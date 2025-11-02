Lonjakan 100% Pengguna Baru XRP: Apa yang Ada di Balik Lonjakan Ini?

Postingan 100% Lonjakan XRP pada Pengguna Baru: Apa yang Ada di Balik Lonjakan Ini? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pembayaran XRP melonjak XRP EMAs terkunci Data menunjukkan bahwa jumlah akun yang baru diaktifkan berlipat ganda dalam hitungan hari, menandakan lonjakan dramatis aktivitas pengguna baru on-chain di jaringan XRP. Hampir 9.900 akun baru terdaftar oleh XRP pada 30 Okt, yang merupakan salah satu peningkatan terbesar dalam sehari selama berbulan-bulan. Pembayaran XRP melonjak Meskipun penyebab utamanya masih belum diketahui, lonjakan ini konsisten dengan peningkatan aktivitas transaksi dan volume pembayaran di seluruh jaringan, menunjukkan kebangkitan kembali minat pengguna. Data on-chain menunjukkan bahwa pada 1 Nov, jumlah pembayaran antar akun melebihi 1 juta, dan volume pembayaran meningkat menjadi lebih dari 1,2 miliar XRP. Grafik XRP/USDT oleh TradingView Peningkatan utilitas jaringan biasanya ditunjukkan oleh pertumbuhan yang sinkron baik pada akun baru maupun volume transaksi, menandakan bahwa pengguna baru aktif bertransaksi daripada hanya berspekulasi. Secara teknis, peningkatan fundamental ini hanya sedikit mempengaruhi harga XRP. Setelah minggu-minggu tekanan menurun, token ini sekarang diperdagangkan sekitar $2,52, membentuk struktur yang sedikit meningkat. XRP EMAs terkunci Rata-rata pergerakan 100 hari dan 200 hari terletak pada $2,70-$2,80, di mana grafik menampilkan garis dukungan naik yang jelas dengan resistensi. Penembusan di atas ini bisa mengarah ke $3,00, tetapi jika momentum naik tidak berkelanjutan, ada kemungkinan penurunan lain menuju $2,35. Masih belum jelas apa yang mendorong kebangkitan seluruh jaringan ini. Ini mungkin merupakan indikasi pengujian institusional baru terhadap opsi pembayaran internasional Ripple, terutama menjelang kemungkinan klarifikasi regulasi. Atau, ini mungkin hasil dari pengguna ritel yang kembali terlibat setelah kinerja XRP yang berkepanjangan di bawah ekspektasi dibandingkan dengan aset signifikan lainnya. Anda Mungkin Juga Suka Tetapi keberlanjutan masih menjadi masalah krusial, terlepas dari lonjakan on-chain positif ini. Pertumbuhan jangka panjang tidak dijamin oleh lonjakan mendadak... Postingan 100% Lonjakan XRP pada Pengguna Baru: Apa yang Ada di Balik Lonjakan Ini? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pembayaran XRP melonjak XRP EMAs terkunci Data menunjukkan bahwa jumlah akun yang baru diaktifkan berlipat ganda dalam hitungan hari, menandakan lonjakan dramatis aktivitas pengguna baru on-chain di jaringan XRP. Hampir 9.900 akun baru terdaftar oleh XRP pada 30 Okt, yang merupakan salah satu peningkatan terbesar dalam sehari selama berbulan-bulan. Pembayaran XRP melonjak Meskipun penyebab utamanya masih belum diketahui, lonjakan ini konsisten dengan peningkatan aktivitas transaksi dan volume pembayaran di seluruh jaringan, menunjukkan kebangkitan kembali minat pengguna. Data on-chain menunjukkan bahwa pada 1 Nov, jumlah pembayaran antar akun melebihi 1 juta, dan volume pembayaran meningkat menjadi lebih dari 1,2 miliar XRP. Grafik XRP/USDT oleh TradingView Peningkatan utilitas jaringan biasanya ditunjukkan oleh pertumbuhan yang sinkron baik pada akun baru maupun volume transaksi, menandakan bahwa pengguna baru aktif bertransaksi daripada hanya berspekulasi. Secara teknis, peningkatan fundamental ini hanya sedikit mempengaruhi harga XRP. Setelah minggu-minggu tekanan menurun, token ini sekarang diperdagangkan sekitar $2,52, membentuk struktur yang sedikit meningkat. XRP EMAs terkunci Rata-rata pergerakan 100 hari dan 200 hari terletak pada $2,70-$2,80, di mana grafik menampilkan garis dukungan naik yang jelas dengan resistensi. Penembusan di atas ini bisa mengarah ke $3,00, tetapi jika momentum naik tidak berkelanjutan, ada kemungkinan penurunan lain menuju $2,35. Masih belum jelas apa yang mendorong kebangkitan seluruh jaringan ini. Ini mungkin merupakan indikasi pengujian institusional baru terhadap opsi pembayaran internasional Ripple, terutama menjelang kemungkinan klarifikasi regulasi. Atau, ini mungkin hasil dari pengguna ritel yang kembali terlibat setelah kinerja XRP yang berkepanjangan di bawah ekspektasi dibandingkan dengan aset signifikan lainnya. Anda Mungkin Juga Suka Tetapi keberlanjutan masih menjadi masalah krusial, terlepas dari lonjakan on-chain positif ini. Pertumbuhan jangka panjang tidak dijamin oleh lonjakan mendadak...