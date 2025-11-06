Ikuti kontes dari FG Wallet

Dalam artikel ini:
1. Keunggulan utama FG Wallet
2. Panduan langkah demi langkah untuk mendaftarkan dompet dan berpartisipasi dalam kontes
FG Wallet adalah dompet self-custody terdesentralisasi yang memungkinkan pengiriman USDT di jaringan Tron (TRC-20) tanpa perlu memiliki TRX di saldo Anda.
Dompet ini secara otomatis menanggung biaya gas, dan komisi dipotong langsung dalam USDT. Berkat teknologi proprietarinya, biaya transaksi hingga 50% lebih rendah dibandingkan dompet lainnya.
Keunggulan utama FG Wallet:
1. Tidak memerlukan TRX — komisi dibayar langsung dalam USDT;
2. Biaya hingga 50% lebih rendah karena penggunaan pool energi sendiri di jaringan TRON, yang hampir mengurangi separuh biaya gas;
3. Kendali penuh atas dana: tim tidak menyimpan frasa seed dan tidak memiliki akses ke aset. Dompet ini bersifat open-source, dan kodenya tersedia di situs web resmi;
4. Sistem referral dua tingkat dengan hadiah USDT otomatis:
+0,10 USDT — untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang direferensikan;
+0,05 USDT — untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh referral mereka.
5. Antarmuka yang ramah pengguna, integrasi Telegram Mini App, dan dukungan 24/7.
Pada saat penulisan, tim proyek memberikan 500 USDT di antara 5 pengguna yang menyelesaikan transaksi dalam aplikasi.
Batas waktu partisipasi — 10 November pukul 12:00 (waktu Kyiv).
- Kunjungi situs web dan klik Get FG Wallet. Instal dompet di ponsel Anda, buat kata sandi, dan simpan frasa seed Anda. Uji fungsionalitas dompet:
Instal dompet di ponsel Anda. Data: FG Wallet.
- Kemudian berlangganan X (Twitter) dan saluran Telegram proyek. Di situs web, klik Telegram Mini-App, luncurkan aplikasi, dan impor dompet Anda. Setelah itu, lakukan transaksi dan undang teman:
Lakukan transaksi dan undang teman. Data: FG Wallet.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pendaftaran dompet atau partisipasi dalam kontes, Anda dapat menanyakannya di obrolan Telegram kami.
