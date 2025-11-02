Rencana Pembaruan Besar Dirilis untuk Altcoin yang Paling Banyak Dibicarakan Akhir-akhir Ini!

Perusahaan pengembang Zcash (ZEC), Electric Coin Company (ECC), telah menerbitkan peta jalan baru untuk kuartal keempat 2025. Perusahaan ini berfokus pada peningkatan privasi, keamanan, dan pengalaman pengguna dalam ekosistem Zcash. Salah satu inovasi paling menonjol dalam peta jalan tersebut adalah sistem "alamat transparan sementara". Sekarang, ketika pengguna melakukan pertukaran ZEC melalui NEAR Intents, alamat transparan sementara baru akan dibuat untuk setiap transaksi. [...] Sumber: Bitcoinsistemi.com Perusahaan pengembang Zcash (ZEC), Electric Coin Company (ECC), telah menerbitkan peta jalan baru untuk kuartal keempat 2025. Perusahaan ini berfokus pada peningkatan privasi, keamanan, dan pengalaman pengguna dalam ekosistem Zcash. Salah satu inovasi paling menonjol dalam peta jalan tersebut adalah sistem "alamat transparan sementara". Sekarang, ketika pengguna melakukan pertukaran ZEC melalui NEAR Intents, alamat transparan sementara baru akan dibuat untuk setiap transaksi. [...] Sumber: Bitcoinsistemi.com