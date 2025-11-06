BursaDEX+
Prediksi Harga Bitcoin (BTC): Galaxy Memangkas Target 2025 Menjadi $120.000 karena Pasar Bull Mendingin

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/11/06 14:43
Bitcoin
BTC$90,585.18-0.36%
Moonveil
MORE$0.002499+0.40%

TLDR

  • Galaxy memotong target harga Bitcoin 2025 dari $185.000 menjadi $120.000 karena perubahan kondisi pasar dan volatilitas yang lebih rendah dari investor institusional
  • Bitcoin turun lebih dari 20% dari rekor tertingginya di atas $126.000, jatuh di bawah $100.000 untuk pertama kalinya dalam empat bulan
  • Flash crash pada 10 Oktober memicu likuidasi senilai $20 miliar dalam 24 jam, yang terbesar dalam sejarah kripto
  • Whale membuang 400.000 Bitcoin ke pasar pada Oktober, memberikan tekanan pada harga
  • Bitcoin pulih ke sekitar $103.744 saat trader membeli dengan harga diskon, meskipun ketidakpastian ekonomi berlanjut

Perusahaan investasi Galaxy menurunkan perkiraan harga Bitcoin 2025 menjadi $120.000 dari $185.000. Perusahaan tersebut menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi pasar cryptocurrency.

Bitcoin telah memasuki apa yang Galaxy sebut sebagai "era kedewasaan." Fase baru ini ditandai dengan penyerapan institusional, arus pasif, dan volatilitas yang lebih rendah.

Alex Thorn, kepala penelitian Galaxy, membagikan pandangan terbaru pada hari Rabu. Dia menunjuk perubahan pola likuiditas sebagai alasan utama revisi tersebut.

Whale memindahkan 400.000 Bitcoin ke bursa pada Oktober. Volume penjualan yang besar ini menciptakan tekanan penurunan pada harga.

Bitcoin Price, Bitcoin AnalysisSource: CryptoQuant

Investor juga merotasi uang ke aset lain. Emas, investasi AI, dan stablecoin menarik modal yang mungkin seharusnya masuk ke Bitcoin.

Flash crash pada 10 Oktober menyebabkan kerusakan besar pada tren bullish. Peristiwa ini memicu sekitar $20 miliar likuidasi dalam 24 jam.

Peristiwa likuidasi ini tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah kripto. Posisi leverage terhapus saat harga turun dengan cepat.

Kepanikan Pasar dan Pemulihan Harga

Bitcoin jatuh di bawah $100.000 untuk pertama kalinya dalam empat bulan minggu ini. Cryptocurrency tersebut turun dari rekor tertingginya di atas $126.000.

Bitcoin (BTC) PriceBitcoin (BTC) Price

Pasar kripto melihat likuidasi sebesar $1,3 miliar pada hari Selasa. Gelombang penjualan paksa ini mendorong harga Bitcoin turun lebih jauh.

Penurunan harga melebihi 20% dari rekor tertinggi sepanjang masa. Beberapa analis menganggap penurunan 20% sebagai wilayah pasar bearish.

Bitcoin jatuh di bawah rata-rata pergerakan 365 hari pada Selasa dan Rabu. Level teknis ini biasanya bertindak sebagai dukungan dinamis.

Trader Lourenço VS mencatat bahwa koreksi antara 20-25% adalah normal untuk siklus ini. Koreksi 21% saat ini masih dalam parameter tipikal.

Dampak Institusional pada Volatilitas

Galaxy percaya Bitcoin dapat mempertahankan dukungan di $100.000. Jika level ini bertahan, struktur pasar bullish mungkin tetap utuh.

Exchange-traded fund dan lembaga keuangan kini mendorong arus investasi pasif. Arus ini telah meredam volatilitas harga Bitcoin.

Thorn tetap optimis tentang fundamental jangka panjang Bitcoin. Namun, dia mengakui bahwa dinamika pasar siklikal tradisional telah terganggu.

Bitcoin pulih ke $103.744 pada hari Kamis. Trader membeli cryptocurrency dengan harga diskon.

Ketidakpastian ekonomi membatasi kekuatan pemulihan. Ekspektasi yang menurun untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve juga membebani pemulihan.

Presiden Forum Ekonomi Dunia Borge Brende memperingatkan potensi gelembung kripto pada hari Rabu. Dia berbicara kepada wartawan di Brasil tentang kekhawatiran valuasi.

Bitcoin kehilangan sekitar 5% pada Oktober. Ini memutus rentetan kenaikan tujuh tahun selama bulan tersebut.

Robinhood melaporkan pendapatan perdagangan kripto sebesar $268 juta untuk kuartal ketiga. Ini mewakili peningkatan 300% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasar kripto yang lebih luas mengikuti pemulihan Bitcoin pada hari Kamis. Ether naik 3,7% menjadi $3.450, sementara XRP naik 5,1% menjadi $2,36.

Postingan Bitcoin (BTC) Price Prediction: Galaxy Slashes 2025 Target to $120,000 as Bull Market Cools pertama kali muncul di CoinCentral.

