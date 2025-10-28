Prediksi Harga Bitcoin, Ethereum, dan XRP Menjelang Pertemuan FOMC

Postingan Bitcoin, Ethereum, dan XRP Price Prediction Menjelang Rapat FOMC pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Federal Reserve AS akan mengumumkan keputusan suku bunga pada Rabu, 29 Oktober 2025, setelah rapat FOMC dua hari (28-29 Oktober). Fed secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, menurunkan kisaran target menjadi 3,75%-4,00%, didorong oleh inflasi yang mereda dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

Pasar saat ini memperkirakan probabilitas 96,7% untuk pemangkasan suku bunga, menurut data futures. Trader juga mengharapkan pengurangan 25 bps lainnya pada Desember, dengan probabilitas tersirat 95%. Namun, fokus utama akan pada pidato Ketua Jerome Powell, di mana dia bisa memberikan petunjuk tentang prospek kebijakan Fed 2026.

Pasar Crypto bersiap menghadapi volatilitas yang meningkat saat hasil FOMC mendekat. Pemangkasan suku bunga sudah diperhitungkan; yang lain mengatakan komentar Powell masih bisa memicu reaksi pasar yang signifikan, terutama pada aset berisiko seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan XRP.

Bitcoin (BTC) Price Prediction: Koreksi Sebelum Rally?

Bitcoin (BTC) sedang konsolidasi di dekat kisaran $113.000-$115.000. Jika Fed memberikan sinyal nada hawkish atau mempertahankan suku bunga tidak berubah lebih lama dari yang diharapkan, Bitcoin bisa menghadapi koreksi jangka pendek menuju $104.000, dengan kemungkinan penurunan lebih dalam mendekati $92.000.

Di sisi lain, pergeseran kebijakan dovish dapat memicu rally baru menuju $120.000 dan seterusnya.

Dua Skenario Jangka Pendek Saat Ini Berlaku untuk BTC

Skenario 1 – Kelanjutan dengan Pullback (Jalur Merah):

Bitcoin diperdagangkan sedikit lebih tinggi menjelang keputusan Rabu, meninggalkan gap Futures CME yang belum terisi. Pasca-FOMC, pembalikan tajam bisa terjadi untuk mengisi gap, menguji kisaran tengah sekitar $109K-$110K sebelum stabil. Skenario 2 – Penurunan Kemudian Rally (Jalur Hijau):

Bitcoin mengisi gap Futures CME sebelum rapat FOMC, menyiapkan pembalikan lebih tinggi setelah pengumuman. Skenario ini membuka pintu untuk potensi all-time high baru pada November.

Dengan peluang 98% pemangkasan suku bunga Fed pada Rabu, analis percaya ini mungkin menandai awal dari musim "buy the dip" lainnya untuk BTC.

Ethereum (ETH) Price Prediction: Range-Bound Sebelum Pergerakan Fed

Ethereum tetap sebagian besar range-bound, mencerminkan aksi harga Bitcoin yang berhati-hati. ETH telah konsolidasi di sekitar zona $6.000, dengan momentum terbatas karena trader menunggu kejelasan makro.

Nada dovish dari Powell bisa mengangkat ETH menuju $6.800-$7.000, sementara sikap hawkish bisa memicu pullback menuju $5.700-$5.800 sebelum minat beli diperbaharui.

Volatilitas jangka pendek kemungkinan akan meningkat selama pengumuman FOMC (Rabu, 14:00 ET) dan konferensi pers Powell yang mengikutinya.

XRP Price Prediction: Sideways tapi Siap untuk Breakout

XRP terus diperdagangkan sideways, menunjukkan volatilitas rendah menjelang keputusan Fed. Trader mengatakan pergerakan XRP selanjutnya akan sangat bergantung pada reaksi Bitcoin pasca-FOMC.

Jika Bitcoin memantul dari support, XRP bisa breakout menuju level resistensi berikutnya, sementara koreksi pasar yang lebih luas mungkin mendorongnya lebih rendah untuk menguji kembali support jangka pendek.

