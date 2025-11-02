Permintaan untuk Eksposur BTC dan ETH Melemah saat Investor AS Menjadi Lebih Berhati-hati: CryptoQuant

Pasar cryptocurrency menghadapi penurunan momentum, yang mempengaruhi semua sektor dalam ekosistem, terutama area yang terkait dengan investor di Amerika Serikat.

Sebuah laporan dari CryptoQuant mengungkapkan bahwa investor AS menunjukkan perlambatan permintaan untuk bitcoin (BTC) dan ether (ETH). Laju lambat ini meluas ke pasar spot dan derivatif, setelah reli signifikan pada akhir September yang mendorong BTC dan ETH masing-masing ke $126.000 dan hampir $5.000.

Permintaan BTC dan ETH Melemah

Selama reli terakhir beberapa minggu lalu, selera investor untuk eksposur terhadap BTC dan ETH meningkat, seperti tercermin dalam permintaan aset-aset ini dan produk terkaitnya. Dengan antusiasme yang menurun, investor AS — baik ritel maupun institusional — menjadi lebih berhati-hati dalam pendekatan mereka.

CryptoQuant menyatakan bahwa semua metrik di pasar spot, futures, dan derivatif menunjukkan pengambilan keuntungan daripada akumulasi baru di kalangan investor. Data yang dianalisis oleh para ahli secara kolektif menunjukkan sentimen yang mendingin di kalangan investor. Ini juga menunjukkan bahwa peserta pasar di AS sedang menunggu katalis baru sebelum kembali memasuki pasar berisiko.

Di pasar exchange-traded fund (ETF) Bitcoin dan Ethereum AS, arus keluar kini mendominasi. Rata-rata arus keluar bersih tujuh hari dari ETF Bitcoin spot berjumlah 281 BTC, setara dengan $30,6 juta dalam arus negatif. CryptoQuant menyatakan bahwa ini adalah salah satu catatan terlemah untuk produk Bitcoin ini sejak April, menunjukkan bahwa ETF bertindak sebagai penjual bersih BTC minggu lalu.

Di sisi ETF Ethereum, arus masuk telah melambat sejak pertengahan Agustus dan saat ini hampir nol.

Pasar Derivatif Merasakan Tekanan

Selain itu, premium harga Coinbase menunjukkan bahwa permintaan spot di bursa kripto AS telah melambat. Rata-rata pergerakan 24 jam dari metrik ini jatuh mendekati nol untuk pertama kalinya sejak 8 September. Premium coinbase positif biasanya menandakan harga lebih tinggi di bursa, indikasi bahwa permintaan di AS tumbuh lebih cepat.

Sementara itu, permintaan investor di pasar futures Bitcoin dan Ethereum berada pada level rendah. Ini dapat dilihat dari penurunan basis tahunan Futures Chicago Mercantile Exchange (CME). Untuk Bitcoin, metrik ini telah turun menjadi 1,98%, terendah dalam lebih dari dua tahun. Untuk Ethereum, indikator ini turun menjadi 3,0%, terendah sejak 29 Juli. Ini menunjukkan bahwa permintaan untuk futures Bitcoin dan Ethereum dengan tanggal kedaluwarsa enam bulan atau lebih telah menurun karena kedua aset tersebut telah jatuh dari rekor tertinggi sepanjang masa mereka.

