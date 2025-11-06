BursaDEX+
FG Wallet adalah dompet self-custody terdesentralisasi yang memungkinkan pengiriman USDT di jaringan Tron (TRC-20) tanpa perlu memiliki TRX di saldo Anda. Dompet ini secara otomatis menanggung biaya gas, dan komisi dipotong langsung dalam USDT. Berkat teknologi proprietarinya, biaya transaksi hingga 50% lebih rendah dibandingkan dompet lainnya.

Ikuti kontes dari FG Wallet

2025/11/06 05:50
Dalam artikel ini:

1. Keunggulan utama FG Wallet

2. Panduan langkah demi langkah untuk mendaftarkan dompet dan berpartisipasi dalam kontes

FG Wallet adalah dompet self-custody terdesentralisasi yang memungkinkan pengiriman USDT di jaringan Tron (TRC-20) tanpa perlu memiliki TRX di saldo Anda.

Dompet ini secara otomatis menanggung biaya gas, dan komisi dipotong langsung dalam USDT. Berkat teknologi proprietarinya, biaya transaksi hingga 50% lebih rendah dibandingkan dompet lainnya.

Keunggulan utama FG Wallet:

1. Tidak memerlukan TRX — komisi dibayar langsung dalam USDT;

2. Biaya hingga 50% lebih rendah karena penggunaan pool energi sendiri di jaringan TRON, yang hampir mengurangi separuh biaya gas;

3. Kendali penuh atas dana: tim tidak menyimpan frasa seed dan tidak memiliki akses ke aset. Dompet ini bersifat open-source, dan kodenya tersedia di situs web resmi;

4. Sistem referral dua tingkat dengan hadiah USDT otomatis:

+0,10 USDT — untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang direferensikan;

+0,05 USDT — untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh referral mereka.

5. Antarmuka yang ramah pengguna, integrasi Telegram Mini App, dan dukungan 24/7.

Pada saat penulisan, tim proyek memberikan 500 USDT di antara 5 pengguna yang menyelesaikan transaksi dalam aplikasi.

Batas waktu partisipasi — 10 November pukul 12:00 (waktu Kyiv).

  1. Kunjungi situs web dan klik Get FG Wallet. Instal dompet di ponsel Anda, buat kata sandi, dan simpan frasa seed Anda. Uji fungsionalitas dompet:
Instal dompet di ponsel Anda. Data: FG Wallet.
  1. Kemudian berlangganan X (Twitter) dan saluran Telegram proyek. Di situs web, klik Telegram Mini-App, luncurkan aplikasi, dan impor dompet Anda. Setelah itu, lakukan transaksi dan undang teman:
Lakukan transaksi dan undang teman. Data: FG Wallet.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pendaftaran dompet atau partisipasi dalam kontes, Anda dapat menanyakannya di obrolan Telegram kami.

Tautan berguna: Situs Web | X | Telegram

