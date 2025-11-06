CIO Bitwise tentang DAT: Hanya perusahaan yang menjalankan strategi kompleks yang kemungkinan akan menuai imbalan pasar.

PANews melaporkan pada 6 November bahwa CIO Bitwise Matt Hougan menyatakan bahwa tidak semua Digital Asset Trusts (DAT) layak diperdagangkan dengan premium. Hanya perusahaan seperti MicroStrategy, yang menjalankan strategi kompleks, yang kemungkinan akan menerima penghargaan pasar. DAT "Malas", yang hanya membeli dan menyimpan aset kripto, pada akhirnya mungkin menghadapi perdagangan dengan diskon.

