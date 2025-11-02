Bagaimana North Dakota Menguasai Permainan Perizinan

Sebuah rig pengeboran minyak dekat Bismarck, North Dakota. Getty Images

Harga minyak telah merosot pada tahun 2025, dan getarannya terasa di seluruh sektor energi A.S. Pada Mei, misalnya, produsen North Dakota menandakan rencana untuk mengurangi rig pengeboran karena minyak mentah turun di bawah $60 per barel, memberikan pengingat yang sudah tidak asing lagi bahwa kemakmuran di negara penghasil minyak selalu bersifat siklikal. Namun bahkan di tengah perlambatan terbaru, negara bagian ini tetap menjadi model stabilitas. Rahasianya bukan keberuntungan atau geologi. Itu adalah manajemen.

Ketahanan ini tidak terjadi secara kebetulan. Dua dekade lalu, North Dakota hanyalah sebuah pemikiran akhir dalam lanskap energi Amerika, lebih dikenal dengan ladang gandum daripada sumur minyak. Tetapi ketika boom Bakken tiba, negara bagian ini menggabungkan inovasi teknologi dengan tata kelola pragmatis, merancang kerangka perizinan dan regulasi yang dibangun untuk kecepatan dan kepercayaan publik. Kombinasi tersebut telah memungkinkan North Dakota untuk menghadapi boom dan bust industri, dan untuk mengungguli negara-negara energi yang jauh lebih besar dalam stabilitas fiskal.

Perizinan yang Cepat, Murah, dan Dapat Diprediksi

Kerangka regulasi North Dakota adalah studi kasus dalam kesederhanaan. Perusahaan membayar biaya moderat sebesar $100 untuk izin pengeboran, dibandingkan dengan $12.500 di Pennsylvania, dan biasanya menerima persetujuan dalam 20 hingga 30 hari. Efisiensi itu terbukti penting sejak 2010, ketika pengeboran horizontal dan fracking hidrolik benar-benar membuka Formasi Bakken untuk produksi skala komersial.

Antara 2010 dan 2023, negara bagian ini memproduksi lebih dari 5 miliar barel minyak mentah, kedua setelah Texas. Boom tersebut membentuk kembali ekonomi kabupaten-kabupaten barat di sekitar Williston, menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga median hingga puluhan ribu dolar, dan memperluas basis pajak yang mendanai pendidikan, infrastruktur, dan upaya konservasi.

Produksi lapangan minyak mentah North Dakota, 1981-2024 (jutaan barel) Competitive Enterprise Institute

Proses perizinan juga telah menjadi digital. Melalui NorthSTAR, perusahaan dapat mengirimkan aplikasi dan formulir regulasi secara elektronik, dan dalam kasus operasi fracking hidrolik, mengajukan pemberitahuan dalam waktu 24 jam sejak dimulainya aktivitas pengeboran.

Transparansi dan Kepercayaan

Kecepatan hanyalah setengah dari cerita. Dengan ukuran apa pun, sistem yang dikelola oleh Departemen Sumber Daya Mineral dan Departemen Kualitas Lingkungan North Dakota adalah masterclass dalam transparansi. Regulator memberikan pembaruan publik secara teratur tentang produksi minyak dan insiden. Laporan bulanan tentang produksi diposting secara publik. Data sumur dapat dicari secara online. Dan dalam kejadian langka tumpahan, baik dari pipa atau lokasi sumur, itu dicatat dalam database publik terpadu.

North Dakota telah melakukan sesuatu yang hanya sedikit negara bagian energi yang mampu mengelolanya. Negara bagian ini telah menjaga warganya tetap terinformasi dan regulatornya tercatat. Dengan menjaga penduduk terinformasi dan regulator terlihat, negara bagian ini telah mempertahankan kepercayaan publik dalam industri yang sering dipandang dengan kecurigaan di tempat lain, membuktikan bahwa negara bagian dapat memperluas produksi minyak dan tetap meminta pertanggungjawaban industri, semua tanpa melumpuhkan diri mereka sendiri dalam prosesnya.

Dari Pendapatan Boom ke Kekayaan Abadi

Pengendalian fiskal sama pentingnya dengan perampingan regulasi. North Dakota mengumpulkan gabungan 10 persen pajak ekstraksi minyak dan produksi kotor dan mendistribusikan hasilnya di antara serangkaian dana perwalian yang dilindungi secara konstitusional yang dirancang untuk bertahan lebih lama dari boom.

Legacy Fund saja—rekening tabungan gaya kekayaan kedaulatan North Dakota—menerima 30 persen dari semua distribusi pajak ekstraksi minyak. Pada awal 2025, dana ini memegang sekitar $11,5 miliar, menghasilkan $601 juta pendapatan untuk biennium 2023-25. Resources Trust Fund menerima 20 persen untuk proyek air dan energi. Common Schools Trust Fund dan Foundation Aid Stabilization Fund masing-masing mengambil 10 persen untuk mendukung pendidikan K-12 dan stabilitas anggaran untuk kewajiban pensiun. Sisa 29,5 persen, yang dikenal sebagai "General Fund Share," mendukung infrastruktur, pensiun, dan bantuan bencana, dengan hanya sebagian dari uang yang masuk ke Dana Umum negara bagian.

Pendapatan umum dan pengeluaran tahunan pemerintah negara bagian North Dakota, 2005-2021 Competitive Enterprise Institute

Ini adalah model tata kelola yang disiplin. Bahkan selama penurunan ekonomi, North Dakota biasanya mempertahankan surplus anggaran, berkat dana-dana ini dan ketentuan konstitusional yang membatasi pinjaman negara. Hasilnya adalah bantalan fiskal yang hanya sedikit negara bagian kaya energi yang dapat menandinginya.

Mempersiapkan Apa yang Akan Datang Selanjutnya

Bab berikutnya dalam cerita energi North Dakota mungkin ditulis bukan dalam minyak tetapi dalam gas. Seiring dengan rasio gas-ke-minyak di negara bagian terus meningkat, pejabat pemerintah sedang mengamati peluang untuk memanfaatkan gas alam murah untuk pusat data dan infrastruktur AI. Sementara itu, tantangan perizinan baru muncul seputar pipa penangkapan karbon dan sumur penyimpanan CO₂, teknologi yang dapat membantu mendefinisikan dekade berikutnya dari kebijakan energi A.S.

Campuran pragmatisme dan transparansi North Dakota yang terbukti menempatkannya dalam posisi kuat untuk memimpin lagi. Sementara negara bagian lain telah memilih untuk melarang atau membatasi fracking, North Dakota telah memetakan jalur yang berbeda. Negara bagian ini berinovasi, mengatur dengan cerdas, dan berinvestasi kembali dengan bijaksana. Sistemnya tidak sempurna, tetapi telah memberikan dividen nyata dalam bentuk keuangan publik yang lebih kuat, pendapatan yang lebih tinggi, dan kerangka institusional yang tahan lama yang meredakan naik turunnya pasar komoditas global.

Di era ketika penundaan perizinan dan kebuntuan regulasi sering menghambat proyek-proyek besar selama bertahun-tahun, North Dakota menawarkan pengingat bahwa pemerintahan yang efektif itu mungkin. Ini bukan tentang pemerintah melakukan lebih banyak juga. Ini tentang melakukan lebih baik. Sisa negara bisa lebih buruk daripada melihat ke utara ke negara bagian yang datar dan berangin yang diam-diam telah memahaminya.