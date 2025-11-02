$150 juta dibekukan setelah skandal seputar Chen Zhi

Dunia kripto internasional minggu ini menghadapi skandal besar baru. Otoritas Singapura telah membekukan aset senilai lebih dari $150 juta yang terkait dengan Chen Zhi, ketua China dari Prince Holding Group Kamboja. Kasus ini mengungkap operasi pencucian uang global di mana diperkirakan $14,4 miliar Bitcoin digunakan untuk menyembunyikan aliran uang. Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Singapura membekukan aset Chen Zhi Pada 30 Oktober terjadi operasi besar-besaran di Singapura yang menargetkan enam properti, rekening bank, kapal pesiar, dan beberapa kendaraan mewah. Polisi secara resmi mengkonfirmasi penyitaan tersebut keesokan harinya, senilai lebih dari $150 juta. Chen dan rekan-rekan terdekatnya saat ini berada di luar Singapura. Chen Zhi mendirikan Prince Holding Group pada 2015 dan memperkenalkan perusahaan tersebut sebagai perusahaan investasi global yang aktif di bidang real estate dan keuangan. Menurut jaksa Amerika, ini adalah kedok untuk organisasi kriminal yang terlibat dalam penipuan "pig butchering". Ini melibatkan korban yang didekati secara online melalui platform investasi palsu dan akhirnya dirampok secara finansial. 100 perusahaan fiktif dan penambangan kripto sebagai kedok Dokumen menunjukkan bahwa jaringan Chen mencuci hasil melalui lebih dari seratus perusahaan palsu, bursa kripto, dan operasi penambangan. Dana tersebut akhirnya dikonversi menjadi Bitcoin untuk menyembunyikan asalnya. Hanya antara Mei 2021 dan Agustus 2022, setidaknya $18 juta dari lebih dari 250 korban Amerika disalurkan melalui perusahaan shell di Brooklyn dan Queens. Pada Oktober, Departemen Keuangan AS melalui OFAC menjatuhkan sanksi kepada 146 individu dan perusahaan yang terkait dengan Prince Group. Pada saat yang sama, FinCEN melaporkan bahwa Huione Group Kamboja telah mencuci lebih dari $4 miliar. Aktivitas blockchain yang mencurigakan setelah dakwaan Dakwaan terhadap Chen langsung menyebabkan pergerakan mencurigakan di blockchain. Hanya sehari setelah dokumen dipublikasikan, dompet yang terkait dengan pool penambangan China LuBian memindahkan 11.885 BTC senilai sekitar $1,3 miliar. Ini cukup untuk aktivitas pertama dompet tersebut dalam tiga tahun. Seminggu kemudian, 15.950 BTC lagi dipindahkan, tersebar di empat dompet. Transaksi ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk memindahkan aset sebelum lembaga penegak hukum dapat campur tangan. LuBian dulunya adalah pool penambangan terkemuka, tetapi menghilang pada 2021 setelah peretasan lebih dari 127.000 BTC. Dampak global untuk kepatuhan kripto Kasus Chen sekali lagi menekankan fokus yang semakin besar dari regulator pada penipuan lintas batas dengan aset digital. Sementara Singapura, AS, dan Inggris bertindak bersama, skandal ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan pencucian uang dapat beroperasi melalui kripto. Pada saat yang sama, ini menjelaskan bahwa kerja sama internasional dalam penegakan hukum menjadi semakin efektif. Dalam beberapa minggu mendatang akan terlihat apakah dana yang dibekukan merupakan awal dari tindakan terkoordinasi yang lebih luas terhadap sistem kripto kriminal dan apakah $14,4 miliar Bitcoin tersebut dapat sepenuhnya dilacak. 