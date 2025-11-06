Adam Back mendirikan startup perbendaharaan Bitcoin Swiss, Future, mengumpulkan $34,5 juta

Putaran pendanaan Future sebesar $34,5 juta, didukung oleh Fulgur Ventures, Tobam dan lainnya, menyoroti peran Swiss yang semakin berkembang dalam adopsi Bitcoin institusional.

Future Holdings, perusahaan perbendaharaan dan kustodian Bitcoin berbasis Swiss, telah mengumpulkan 28 juta franc Swiss (sekitar $34,5 juta) dalam putaran strategis yang dipimpin oleh Fulgur Ventures, Nakamoto dan Tobam, perusahaan tersebut mengumumkan pada hari Selasa.

Memposisikan dirinya sebagai "perusahaan perbendaharaan Bitcoin terkemuka di Swiss," Future mengatakan dalam siaran pers bahwa mereka akan menyediakan kustodian multisignature, alat perbendaharaan, dan layanan konsultasi bagi perusahaan yang ingin menyimpan Bitcoin (BTC) di neraca keuangan mereka.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka menggabungkan operasi perbendaharaan, penelitian, dan infrastruktur dompet untuk membantu institusi mengelola dan memperhitungkan eksposur Bitcoin dalam struktur perusahaan tradisional.

