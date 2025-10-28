Postingan Anggota Kongres AS Ro Khanna Bergerak untuk Melarang Kepemilikan Kripto pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Anggota Kongres AS Ro Khanna berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang yang melarang Presiden, Wakil Presiden, anggota Kongres, dan keluarga mereka untuk memiliki, memperdagangkan, atau menciptakan cryptocurrency. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan memisahkan investasi kripto pribadi dari tugas resmi. Undang-undang ini juga menargetkan pendanaan kripto asing dan dapat menerapkan sanksi untuk kepemilikan yang tidak diungkapkan, mencerminkan kekhawatiran yang berkembang tentang peran cryptocurrency dalam politik dan etika.