Robinhood (HOOD) Melaporkan Pertumbuhan Kuat Q3 Didorong oleh Kenaikan 300% dalam Penjualan Kripto

TLDR

Robinhood melaporkan pendapatan sebesar $1,2 miliar untuk kuartal ketiga, hampir dua kali lipat dari periode yang sama tahun lalu.

Perusahaan menghasilkan $0,61 per saham dan keuntungan $556 juta, melampaui ekspektasi analis.

Pendapatan transaksi kripto meningkat lebih dari 300% year-over-year, mencapai $268 juta.

Pendapatan berbasis transaksi mencapai total $730 juta, sedikit di bawah perkiraan tetapi didukung oleh aliran pendapatan lain yang kuat.

CEO Vlad Tenev mengatakan ekspansi produk dan inovasi terus mendorong kinerja bisnis yang mencatat rekor.

Robinhood (HOOD) melaporkan hasil kuartal ketiga yang kuat, didorong oleh aktivitas kripto yang lebih tinggi dan pertumbuhan pengguna yang stabil. Perusahaan menghasilkan pendapatan $1,2 miliar, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Perusahaan juga mencatat laba per saham sebesar $0,61 dan keuntungan $556 juta, melebihi estimasi analis.

Perusahaan mengatakan momentum berkelanjutan dalam perdagangan dan produk baru mendukung pertumbuhannya. "Kecepatan produk tim kami yang tak kenal lelah mendorong hasil bisnis rekor di Q3," kata CEO Vlad Tenev. Dia menambahkan bahwa Robinhood akan terus melakukan ekspansi ke pasar prediksi dan perbankan.

Pertumbuhan Pendapatan dan Ekspansi Pasar

Robinhood meningkatkan total pendapatan menjadi $1,2 miliar, naik hampir 100% dari tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut mencerminkan aktivitas yang lebih tinggi di pasar kripto dan prediksi. Analis telah memperkirakan hasil yang lebih rendah, tetapi perusahaan kembali melampaui ekspektasi.

Perusahaan menghasilkan $730 juta dalam pendapatan berbasis transaksi, sedikit di bawah perkiraan. Namun, perusahaan mempertahankan momentum yang kuat di seluruh aliran pendapatan lainnya. Kripto dan pasar prediksi memainkan peran yang semakin besar dalam kinerja perusahaan.

Robinhood Banking memulai peluncuran awalnya, memperluas ekosistemnya di luar perdagangan. Perusahaan mengatakan berencana untuk memperkuat keterlibatan pelanggan dengan produk keuangan baru. Ekspansinya mencerminkan strategi yang lebih luas untuk mendiversifikasi sumber pendapatan.

Saham Robinhood Naik karena Ekspansi Kripto

Pendapatan transaksi kripto naik menjadi $268 juta, peningkatan lebih dari 300% dari tahun lalu. Perusahaan mencatat $160 juta di Q2 dan $252 juta di Q1. Pertumbuhan kuartalan yang stabil menggarisbawahi kemajuannya di segmen kripto.

Robinhood mendapat keuntungan dari kenaikan harga Bitcoin selama kuartal tersebut. Bitcoin meningkat lebih dari 6% di Q3, diperdagangkan pada $103.644, menurut CoinGecko. Meskipun pasar kripto moderat, aktivitas perdagangan pengguna tetap tangguh.

Operasi kripto perusahaan terus menjadi mesin pertumbuhan yang kuat. Perusahaan bersaing ketat dengan Coinbase, yang sahamnya telah tumbuh sekitar 25% tahun ini. Saham Robinhood telah naik sekitar 260% year-to-date, mencerminkan kepercayaan investor.

Pasar Prediksi dan Prospek Masa Depan

Robinhood memasuki pasar prediksi dalam kemitraan dengan Kalshi. Ini memungkinkan pengguna untuk berdagang pada acara di bidang olahraga, ekonomi, dan budaya. Perusahaan mengenakan biaya satu sen per kontrak acara yang diperdagangkan.

Analis di Compass Point baru-baru ini menegaskan kembali peringkat "beli" untuk Robinhood. Mereka menaikkan target harga menjadi $161, di atas rekor sebelumnya yaitu $153. Para analis memperkirakan pendapatan kuartal keempat sebesar $50 juta dengan musim NFL penuh.

Pendapatan kuartal ketiga Robinhood memperkuat posisi pasarnya. Ekspansi berkelanjutan perusahaan dan pendapatan kripto yang terus bertumbuh menunjukkan momentum lebih lanjut ke depan. Sahamnya ditutup pada $143,40 sebelum sedikit menurun dalam perdagangan after-hours.

