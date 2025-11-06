BursaDEX+
Tangem bergerak untuk menghubungkan self-custody dengan penggunaan pembayaran sehari-hari tanpa mengubah cara pengguna menyimpan aset mereka. Perusahaan ini telah memperkenalkan Tangem Pay, memungkinkan orang untuk membelanjakan USDC onchain menggunakan kartu Visa virtual sambil tetap menjaga dana di bawah kendali mereka sendiri...

Tangem meluncurkan Tangem Pay yang didukung Visa untuk pengeluaran USDC onchain

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/11/06 12:41
Tangem bergerak untuk menghubungkan self-custody dengan penggunaan pembayaran sehari-hari tanpa mengubah cara pengguna menyimpan aset mereka. 

Ringkasan
  • Pengguna dapat membelanjakan USDC secara global dengan kartu Visa virtual sementara aset tetap sepenuhnya onchain.
  • Peluncuran dimulai akhir November di seluruh A.S., LATAM, dan APAC+, dengan EU/UK direncanakan untuk awal 2026.
  • Tidak ada biaya bulanan atau transaksi; privasi Tangem Wallet tetap tidak terpengaruh oleh KYC Tangem Pay.

Perusahaan telah memperkenalkan Tangem Pay, memungkinkan orang untuk membelanjakan USDC onchain menggunakan kartu Visa virtual sambil tetap menjaga dana di bawah kendali mereka sendiri. 

Peluncuran dan detailnya dikonfirmasi dalam pengumuman 6 November oleh perusahaan.

Membelanjakan USDC langsung dari dompet self-custodied

Tangem Pay berada di dalam aplikasi Tangem Wallet yang sudah ada sebagai akun pembayaran non-kustodial. Pengguna mendanai akun dengan USD COIN (USDC) di jaringan Polygon (POL) dan dapat membelanjakan secara online atau di toko, termasuk melalui Apple Pay atau Google Pay, tanpa mengkonversi dana terlebih dahulu. 

Saldo tetap onchain hingga saat pembelian, ketika USDC dikonversi 1:1 menjadi USD melalui jalur pembayaran Visa. Tangem menekankan bahwa pengguna tetap mempertahankan kontrol kunci pribadi. Model keamanan menggunakan dua kunci, di mana pengguna memegang satu kunci dan mitra penerbit Rain memegang kunci lainnya hanya untuk mengonfirmasi otorisasi kartu.

Rain tidak dapat memindahkan dana yang belum sengaja dibelanjakan. Tangem mencatat bahwa verifikasi identitas hanya berlaku untuk Tangem Pay dan tidak memengaruhi privasi Tangem Wallet itu sendiri. 

Tidak ada biaya akun bulanan atau biaya transaksi, hanya biaya gas Polygon normal dan biaya pertukaran mata uang asing standar Visa yang berlaku untuk pembelian luar negeri. Dukungan dimulai dengan USDC asli di Polygon karena latensi rendah dan biaya transaksi yang lebih rendah, dengan rencana untuk memperluas ke lebih banyak stablecoin dan jaringan seiring waktu.

Wilayah peluncuran dan rencana ekspansi

Peluncuran dimulai akhir bulan ini dan pengguna akan diaktifkan secara bertahap dari daftar tunggu. Peluncuran mencakup kelompok wilayah yang luas di seluruh Amerika Serikat, Amerika Latin, dan bagian Asia-Pasifik, termasuk pasar utama seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, Australia, Afrika Selatan, dan UEA. Versi kartu fisik akan hadir kemudian. 

Tangem berencana untuk berekspansi ke Inggris dan Uni Eropa pada kuartal pertama 2026, menyesuaikan waktu peluncuran dengan persyaratan regulasi di bawah MiCA. 

Perusahaan menggambarkan model ini sebagai penawaran utilitas dunia nyata tanpa mengorbankan apa yang dilihatnya sebagai etos inti dari kustodi kripto.

