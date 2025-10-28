BursaDEX+
Harga Bitcoin Bisa Tetap Di Atas $100.000 Selamanya, Standard Chartered Memperingatkan Para Beruang

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 15:31
Bitcoin

Harga Bitcoin mungkin telah mencapai titik tanpa jalan kembali di bawah enam digit, menurut Geoffrey Kendrick, Kepala Riset Aset Digital di Standard Chartered Bank.

Ahli strategi berpengalaman tersebut percaya bahwa kombinasi dari sentimen geopolitik yang membaik, potensi pemotongan suku bunga, dan lonjakan permintaan institusional dapat secara permanen menjangkarkan BTC di atas $100.000.

Suasana Pasar Bergeser Dari Ketakutan ke Kepercayaan Diri

Kendrick mencatat bahwa lingkungan global untuk aset berisiko telah membaik secara dramatis selama minggu lalu. Apa yang dimulai sebagai periode kecemasan di pasar global dengan cepat berubah menjadi optimisme baru saat tanda-tanda kerja sama antara Amerika Serikat dan China muncul. Laporan bahwa Washington akan menunda pembatasan ekspor logam tanah jarang China, ditambah dengan kesediaan Beijing untuk meningkatkan impor barang pertanian A.S., membantu meredakan ketegangan pasar menjelang KTT Donald Trump–Xi Jinping di Korea Selatan.

Perkembangan ini, menurut Kendrick, telah menghidupkan kembali kepercayaan pada ekonomi global dan membantu mendorong investor kembali ke aset yang lebih berisiko. Salah satu indikator kunci dari pergeseran ini, katanya, adalah rasio Bitcoin-to-gold, yang baru-baru ini naik di atas level yang terlihat sebelum penarikan pasar pada awal Oktober. "Kenaikan berkelanjutan di atas 30 dalam rasio ini akan mengkonfirmasi bahwa fase ketakutan telah berlalu," tulis Kendrick dalam analisisnya.

Arus ETF Bisa Memperkuat Kekuatan Bitcoin

Di luar sentimen makro, ahli strategi Standard Chartered percaya pendorong besar berikutnya untuk Bitcoin akan menjadi arus masuk ke ETF Bitcoin spot. Dia mencatat bahwa sekitar $2 miliar keluar dari ETF berbasis emas hanya dalam tiga hari minggu lalu dan menyarankan bahwa jika bahkan setengah dari modal tersebut beralih ke produk Bitcoin, itu bisa memicu kenaikan kuat lainnya.

Dalam pandangannya, transisi ini menandai perubahan struktural dalam cara investor institusional mengalokasikan dana. "Siklus halving dulu mendefinisikan pergerakan harga utama Bitcoin, tetapi narasi itu memudar," kata Kendrick. "Arus masuk ETF sekarang menjadi kekuatan dominan yang membentuk arah jangka panjang Bitcoin."

Kebijakan Bank Sentral Menambah Bahan Bakar untuk Reli

Kendrick juga mengharapkan kebijakan makroekonomi akan menguntungkan Bitcoin dalam jangka pendek. Federal Open Market Committee (FOMC) secara luas diperkirakan akan menyetujui pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin minggu ini — langkah yang dapat menambah likuiditas lebih lanjut ke pasar global dan mengangkat aset sensitif risiko seperti cryptocurrency.

Dia menambahkan bahwa laporan pendapatan mendatang dari perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, dan Microsoft — serta dari perusahaan terkait kripto seperti Coinbase dan Strategy Inc. — dapat memperkuat sentimen positif jika hasilnya melampaui ekspektasi.

Pergeseran Struktural untuk Bitcoin

Dalam komentar penutupnya, Kendrick mengatakan bahwa jika perkembangan minggu ini berjalan seperti yang diharapkan, level enam digit Bitcoin bisa menjadi lantai harga jangka panjang daripada tonggak sementara.

"Jika kondisi makro tetap mendukung dan arus ETF berlanjut, Bitcoin mungkin tidak akan pernah turun di bawah $100.000 lagi," katanya, menyebut momen potensial ini sebagai "revaluasi struktural" dari pasar cryptocurrency.

Pandangan Kendrick menunjukkan bahwa kombinasi stabilitas geopolitik, kejelasan regulasi, dan adopsi institusional dapat mendorong Bitcoin ke fase baru — di mana hari-hari harga lima digit ditinggalkan secara permanen di masa lalu.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Author

Alex adalah jurnalis keuangan berpengalaman dan penggemar cryptocurrency. Dengan pengalaman lebih dari 8 tahun meliput industri kripto, blockchain, dan fintech, dia sangat memahami dunia aset digital yang kompleks dan terus berkembang. Artikel-artikelnya yang berwawasan dan menggugah pemikiran memberikan pembaca gambaran yang jelas tentang perkembangan dan tren terbaru di pasar. Pendekatannya memungkinkan dia untuk menguraikan ide-ide kompleks menjadi konten yang mudah diakses dan mendalam. Ikuti publikasinya untuk tetap up to date dengan tren dan topik terpenting.

Sumber: https://coindoo.com/bitcoin-price-could-stay-above-100000-forever-standard-chartered-warns-bears/

