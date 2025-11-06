WisdomTree Menggandeng Chainlink untuk Menggerakkan NAV Onchain untuk Dana Kredit Swasta

TLDR :

WisdomTree mengintegrasikan Chainlink DataLink untuk membawa data NAV onchain untuk dana kredit pribadi CRDT yang ditokenisasi.

Feed NAV onchain menyediakan data harga yang diverifikasi secara kriptografis dan dapat diaudit secara publik di Ethereum.

CRDT melacak indeks kredit pribadi, menyediakan akses DeFi ke data NAV terverifikasi untuk integrasi otomatis.

Kemitraan ini menunjukkan bagaimana infrastruktur Chainlink mendukung aliran data dana bertokenisasi tingkat institusional.

Transparansi bergerak ke onchain. WisdomTree bekerja sama dengan Chainlink untuk mempublikasikan data NAV real-time untuk Dana Digital Kredit Pribadi dan Pendapatan Alternatif (CRDT).

Langkah ini membawa harga dana terverifikasi langsung ke blockchain Ethereum. Ini adalah lompatan menuju mengubah data keuangan tradisional menjadi feed onchain yang hidup dan dapat diaudit. Kolaborasi ini menandakan bagaimana dana bertokenisasi yang diregulasi mulai bergabung dengan infrastruktur terdesentralisasi.

Data NAV Onchain Hadir di Ethereum dengan Integrasi Chainlink

WisdomTree mengkonfirmasi melalui siaran pers, bahwa mereka akan menggunakan Layanan DataLink Chainlink untuk mempublikasikan data NAV untuk dana CRDT mereka di Ethereum. Integrasi ini memberikan harga dana yang diverifikasi secara kriptografis dan dapat diaudit secara publik, yang dapat diakses langsung onchain.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi untuk aset dunia nyata yang ditokenisasi, langkah yang sejalan dengan dorongan WisdomTree yang lebih luas ke produk investasi berbasis blockchain. Perusahaan mengatakan bahwa aliran data otomatis akan membawa lebih banyak integritas dan aksesibilitas ke informasi dana, memungkinkan investor dan protokol DeFi untuk berinteraksi dengan harga terverifikasi secara real-time.

CRDT, yang diluncurkan pada September 2025, melacak Indeks Kredit Pribadi dan Pendapatan Alternatif Gapstow dan menawarkan eksposur ke aset kredit pribadi dan pendapatan alternatif yang terdiversifikasi. Dengan mempublikasikan data NAV onchain, dana ini memungkinkan potensi integrasi kontrak pintar di seluruh platform DeFi.

Menurut pengumuman tersebut, kolaborasi ini merupakan implementasi langsung pertama dari transparansi NAV onchain untuk dana kredit pribadi bertokenisasi yang diregulasi. Ini dirancang untuk memungkinkan platform institusional dan aplikasi DeFi mereferensikan data dana terverifikasi tanpa bergantung pada perantara tradisional.

WisdomTree dan Chainlink Memperluas Akses ke Harga Dana Bertokenisasi

Maredith Hannon, Kepala Pengembangan Bisnis untuk Aset Digital di WisdomTree, mengatakan inisiatif ini memperkuat visi perusahaan untuk menggabungkan produk investasi yang diregulasi dengan infrastruktur blockchain. Dia menggambarkan integrasi ini sebagai cara untuk memperkuat kepercayaan dan mendukung inovasi DeFi yang bertanggung jawab melalui praktik data yang transparan.

Co-founder Chainlink Sergey Nazarov mengatakan bahwa integrasi WisdomTree menunjukkan bagaimana infrastruktur data terdesentralisasi kini mendukung alur kerja dana institusional. Dia menambahkan bahwa kolaborasi semacam itu menunjukkan bagaimana manajer aset dapat mengoperasikan dana bertokenisasi menggunakan sistem blockchain-native untuk verifikasi harga dan pelaporan.

Pengaturan baru ini memungkinkan data NAV dari CRDT mengalir secara otomatis ke Ethereum melalui jaringan oracle terdesentralisasi, memastikan verifikasi kriptografis. Dengan feed ini sekarang aktif, protokol DeFi dapat menggunakan harga dana WisdomTree langsung dalam kontrak pintar, berpotensi membuka fitur peminjaman otomatis, agregasi hasil, dan manajemen portofolio.

Kolaborasi WisdomTree dengan Chainlink diharapkan akan berkembang melampaui CRDT, dengan integrasi masa depan di berbagai dana bertokenisasi yang lebih luas. Perusahaan menggambarkan ini sebagai bagian dari peta jalan mereka untuk membawa aset yang diregulasi ke dalam ekosistem keuangan digital.

