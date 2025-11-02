BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Fakeouts: Penyimpangan Sistematis Bitcoin dari Pola Historis muncul di BitcoinEthereumNews.com. Investor kripto telah mengembangkan cara baru dalam merespons berita ekonomi. Whale bertanggung jawab atas banyaknya fakeout yang dialami Bitcoin pada tahun 2025. Trader mengadopsi filosofi "Beli Rumor, Jual Berita". Profesional data dan analitik Santiment, Brian Quinlivan, telah mengidentifikasi pola perilaku di antara investor kripto, terutama selama rilis kebijakan ekonomi penting di AS. Dalam podcast "This Week in Crypto" terbaru, Quinlivan menjelaskan bagaimana trader Bitcoin berperilaku menjelang pertemuan FOMC terbaru, konsisten dengan tren yang mencerminkan FUD yang signifikan di pasar kripto. Fakeout Telah Menjadi Umum di Pasar Bitcoin Menurut analis tersebut, pasar Bitcoin mengalami banyak fakeout selama periode menjelang pengumuman pemotongan suku bunga terbaru di AS. Quinlivan menyoroti pembangu... Baca Artikel Lengkap Fakeouts: Penyimpangan Sistematis Bitcoin dari Pola Historis di Coin Edition. Sumber: https://coinedition.com/bitcoin-fakeouts-breaking-away-from-historical-trends/Postingan Fakeouts: Penyimpangan Sistematis Bitcoin dari Pola Historis muncul di BitcoinEthereumNews.com. Investor kripto telah mengembangkan cara baru dalam merespons berita ekonomi. Whale bertanggung jawab atas banyaknya fakeout yang dialami Bitcoin pada tahun 2025. Trader mengadopsi filosofi "Beli Rumor, Jual Berita". Profesional data dan analitik Santiment, Brian Quinlivan, telah mengidentifikasi pola perilaku di antara investor kripto, terutama selama rilis kebijakan ekonomi penting di AS. Dalam podcast "This Week in Crypto" terbaru, Quinlivan menjelaskan bagaimana trader Bitcoin berperilaku menjelang pertemuan FOMC terbaru, konsisten dengan tren yang mencerminkan FUD yang signifikan di pasar kripto. Fakeout Telah Menjadi Umum di Pasar Bitcoin Menurut analis tersebut, pasar Bitcoin mengalami banyak fakeout selama periode menjelang pengumuman pemotongan suku bunga terbaru di AS. Quinlivan menyoroti pembangu... Baca Artikel Lengkap Fakeouts: Penyimpangan Sistematis Bitcoin dari Pola Historis di Coin Edition. Sumber: https://coinedition.com/bitcoin-fakeouts-breaking-away-from-historical-trends/

Fakeouts: Penyimpangan Sistematis Bitcoin Dari Pola Historis

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/02 20:49
Common Protocol
COMMON$0.003001-2.15%
  • Investor kripto telah mengembangkan cara baru dalam merespons berita ekonomi.
  • Whale bertanggung jawab atas banyaknya fakeout yang dialami Bitcoin pada tahun 2025.
  • Trader mengadopsi filosofi "Beli Rumor, Jual Berita".

Profesional data dan analitik Santiment, Brian Quinlivan, telah mengidentifikasi pola perilaku di kalangan investor kripto, terutama selama rilis kebijakan ekonomi penting di AS. Dalam podcast "This Week in Crypto" terbaru, Quinlivan menjelaskan bagaimana trader Bitcoin berperilaku menjelang pertemuan FOMC terbaru, konsisten dengan tren yang mencerminkan FUD yang signifikan di pasar kripto.

Fakeout Telah Menjadi Umum di Pasar Bitcoin

Menurut analis tersebut, pasar Bitcoin mengalami banyak fakeout selama periode menjelang pengumuman pemotongan suku bunga terbaru di AS. Quinlivan menyoroti pembangun...

Baca Artikel Lengkap Fakeouts: Perubahan Sistematis Bitcoin dari Pola Historis di Coin Edition.

Sumber: https://coinedition.com/bitcoin-fakeouts-breaking-away-from-historical-trends/

Peluang Pasar
Logo Common Protocol
Harga Common Protocol(COMMON)
$0.003001
$0.003001$0.003001
-0.36%
USD
Grafik Harga Live Common Protocol (COMMON)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31