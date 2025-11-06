Proyek Kripto Trump Menggandeng Bonk dan Raydium dalam Upaya Berisiko Tinggi untuk "Membangun Kembali" Solana

World Liberty Financial, proyek cryptocurrency yang didukung oleh Presiden A.S. Donald Trump, mengumumkan ekspansi besar ke blockchain Solana melalui kemitraan dengan platform memecoin Bonk dan pertukaran terdesentralisasi Raydium. Kolaborasi ini, yang diungkapkan pada 5 November, menandai dorongan strategis untuk mengintegrasikan stablecoin USD1 proyek tersebut ke dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) Solana yang berkembang pesat. WLFI Mendorong Stablecoin USD1 ke Lapisan Inti DeFi Solana Dalam postingan di X, proyek tersebut menyatakan bahwa mereka "membangun kembali ekosistem Solana" bermitra dengan Bonk dan Raydium sebagai bagian dari misinya untuk mendorong adopsi USD1. "Tindakan > kata-kata," demikian isi postingan tersebut. "Kami telah memperoleh beberapa $1 sebagai komunitas USD1 terkemuka di Solana untuk cadangan strategis kami. Ini hanya langkah pertama menuju menjadikan USD1 sebagai rumah bagi pedagang dan kreator Solana." Kemitraan ini memposisikan USD1 untuk bersaing langsung dengan USDC dari Circle, yang saat ini mendominasi pasar stablecoin Solana. Menurut data dari DeFiLlama, USDC menyumbang lebih dari $9 miliar dari pasokan stablecoin jaringan sebesar $14,12 miliar. Sumber: DeFiLlama Dengan berintegrasi dengan Bonk dan Raydium, World Liberty Financial berharap dapat menanamkan USD1 pada tingkat infrastruktur aktivitas DeFi Solana, menargetkan likuiditas dan keterlibatan komunitas. Kolaborasi ini akan memperkenalkan USD1 ke launchpad memecoin Bonk.fun dan pool automated market maker (AMM) Raydium. Integrasi ini akan memungkinkan pasangan perdagangan berbasis USD1 baru dan peluncuran token sambil menawarkan insentif promosi bernilai multi-juta dolar bagi pengguna yang menyediakan likuiditas atau berdagang dengan pasangan USD1. Tujuannya, menurut perusahaan, adalah menjadikan USD1 sebagai alternatif stablecoin utama bagi pengguna Solana dengan memanfaatkan biaya transaksi rendah dan kecepatan tinggi jaringan. USD1 telah tumbuh pesat sejak peluncurannya pada April 2025, mencapai $2,91 miliar dalam peredaran pada November, menjadikannya salah satu stablecoin dengan pertumbuhan tercepat tahun ini. Sumber: CoinGecko Hanya USDT dari Tether, USDC dari Circle, DAI dari MakerDAO, dan USDS dari Sky yang memiliki kapitalisasi pasar lebih besar. Token ini diterbitkan oleh World Liberty Financial dan disimpan oleh BitGo, didukung 1:1 oleh aset dalam dana pasar uang pemerintah A.S. dan setara kas lainnya. World Liberty Financial juga mengungkapkan bahwa mereka telah mulai memperoleh USD1 untuk cadangan strategis mereka sendiri. Meskipun perusahaan tidak menentukan ukuran akuisisi, mereka menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari rencana mereka untuk menyediakan likuiditas dan mendukung operasi pembuatan pasar untuk token tersebut. Setelah berita kemitraan, WLFI, token asli proyek tersebut, melonjak hampir 10% dalam 24 jam untuk diperdagangkan sekitar $0,1226, mendorong kapitalisasi pasarnya menjadi sekitar $3,33 miliar. World Liberty Financial Memajukan Strategi DeFi Dengan Inisiatif Rewards USD1 dan Ekspansi Ekosistem Pengumuman ini mengikuti serangkaian langkah terbaru oleh World Liberty Financial yang menunjukkan ekspansi cepat. Pada 31 Oktober, perusahaan meluncurkan "Program Poin USD1" yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang berpartisipasi dalam aktivitas DeFi yang melibatkan stablecoin tersebut. Inisiatif ini memungkinkan pengguna mengumpulkan poin reward untuk memasok USD1 pada platform mitra seperti Dolomite. Perusahaan mengatakan program tersebut berupaya membuat USD1 dapat beroperasi di berbagai aplikasi tanpa izin dan memperkuat kehadirannya dalam keuangan terdesentralisasi. Hanya beberapa hari sebelum pengumuman Solana, World Liberty Financial mendistribusikan 8,4 juta token WLFI, senilai sekitar $1,2 juta, kepada peserta awal dalam Program Poin. Menurut perusahaan, program tersebut menghasilkan lebih dari $500 juta dalam aktivitas perdagangan dalam dua bulan, memposisikannya sebagai salah satu kampanye insentif stablecoin paling aktif tahun ini. Perubahan kepemimpinan juga sedang berlangsung. Pada 29 Oktober, World Liberty Financial menunjuk Mack McCain, mantan eksekutif Robinhood, sebagai penasihat umum baru mereka. McCain sebelumnya memegang peran senior di Charles Schwab, Arta Finance, dan Scottrade, membawa keahlian regulasi dan hukum yang luas ke perusahaan. Perusahaan mengatakan penunjukannya mencerminkan tujuan mereka untuk membangun "keuangan digital yang terbuka dan patuh." 