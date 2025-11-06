MetaMask — mengumpulkan poin dengan harapan airdrop di masa depan

1. Panduan untuk menyelesaikan aktivitas 2. Cara mendapatkan poin 3. Bonus 4. Sistem level 5. Kesimpulan Dalam artikel ini:

MetaMask adalah dompet cryptocurrency perangkat lunak populer yang tersedia sebagai ekstensi browser dan aplikasi seluler, menyediakan kemampuan untuk menyimpan, mengirim, dan menerima aset digital. Aplikasi seluler juga menawarkan akses ke aplikasi terdesentralisasi (dApps) melalui browser terintegrasi.

Tim proyek telah meluncurkan musim pertama program loyalitas dengan sistem farming poin, di mana pengguna perlu melakukan swap dan membuka perdagangan futures. Selain itu, program ini mencakup 7 level, masing-masing membuka manfaat tambahan.

Dalam panduan ini, kita akan melihat kampanye secara detail dan menunjukkan cara berpartisipasi.

Buka aplikasi seluler MetaMask dan buka halaman kampanye di tab Rewards. Masukkan kode JP8A9Z dan terima bonus 250 poin: Masukkan kode dan terima bonus. Data: MetaMask. Lacak tugas saat ini di bagian bawah halaman di bagian Ways to earn. Lakukan swap dan, jika diinginkan, buka perdagangan futures. Anda juga dapat mengundang teman untuk mendapatkan poin tambahan. Pantau kemajuan Anda di tab Levels dan Activity: Selesaikan tugas. Data: MetaMask. Cara mendapatkan poin: Masukkan kode dan terima bonus. Data: MetaMask.Selesaikan tugas. Data: MetaMask. – Swap — 80 poin untuk setiap $100 dalam volume; – Perps — 10 poin untuk setiap $100; – Referral — 10 poin untuk setiap $50 dalam volume perdagangan teman. Bonus: – Pengganda 1,5x untuk swap yang dilakukan di aplikasi seluler; – Pengganda 2x untuk aktivitas di jaringan Linea. Sistem level: Level 1 Origin (0 poin); Level 2 Frontier (1.000 poin) — hadiah dalam token LINEA di akhir musim; Level 3 Sylvana (25.000 poin) — +50% peningkatan poin selama 24 jam; Level 4 Oceania (50.000 poin) — diskon 50% untuk biaya Perps; Level 5 Denalia (100.000 poin) — dukungan prioritas dan peningkatan poin 50% selama 3 hari; Level 6 Titana (1 juta poin) — diskon 65% untuk biaya Perps dan undangan ke AlphaFoxes VIP; Level 7 Utopia (5 juta poin) — Kartu Metal MetaMask.