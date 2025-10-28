Postingan Bitcoin tidak bergerak meskipun pergerakan whale senilai $309 juta – Mengapa BTC tenang? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Apakah Bitcoin telah mencapai titik terendah? Selera risiko di antara investor Bitcoin tetap teredam meskipun kekuatan on-chain membaik. Apa yang mendorong sentimen saat ini? Akumulasi whale dan pemegang jangka pendek yang tangguh sedang membangun kasus untuk potensi reli berkelanjutan. Sepertinya Bitcoin [BTC] tetap bertahan dengan angin musiman yang mendukungnya. Meskipun terjadi penurunan Oktober, BTC masih naik 1,23% dan hanya berada 7% di bawah untuk merebut kembali semua kerugian pasca-crash. Itu berarti dompet yang sebelumnya underwater kembali mendapatkan keuntungan, dengan 91% pasokan BTC sekarang berada dalam zona hijau. Selain itu, BTC telah beralih di atas basis biaya pemegang jangka pendek (STH, >155 hari) di $113k untuk pertama kalinya sejak crash, memperkuat kepercayaan pembeli di antara mereka yang paling rentan terhadap kapitulasi selama penurunan. Sumber: Glassnode Singkatnya, Bitcoin tampak siap memicu FOMO jika momentum ini bertahan. Mendukung pandangan itu, aktivitas whale telah meningkat secara nyata. Pada tanggal 26 Oktober, satu whale mengakumulasi 2.772 BTC (sekitar $309 juta) mendorong perkiraan basis biayanya ke sekitar $111k. Bersama-sama, dinamika ini (weak hands yang merealisasikan keuntungan, STH yang menunjukkan ketahanan dan whale yang membeli saat harga turun) membentuk kondisi ideal untuk pergerakan "berkelanjutan". Pertanyaannya adalah, apakah keserakahan telah kembali ke pasar? Sentimen hati-hati masih bertahan di antara investor Bitcoin Dari pandangan yang lebih luas, sepertinya pasar berada dalam pola menunggu. Meskipun kekuatan dasarnya, Bitcoin tetap hampir 10% di bawah rekor tertingginya $126k. Ini menunjukkan bahwa investor melangkah dengan hati-hati, memilih posisi yang terukur daripada pembelian agresif saat harga turun. Sementara itu, Indeks Fear and Greed mencerminkan nada kehati-hatian ini. Sejak crash, indeks hanya naik dua poin, menjaga pasar dalam zona netral dan menunjukkan bahwa selera risiko masih teredam di kalangan bull. Sumber: CoinMarketCap Dalam konteks ini, menyatakan Bitcoin telah mencapai titik terendah mungkin masih terlalu dini. Namun, dengan whale... Postingan Bitcoin tidak bergerak meskipun pergerakan whale senilai $309 juta – Mengapa BTC tenang? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting Apakah Bitcoin telah mencapai titik terendah? Selera risiko di antara investor Bitcoin tetap teredam meskipun kekuatan on-chain membaik. Apa yang mendorong sentimen saat ini? Akumulasi whale dan pemegang jangka pendek yang tangguh sedang membangun kasus untuk potensi reli berkelanjutan. Sepertinya Bitcoin [BTC] tetap bertahan dengan angin musiman yang mendukungnya. Meskipun terjadi penurunan Oktober, BTC masih naik 1,23% dan hanya berada 7% di bawah untuk merebut kembali semua kerugian pasca-crash. Itu berarti dompet yang sebelumnya underwater kembali mendapatkan keuntungan, dengan 91% pasokan BTC sekarang berada dalam zona hijau. Selain itu, BTC telah beralih di atas basis biaya pemegang jangka pendek (STH, >155 hari) di $113k untuk pertama kalinya sejak crash, memperkuat kepercayaan pembeli di antara mereka yang paling rentan terhadap kapitulasi selama penurunan. Sumber: Glassnode Singkatnya, Bitcoin tampak siap memicu FOMO jika momentum ini bertahan. Mendukung pandangan itu, aktivitas whale telah meningkat secara nyata. Pada tanggal 26 Oktober, satu whale mengakumulasi 2.772 BTC (sekitar $309 juta) mendorong perkiraan basis biayanya ke sekitar $111k. Bersama-sama, dinamika ini (weak hands yang merealisasikan keuntungan, STH yang menunjukkan ketahanan dan whale yang membeli saat harga turun) membentuk kondisi ideal untuk pergerakan "berkelanjutan". Pertanyaannya adalah, apakah keserakahan telah kembali ke pasar? Sentimen hati-hati masih bertahan di antara investor Bitcoin Dari pandangan yang lebih luas, sepertinya pasar berada dalam pola menunggu. Meskipun kekuatan dasarnya, Bitcoin tetap hampir 10% di bawah rekor tertingginya $126k. Ini menunjukkan bahwa investor melangkah dengan hati-hati, memilih posisi yang terukur daripada pembelian agresif saat harga turun. Sementara itu, Indeks Fear and Greed mencerminkan nada kehati-hatian ini. Sejak crash, indeks hanya naik dua poin, menjaga pasar dalam zona netral dan menunjukkan bahwa selera risiko masih teredam di kalangan bull. Sumber: CoinMarketCap Dalam konteks ini, menyatakan Bitcoin telah mencapai titik terendah mungkin masih terlalu dini. Namun, dengan whale...