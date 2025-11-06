BursaDEX+
Harga Cardano mencapai support kunci saat pola langka menunjukkan penurunan 50%

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/11/06 05:37
Harga Cardano naik sebesar 4% pada Rabu, 4 November, karena investor membeli saat harga turun setelah mencapai level dukungan penting. 

Ringkasan
  • Harga Cardano naik karena investor membeli saat harga turun setelah crash baru-baru ini.
  • Token tersebut juga naik setelah sidang SCOTUS tentang tarif Donald Trump.
  • ADA telah membentuk pola cangkir-dan-pegangan terbalik pada grafik harian.

Cardano (ADA) naik ke $0,5450, meningkat dari titik terendah bulan ini yaitu $0,5035. Harganya tetap sekitar 50% di bawah level tertingginya pada Agustus. Pemulihannya terjadi di tengah reli pasar kripto yang berhati-hati

Bitcoin (BTC) dan sebagian besar altcoin berada dalam zona hijau, dengan kapitalisasi pasar semua token naik menjadi $3,46 triliun. Pemulihan ini terjadi saat pedagang Polymarket meningkatkan peluang bahwa Donald Trump akan kalah dalam masalah tarif di Mahkamah Agung.

Cardano juga mendapat manfaat dari tahap saat ini dari airdrop Glacier. Dalam sebuah pernyataan, tim mencatat bahwa mereka meningkatkan alokasi NIGHT selama scavenger mine menjadi 1 miliar NIGHT. 

Scavenger mine adalah fase kedua dari airdrop Glacier, yang memungkinkan lebih banyak pengguna untuk mengklaim token NIGHT mereka. Ini akan berlangsung hingga 29 November, dan akan diikuti oleh fase penebusan, yang akan terjadi sebelum peluncuran mainnet Midnight.

Cardano bertaruh pada Midnight di tengah pertumbuhan ekosistemnya yang terhenti. Data menunjukkan bahwa total nilai Cardano yang terkunci dalam industri keuangan terdesentralisasi telah turun sebesar 32% dalam 30 hari terakhir menjadi $247 juta. Ini memiliki pasokan stablecoin yang terbatas. 

Dalam pernyataan terbaru, Charles Hoskinson mencatat bahwa Midnight akan menjadi aset Cardano. Ini berarti bahwa semua aset dalam ekosistemnya akan dihitung sebagai bagian darinya. 

Harga Cardano juga naik karena minat terbuka futures naik secara moderat, tanda permintaan potensial. Ini melonjak ke $657 juta dari $604 juta sehari sebelumnya.

Harga Cardano sedang membentuk pola C&H terbalik

harga cardano

Grafik timeframe harian menunjukkan bahwa harga ADA mencapai titik terendah di $0,5030 minggu ini. Ini adalah level kritis di mana harga gagal bergerak di bawahnya beberapa kali tahun ini.

Ada risiko bahwa koin ini memiliki potensi penurunan lebih lanjut. Ini telah membentuk pola death cross karena rata-rata pergerakan 50 hari turun di bawah MAA 200 hari pada 22 Oktober. 

Koin ini sekarang membentuk pola cangkir-dan-pegangan terbalik, dengan sisi bawah di $0,5034 dan sisi atas di $1. Ini berarti bahwa kedalamannya sekitar 50%. Mengukur jarak yang sama dari titik terendah cangkir memberikan target $0,2428. Itu sekitar 50% di bawah level saat ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

