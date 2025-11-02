Data menunjukkan bahwa token seperti ENA, MEME, dan BB akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, dengan ENA membuka kunci sekitar $67,1 juta.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut data Token Unlocks, ENA, MEME, BB, dan token lainnya akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, termasuk:

Ethena (ENA) akan membuka kunci sekitar 172 juta token pada pukul 3 sore waktu Beijing pada 5 November, mewakili 2,52% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $67,1 juta.

Memecoin (MEME) akan membuka kunci sekitar 3,45 miliar token pada pukul 3:30 sore waktu Beijing pada 3 November, mewakili 5,98% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $5,4 juta.

BounceBit (BB) akan membuka kunci sekitar 29,93 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 9 November, mewakili 3,85% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $3,3 juta.

RedStone (RED) akan membuka kunci sekitar 5,54 juta token pada tengah malam waktu Beijing pada 7 November, mewakili 2,40% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,8 juta.

Space and Time (SXT) akan membuka kunci sekitar 24,64 juta token pada pukul 9 malam waktu Beijing pada 8 November, mewakili 1,62% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,3 juta.

Heroes of Mavia (MAVIA) akan membuka kunci sekitar 11,89 juta token pada pukul 8:00 pagi waktu Beijing pada 6 November, mewakili 16,92% dari pasokan yang beredar saat ini, dengan nilai sekitar $1,2 juta.