Apa arti pertemuan FOMC Federal Reserve besok untuk Bitcoin dan kripto?

Apa arti keputusan Fed untuk Bitcoin?
Pemotongan suku bunga 25 bps bisa menginjeksi likuiditas dan mendorong Bitcoin menuju ATH baru.
Apakah para trader percaya diri menjelang FOMC?
Para whale sedang melakukan pergerakan besar – satu whale misterius menghasilkan $48 juta dalam taruhan BTC dan ETH dengan leverage.
Keputusan Federal Reserve yang akan datang pada tanggal 29 Oktober bisa menjadi katalis yang menentukan nada untuk pasar kripto yang lebih luas.
Dengan para trader bersiap untuk kemungkinan pemotongan suku bunga, pemain-pemain besar sudah mempersiapkan diri untuk apa yang bisa menjadi langkah besar berikutnya dari Bitcoin [BTC].
Keputusan pertama Fed pasca-shutdown
Pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Federal Reserve selama dua hari dimulai pada tanggal 29 Oktober, dengan pasar berfokus pada apakah pembuat kebijakan akan memberikan pemotongan suku bunga 25 basis poin.
Ini adalah pertemuan Fed pertama sejak shutdown pemerintah A.S., yang dipicu oleh kebuntuan partisan mengenai pendanaan asuransi kesehatan.
Investor sebagian besar memperkirakan pengurangan suku bunga, yang akan menurunkan suku bunga federal dari 4%-4,25%, level yang ditetapkan setelah pemotongan 25 bps sebelumnya pada tanggal 17 September.
Langkah untuk melonggarkan kebijakan bisa menginjeksi likuiditas baru ke pasar kripto. David Hernandez, Spesialis Investasi Kripto di 21Shares, mengatakan kepada AMBCrypto,
Dia menambahkan,
Lebih banyak kenaikan untuk Bitcoin
Setelah meningkatnya ekspektasi pemotongan suku bunga Fed, para analis melihat terobosan terbaru Bitcoin sebagai titik balik penting.
Pakar pasar Michael van de Poppe menyebut angka $112.000 sebagai "zona resistensi penting." Setelah Bitcoin menembus itu, katanya, pasar bull jelas masih utuh.
Selain itu, dia mengharapkan pullback singkat sebelum pertemuan FOMC, setelah itu Bitcoin bisa menuju all-time high baru di bulan November.
Menambah optimisme, data on-chain menunjukkan bahwa whale 0x960B menyetor 3,72 juta USDC ke Hyperliquid [HYPE] dalam sembilan jam terakhir. Setelah itu, whale tersebut membuka posisi long dengan leverage 15x.
Ini melibatkan $27,7 juta yang diinvestasikan dalam 240 BTC dan $20,3 juta dalam 4.874 Ethereum [ETH], menandakan lonjakan kepercayaan investor menjelang keputusan Federal Reserve yang akan datang.
Hernandez mencatat,
Melihat ke depan, Hernandez mengharapkan Bitcoin berpotensi melampaui rekor tertinggi sebelumnya $125.000 pada akhir tahun, didorong oleh permintaan institusional yang berkembang dan kondisi makroekonomi yang membaik.
Sumber: https://ambcrypto.com/what-will-tomorrows-federal-reserve-fomc-meeting-mean-for-bitcoin-and-crypto/