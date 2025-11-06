Robinhood tidak terburu-buru masuk ke treasuri kripto, kata eksekutif

Eksekutif Robinhood Shiv Verma mengatakan membeli kripto dapat menyelaraskannya dengan komunitas lebih banyak, tetapi mempertanyakan apakah itu "hal yang tepat untuk pemegang saham."

Platform perdagangan Robinhood Markets masih belum memutuskan apakah akan membeli dan menyimpan kripto, seperti yang telah dilakukan banyak perusahaan perbendaharaan tahun ini, meskipun melakukannya dapat membuatnya lebih selaras dengan komunitas kripto, menurut seorang eksekutif.

"Kami menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan hal ini," kata wakil presiden keuangan dan strategi Robinhood Shiv Verma menanggapi pertanyaan tentang apakah perusahaan akan membeli dan menyimpan kripto selama konferensi pendapatan kuartal ketiga pada hari Rabu.

"Kami menyukai keselarasan dengan komunitas. Kami adalah pemain besar dalam kripto. Kami ingin terus melakukannya. Kami senang bahwa pelanggan kami terlibat di dalamnya," tambahnya.

