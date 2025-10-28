Postingan Apa arti pertemuan FOMC Federal Reserve besok untuk Bitcoin dan kripto? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Apa yang bisa berarti keputusan Fed untuk Bitcoin? Pemotongan suku bunga 25 bps bisa menginjeksi likuiditas dan mendorong Bitcoin menuju ATH baru. Apakah para trader percaya diri menjelang FOMC? Whale sedang melakukan pergerakan besar - satu whale misterius menghasilkan $48 juta dalam taruhan BTC dan ETH dengan leverage. Keputusan Federal Reserve yang akan datang pada tanggal 29 Oktober bisa menjadi katalis yang menentukan nada untuk pasar kripto yang lebih luas. Dengan para trader bersiap untuk kemungkinan pemotongan suku bunga, pemain besar sudah mempersiapkan diri untuk apa yang bisa menjadi langkah besar berikutnya dari Bitcoin [BTC]. Keputusan Fed pertama pasca-shutdown Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve selama dua hari dimulai pada tanggal 29 Oktober, dengan pasar fokus pada apakah pembuat kebijakan akan memberikan pemotongan suku bunga 25 basis poin. Ini adalah pertemuan Fed pertama sejak penutupan pemerintah AS, yang dipicu oleh kebuntuan partisan mengenai pendanaan asuransi kesehatan. Investor sebagian besar memperkirakan penurunan suku bunga, yang akan menurunkan suku bunga dana federal dari 4%-4,25%, level yang ditetapkan setelah pemotongan 25 bps sebelumnya pada tanggal 17 September. Langkah untuk melonggarkan kebijakan bisa menginjeksi likuiditas baru ke pasar kripto. David Hernandez, Spesialis Investasi Kripto di 21Shares, mengatakan kepada AMBCrypto, "Selama beberapa bulan terakhir, pasar telah berotasi tajam antara emas, ekuitas, dan kripto karena perubahan tarif Trump terus membentuk perilaku investor." Dia menambahkan, "Emas mendapatkan tawaran selama tekanan geopolitik, ekuitas reli pada pembelian dip dan optimisme kebijakan, dan Bitcoin berkinerja lebih baik ketika selera risiko kembali dengan kuat." Lebih banyak kenaikan untuk Bitcoin Setelah ekspektasi yang meningkat akan pemotongan suku bunga Fed, analis melihat terobosan Bitcoin baru-baru ini sebagai titik balik utama. Pakar pasar Michael van de Poppe menyebut level $112.000 sebagai "zona resistensi penting." Setelah Bitcoin menembus itu, katanya, bull market jelas masih utuh. Selain itu,... Postingan Apa arti pertemuan FOMC Federal Reserve besok untuk Bitcoin dan kripto? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Apa yang bisa berarti keputusan Fed untuk Bitcoin? Pemotongan suku bunga 25 bps bisa menginjeksi likuiditas dan mendorong Bitcoin menuju ATH baru. Apakah para trader percaya diri menjelang FOMC? Whale sedang melakukan pergerakan besar - satu whale misterius menghasilkan $48 juta dalam taruhan BTC dan ETH dengan leverage. Keputusan Federal Reserve yang akan datang pada tanggal 29 Oktober bisa menjadi katalis yang menentukan nada untuk pasar kripto yang lebih luas. Dengan para trader bersiap untuk kemungkinan pemotongan suku bunga, pemain besar sudah mempersiapkan diri untuk apa yang bisa menjadi langkah besar berikutnya dari Bitcoin [BTC]. Keputusan Fed pertama pasca-shutdown Pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve selama dua hari dimulai pada tanggal 29 Oktober, dengan pasar fokus pada apakah pembuat kebijakan akan memberikan pemotongan suku bunga 25 basis poin. Ini adalah pertemuan Fed pertama sejak penutupan pemerintah AS, yang dipicu oleh kebuntuan partisan mengenai pendanaan asuransi kesehatan. Investor sebagian besar memperkirakan penurunan suku bunga, yang akan menurunkan suku bunga dana federal dari 4%-4,25%, level yang ditetapkan setelah pemotongan 25 bps sebelumnya pada tanggal 17 September. Langkah untuk melonggarkan kebijakan bisa menginjeksi likuiditas baru ke pasar kripto. David Hernandez, Spesialis Investasi Kripto di 21Shares, mengatakan kepada AMBCrypto, "Selama beberapa bulan terakhir, pasar telah berotasi tajam antara emas, ekuitas, dan kripto karena perubahan tarif Trump terus membentuk perilaku investor." Dia menambahkan, "Emas mendapatkan tawaran selama tekanan geopolitik, ekuitas reli pada pembelian dip dan optimisme kebijakan, dan Bitcoin berkinerja lebih baik ketika selera risiko kembali dengan kuat." Lebih banyak kenaikan untuk Bitcoin Setelah ekspektasi yang meningkat akan pemotongan suku bunga Fed, analis melihat terobosan Bitcoin baru-baru ini sebagai titik balik utama. Pakar pasar Michael van de Poppe menyebut level $112.000 sebagai "zona resistensi penting." Setelah Bitcoin menembus itu, katanya, bull market jelas masih utuh. Selain itu,...