Panduan Investor untuk Kontrak Forward dan Futures

Pendahuluan

Manusia selalu berusaha mengoptimalkan aktivitas perdagangan untuk memaksimalkan keuntungan, mengurangi risiko, dan meminimalkan kerugian. Dari sistem perdagangan barter kuno hingga perdagangan mata uang digital modern, evolusi perdagangan terus berlangsung. Munculnya cryptocurrency telah membantu orang menggabungkan keuangan dengan teknologi untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan evolusi. Dalam dunia keuangan yang rumit seperti ini, menjadi semakin penting untuk mengelola perdagangan dan, sejauh mungkin, memprediksi harga masa depan di pasar yang tidak dapat diprediksi. Kontrak forward dan futures adalah contoh dari upaya tersebut.

Apa itu Kontrak Forward dan Futures?

Kontrak forward adalah perjanjian formal, pribadi, dan dapat disesuaikan antara dua pihak untuk menetapkan harga perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Di sisi lain, dalam kontrak futures, dua pihak datang ke tempat yang tetap dan melalui prosedur untuk menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum untuk memperdagangkan komoditas dengan harga yang telah ditetapkan di masa depan. Sederhananya, keduanya sama dalam hal menawarkan cara untuk mengunci harga hari ini untuk perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Mereka berbeda dalam hal satu dilakukan secara pribadi dan yang lainnya di bursa.

Kedua jenis kontrak menargetkan hal yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada penyelesaian poin-poin seperti jumlah aset, tanggal pengiriman, dan apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau pengiriman fisik. Dalam kontrak futures, bursa menstandardisasi semua detail ini, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi pribadi. Ini membuat kontrak futures lebih aman tetapi kurang fleksibel daripada forward. Sebaliknya, kontrak forward memungkinkan para pihak untuk memutuskan setiap aspek kesepakatan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang meningkatkan kustomisasi tetapi juga risiko gagal bayar.

Anda mungkin tidak pernah mendengar tentang kontrak forward di pasar kripto. Ini justru karena kontrak forward bersifat pribadi, dan tidak dilakukan di bursa. Itulah mengapa mereka tidak diumumkan kepada publik. Para pihak cenderung menjaga kerahasiaan kontrak tersebut. Namun, Wintermute adalah perusahaan terkenal yang menawarkan kontrak forward dalam aset kripto. Selain itu, International Swaps and Derivatives Association (ISDA) juga melaksanakan kontrak forward kripto.

Sejauh kontrak futures di pasar kripto, mereka adalah urusan rutin di semua bursa terkenal. Jadi, tidak ada pertanyaan tentang apakah pasar kripto memiliki opsi kontrak forward dan futures.

Asal Usul Kontrak

Eropa dikreditkan telah memulai pasar kontrak forward pertama dalam sejarah manusia. Di sisi lain, Dōjima Rice Exchange (Jepang) secara luas dianggap sebagai bursa resmi pertama yang menawarkan perdagangan futures. Selama abad ke-18, beras digunakan sebagai mata uang. Ini membuat harga beras sangat fluktuatif. Jadi, para pedagang mulai menggunakan kontrak futures sebagai lindung nilai terhadap volatilitas.

Signifikansi dan Alasan Kontrak Forward dan Futures di Pasar Kripto

Ada berbagai alasan di balik mengabaikan pasar spot dan beralih ke kontrak forward atau futures di pasar kripto.

Hedging adalah yang terpenting dari semua alasan. Investor mungkin merasa bahwa peristiwa mendatang tertentu dapat membawa volatilitas dan ketidakpastian yang meningkat di pasar. Untuk menyelamatkan diri dari gejolak liar dalam aksi harga, mereka lebih memilih mengunci harga dan memasuki kontrak. Misalnya, jika analis memprediksi peristiwa black swan seperti perang, investor membuka kontrak futures untuk membuka posisi short. Kontrak forward juga dibuka, tetapi seperti disebutkan sebelumnya, mereka tidak diungkapkan secara publik. Juga, kontrak forward adalah antara perusahaan dengan likuiditas yang sangat besar.

Di pasar spot, tidak ada opsi yang tersedia untuk menggunakan leverage. Investor tertarik pada kontrak futures karena penawaran leverage. Mereka dapat berspekulasi tentang harga aset di masa depan dan meminjam uang dari bursa untuk meningkatkan perdagangan mereka. Anda dapat memanfaatkan leverage setinggi 200 kali saldo dompet Anda. Ini mungkin bervariasi dari token ke token dan dari bursa ke bursa.

Kontrak forward dan futures memungkinkan analis kripto untuk memiliki gambaran tentang nilai sebenarnya dari sebuah token. Banyak pembeli dan penjual berkumpul di pasar untuk berspekulasi tentang harga masa depan. Para pedagang yang masih memikirkan untuk membuka perdagangan dapat menebak apa yang mungkin terjadi dengan melihat rasio posisi long dan short dan jumlah leverage yang digunakan oleh mereka. Jika posisi long melebihi yang short, terutama posisi margin tinggi, kemungkinan harga akan naik. Demikian pula, kecenderungan berat trader top ke arah short memprediksi koreksi atau penurunan.

Strategi Keluar untuk Kontrak Futures

Ketika kontrak futures dimulai dan bergerak menuju tanggal kedaluwarsa, para trader memiliki 3 opsi. Mereka dapat mengimbangi, roll over, atau menyelesaikan kontrak. Offsetting berarti membuka kontrak lain dengan nilai yang sama dalam arah yang berlawanan. Misalnya, jika seorang trader telah membuka kontrak futures short dengan 50 $BTC, mereka dapat membuka posisi long yang sama beratnya untuk menetralisir kerugian mereka. Ini terutama merupakan opsi yang valid ketika kontrak mendekati kedaluwarsa.

Rolling over melibatkan pembukaan posisi offsetting tepat mendekati tanggal kedaluwarsa. Dengan cara ini, kontrak akan kedaluwarsa jauh lebih lambat dari tanggal yang awalnya diputuskan.

Jika tidak ada dari kedua opsi tersebut yang diambil, kontrak berakhir pada tanggal jatuh tempo dan kontrak diselesaikan baik secara fisik atau tunai. Di pasar tradisional, penyelesaian dapat terjadi secara fisik, yang berarti pertukaran komoditas. Namun, di pasar kripto, mata uang digital adalah satu-satunya opsi untuk penyelesaian.

Risiko Utama

Meskipun perdagangan cryptocurrency selalu penuh risiko, beberapa kelemahan utama membuat kontak futures bahkan lebih berisiko.

Leverage adalah jebakan yang dipasang oleh bursa. Anda mungkin merasa bahwa Anda dapat meningkatkan modal Anda dengan meminjam dari bursa, tetapi ini harus dilakukan dengan moderasi. Leverage tinggi dapat melikuidasi Anda atau memicu order stop-loss Anda terlalu cepat.

Funding rate sering kali dapat merampas Anda dari keuntungan yang diharapkan. Ini terutama benar ketika Anda menjaga posisi tetap terbuka untuk waktu yang sangat lama dalam kontrak perpetual.

Kurangnya likuiditas di bursa, untuk aset, atau di pasar secara umum dapat memaksa Anda untuk menerima harga keluar yang lebih buruk dari perhitungan Anda. Ini disebut sebagai slippage.

Kesimpulan

Singkatnya, trader biasa hanya memiliki opsi kontrak futures di bursa terpusat. Ada futures kuartalan yang kedaluwarsa pada tanggal jatuh tempo. Selain itu, futures perpetual dapat tetap terbuka selama yang Anda inginkan. Selalu lakukan penelitian Anda dengan tekun sebelum terjun ke dalam perdagangan baik itu perdagangan spot atau futures.