Jepang menjadi negara ke-11 yang menggunakan sumber daya resmi untuk mendukung penambangan Bitcoin.

PANews melaporkan pada 6 November bahwa, menurut data penelitian VanEck, Jepang telah bergabung dengan jajaran negara-negara di seluruh dunia dengan penambangan cryptocurrency yang didukung pemerintah, menjadi negara ke-11 (tidak termasuk Amerika Serikat) yang secara resmi mendukung penambangan Bitcoin. Tren ini telah berkembang sejak 2020, dengan negara-negara yang berpartisipasi termasuk Iran, Bhutan, El Salvador, Uni Emirat Arab, Oman, Ethiopia, Argentina, Kenya, Prancis, dan Rusia.