Ikuti kontes dari FG Wallet

1. Keunggulan utama FG Wallet 2. Panduan langkah demi langkah untuk mendaftarkan dompet dan berpartisipasi dalam kontes Dalam artikel ini:

FG Wallet adalah dompet self-custody terdesentralisasi yang memungkinkan pengiriman USDT di jaringan Tron (TRC-20) tanpa perlu memiliki TRX di saldo Anda.

Dompet ini secara otomatis menanggung biaya gas, dan komisi dipotong langsung dalam USDT. Berkat teknologi proprietarinya, biaya transaksi hingga 50% lebih rendah dibandingkan dompet lainnya.

Keunggulan utama FG Wallet:

1. Tidak memerlukan TRX — komisi dibayar langsung dalam USDT;

2. Biaya hingga 50% lebih rendah karena penggunaan pool energi sendiri di jaringan TRON, yang hampir mengurangi separuh biaya gas;

3. Kendali penuh atas dana: tim tidak menyimpan frasa seed dan tidak memiliki akses ke aset. Dompet ini bersifat open-source, dan kodenya tersedia di situs web resmi;

4. Sistem referral dua tingkat dengan hadiah USDT otomatis:

+0,10 USDT — untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang direferensikan;

+0,05 USDT — untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh referral mereka.

5. Antarmuka yang ramah pengguna, integrasi Telegram Mini App, dan dukungan 24/7.

Pada saat penulisan, tim proyek memberikan 500 USDT di antara 5 pengguna yang menyelesaikan transaksi dalam aplikasi.

Batas waktu partisipasi — 10 November pukul 12:00 (waktu Kyiv).