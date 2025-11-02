Lonjakan 100% Pengguna Baru XRP: Apa yang Ada di Balik Lonjakan Ini?

- Pembayaran XRP melonjak
- EMA XRP terkunci
Data menunjukkan bahwa jumlah akun yang baru diaktifkan berlipat ganda dalam hitungan hari, menandakan lonjakan dramatis aktivitas pengguna baru di jaringan XRP. Hampir 9.900 akun baru didaftarkan oleh XRP pada 30 Oktober, yang merupakan salah satu peningkatan terbesar dalam sehari selama beberapa bulan.
Meskipun penyebab utamanya masih belum diketahui, lonjakan ini konsisten dengan peningkatan aktivitas transaksi dan volume pembayaran di seluruh jaringan, menunjukkan kebangkitan kembali minat pengguna. Data on-chain menunjukkan bahwa pada 1 November, jumlah pembayaran antar akun melebihi 1 juta, dan volume pembayaran meningkat menjadi lebih dari 1,2 miliar XRP.XRP/USDT Chart by TradingView
Peningkatan utilitas jaringan biasanya ditunjukkan oleh pertumbuhan yang sinkron antara akun baru dan volume transaksi, menandakan bahwa pengguna baru aktif bertransaksi daripada hanya berspekulasi. Secara teknis, peningkatan fundamental ini hanya sedikit mempengaruhi harga XRP. Setelah minggu-minggu tekanan menurun, token ini sekarang diperdagangkan sekitar $2,52, membentuk struktur kenaikan yang moderat.
Rata-rata pergerakan 100 hari dan 200 hari terletak di $2,70-$2,80, di mana grafik menampilkan garis dukungan naik yang jelas dengan resistensi. Penembusan di atas level ini bisa mengarah ke $3,00, tetapi jika momentum naik tidak berkelanjutan, ada kemungkinan penurunan lain menuju $2,35.
Masih belum jelas apa yang mendorong kebangkitan jaringan secara luas ini. Ini mungkin merupakan indikasi pengujian institusional baru terhadap opsi pembayaran internasional Ripple, terutama menjelang kemungkinan klarifikasi regulasi. Atau, ini mungkin hasil dari pengguna ritel yang kembali terlibat setelah kinerja XRP yang berkepanjangan di bawah ekspektasi dibandingkan dengan aset signifikan lainnya.
Namun keberlanjutan masih menjadi masalah krusial, terlepas dari lonjakan on-chain positif ini. Pertumbuhan jangka panjang tidak dijamin oleh lonjakan tiba-tiba dalam akun baru atau volume pembayaran, terutama jika tidak diikuti oleh retensi yang konsisten dan arus masuk likuiditas.
Saat ini, gambaran teknis mendorong optimisme yang hati-hati, dan fundamental XRP menunjukkan secercah kehidupan. Jika peningkatan pengguna ini terbukti nyata daripada sementara, ini mungkin menandakan awal ekspansi ekosistem baru dan kemungkinan awal fase pemulihan yang lebih kuat untuk XRP.
