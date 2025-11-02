Data menunjukkan bahwa token seperti ENA, MEME, dan BB akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, dengan ENA membuka kunci sekitar $67,1 juta.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut data Token Unlocks, ENA, MEME, BB, dan token lainnya akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, termasuk: Ethena (ENA) akan membuka kunci sekitar 172 juta token pada pukul 3 sore waktu Beijing pada 5 November, mewakili 2,52% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $67,1 juta. Memecoin (MEME) akan membuka kunci sekitar 3,45 miliar token pada pukul 3:30 sore waktu Beijing pada 3 November, mewakili 5,98% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $5,4 juta. BounceBit (BB) akan membuka kunci sekitar 29,93 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 9 November, mewakili 3,85% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $3,3 juta. RedStone (RED) akan membuka kunci sekitar 5,54 juta token pada tengah malam waktu Beijing pada 7 November, mewakili 2,40% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,8 juta. Space and Time (SXT) akan membuka kunci sekitar 24,64 juta token pada pukul 9 malam waktu Beijing pada 8 November, mewakili 1,62% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,3 juta. Heroes of Mavia (MAVIA) akan membuka kunci sekitar 11,89 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 6 November, mewakili 16,92% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,2 juta.PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut data Token Unlocks, ENA, MEME, BB, dan token lainnya akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, termasuk: Ethena (ENA) akan membuka kunci sekitar 172 juta token pada pukul 3 sore waktu Beijing pada 5 November, mewakili 2,52% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $67,1 juta. Memecoin (MEME) akan membuka kunci sekitar 3,45 miliar token pada pukul 3:30 sore waktu Beijing pada 3 November, mewakili 5,98% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $5,4 juta. BounceBit (BB) akan membuka kunci sekitar 29,93 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 9 November, mewakili 3,85% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $3,3 juta. RedStone (RED) akan membuka kunci sekitar 5,54 juta token pada tengah malam waktu Beijing pada 7 November, mewakili 2,40% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,8 juta. Space and Time (SXT) akan membuka kunci sekitar 24,64 juta token pada pukul 9 malam waktu Beijing pada 8 November, mewakili 1,62% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,3 juta. Heroes of Mavia (MAVIA) akan membuka kunci sekitar 11,89 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 6 November, mewakili 16,92% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,2 juta.

Data menunjukkan bahwa token seperti ENA, MEME, dan BB akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, dengan ENA membuka kunci sekitar $67,1 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/02 20:13
Ethena
ENA$0,2221-4,67%
Memecoin
MEME$0,0011029-4,38%
BounceBit
BB$0,06152-3,76%
TokenFi
TOKEN$0,005035-2,76%

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut data Token Unlocks, ENA, MEME, BB, dan token lainnya akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, termasuk:

Ethena (ENA) akan membuka kunci sekitar 172 juta token pada pukul 3 sore waktu Beijing pada 5 November, mewakili 2,52% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $67,1 juta.

Memecoin (MEME) akan membuka kunci sekitar 3,45 miliar token pada pukul 3:30 sore waktu Beijing pada 3 November, mewakili 5,98% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $5,4 juta.

BounceBit (BB) akan membuka kunci sekitar 29,93 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 9 November, mewakili 3,85% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $3,3 juta.

RedStone (RED) akan membuka kunci sekitar 5,54 juta token pada tengah malam waktu Beijing pada 7 November, mewakili 2,40% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,8 juta.

Space and Time (SXT) akan membuka kunci sekitar 24,64 juta token pada pukul 9 malam waktu Beijing pada 8 November, mewakili 1,62% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,3 juta.

Heroes of Mavia (MAVIA) akan membuka kunci sekitar 11,89 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 6 November, mewakili 16,92% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,2 juta.

Peluang Pasar
Logo Ethena
Harga Ethena(ENA)
$0,2221
$0,2221$0,2221
-4,39%
USD
Grafik Harga Live Ethena (ENA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31