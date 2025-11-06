Texas Gagal Mendirikan Kota untuk Menerapkan Batas Kebisingan pada Tambang Bitcoin

Tentu! Berikut adalah penulisan ulang artikel yang profesional dan dioptimalkan SEO dengan paragraf pengantar tambahan, sambil mempertahankan semua struktur dan format HTML asli:

—

Seiring industri cryptocurrency terus berkembang pesat, komunitas lokal sering bergulat dengan dampak lingkungan dan kebisingannya. Di Texas, penduduk di dekat operasi penambangan Bitcoin besar berupaya membentuk kotamadya baru dengan harapan dapat mengatur polusi suara dan mengatasi masalah kualitas hidup. Meskipun telah berusaha, upaya tersebut akhirnya ditolak, menyoroti ketegangan yang berkelanjutan antara penambang kripto dan komunitas lokal yang prihatin tentang jejak lingkungan dan gangguan kebisingan dari tambang skala besar.

Penduduk di Hood County, Texas, gagal mendirikan Mitchell Bend sebagai kotamadya baru untuk membatasi kebisingan dari fasilitas penambangan Bitcoin terdekat.

Hanya 38% pemilih yang mendukung proposal tersebut, yang akan menciptakan komunitas seluas dua mil persegi dengan sekitar 600 penduduk.

Keluhan lokal menyebutkan malam tanpa tidur, sakit kepala, dan masalah pendengaran yang disebabkan oleh operasi penambangan Bitcoin MARA.

MARA berusaha memblokir pemungutan suara melalui tindakan hukum tetapi tidak berhasil, meskipun mereka menyatakan kepuasan dengan hasilnya.

Penduduk lokal bersumpah akan terus berjuang untuk mengurangi kebisingan penambangan dan melindungi kualitas hidup komunitas mereka.

Penduduk di area kecil di Hood County, Texas, kalah dalam upaya mereka untuk membentuk kotamadya baru dengan harapan mendapatkan kendali atas kebisingan yang dihasilkan oleh operasi penambangan Bitcoin terdekat. Pemungutan suara, yang diadakan awal minggu ini, mendapat dukungan terbatas, dengan hanya 38% dari 138 pemilih yang mendukung pembentukan "Mitchell Bend," kotamadya seluas dua mil persegi yang diusulkan dengan sekitar 600 penduduk.

Selama hampir tiga tahun, komunitas tersebut telah mengeluhkan kebisingan yang mengganggu yang dihasilkan oleh 60.000 penambang Bitcoin MARA, yang merupakan bagian integral dalam mengamankan jaringan Bitcoin senilai $2 triliun. Operasi yang bising tersebut telah menyebabkan malam tanpa tidur, sakit kepala, dan masalah pendengaran, mendorong beberapa penduduk untuk meninggalkan kota. Untuk mengurangi kebisingan, MARA telah memperluas tembok setinggi 24 kaki dan mengalihkan dua pertiga kipas pendinginnya ke sistem pendingin cair, tetapi keluhan tetap berlanjut.

Sumber: Texas Tribune

Meskipun ada upaya berkelanjutan untuk mengendalikan kebisingan, termasuk membangun penghalang dan meningkatkan sistem pendingin, penduduk tetap tidak puas. Frustrasi tersebut telah membuat mereka mempertimbangkan untuk secara resmi mendirikan Mitchell Bend, yang secara efektif akan menciptakan pemerintah lokal dengan wewenang untuk mengatur kebisingan dan masalah lain terkait operasi penambangan. Saat ini, populasi Hood County melebihi 70.000, menjadikan Mitchell Bend sebagai bagian kecil dari komunitas yang lebih luas.

MARA awalnya berusaha memblokir pemungutan suara

Sebelum pemungutan suara, MARA mengajukan gugatan pada akhir Oktober untuk mencegah pendirian komunitas tersebut, dengan alasan bahwa hal itu dapat merusak operasinya dan menimbulkan beban pajak tambahan. Namun, pengadilan menolak gugatan hukum tersebut, memungkinkan pemungutan suara untuk dilanjutkan. Juru bicara MARA menyatakan kepuasan dengan hasilnya:

Penduduk tetap berkomitmen untuk melawan masalah kebisingan

Penduduk lokal Danny Lakey menekankan ketahanan komunitas, menyatakan bahwa meskipun mereka menghadapi kekecewaan, upaya mereka akan terus berlanjut. "Meskipun kami mengalami kekalahan di sini, kami akan terus maju dan melakukan apa yang kami bisa untuk memastikan industri tidak mendominasi Hood County," katanya. Keberatan sebelumnya terhadap operasi penambangan juga termasuk tindakan hukum terhadap MARA dan manajer lokasi David Fischer atas pelanggaran kebisingan, tetapi tidak ada upaya tersebut yang berhasil.

Konflik serupa telah terjadi di tempat lain, seperti di Vilonia, Arkansas, di mana otoritas kota dengan suara bulat menolak proposal untuk menjadi tuan rumah tambang kripto setelah protes komunitas. Sementara perdebatan tentang dampak lingkungan dan sosial kripto berlanjut, komunitas dan pelaku industri tetap berbeda pendapat tentang cara terbaik untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan kualitas hidup.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Texas Gagal Mendirikan Kota untuk Menerapkan Batas Kebisingan pada Tambang Bitcoin di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.