah menjadi kapitulasi. Jadi untuk saat ini, Bitcoin berada pada titik infleksi penting, menjadikannya perdagangan "berisiko tinggi" bagi mereka yang ingin mendahului pergerakan berikutnya.
Sumber: https://ambcrypto.com/bitcoin-unmoved-despite-309-mln-whale-move-why-is-btc-quiet/