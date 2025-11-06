Galaxy memangkas target harga Bitcoin 2025 menjadi $120K di tengah dinamika pasar yang berubah

Postingan Galaxy menurunkan target harga Bitcoin 2025 menjadi $120K di tengah dinamika pasar yang berubah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Galaxy menunjuk pada perubahan pola likuiditas dan likuidasi leverage sebagai alasan utama untuk memangkas prospek harga Bitcoin. Perusahaan investasi Galaxy menurunkan perkiraan harga Bitcoin 2025 menjadi $120.000 dari $185.000, mengutip beberapa hambatan dan volatilitas harga yang teredam karena arus investasi pasif ke dalam exchange-traded funds (ETF) dan lembaga keuangan. Faktor-faktor seperti whale yang membuang 400.000 Bitcoin (BTC) ke pasar pada Oktober, bersama dengan rotasi ke narasi investasi lain seperti emas, AI dan stablecoin, selain likuidasi leverage, telah meredam harga BTC, kata Alex Thorn, kepala riset Galaxy, pada hari Rabu. "Bitcoin telah memasuki fase baru, yang kami sebut 'era kedewasaan,' di mana penyerapan institusional, arus pasif, dan volatilitas yang lebih rendah mendominasi," tulis Thorn di X. "Jika bitcoin dapat mempertahankan level $100.000, kami percaya pasar bull hampir tiga tahun akan tetap utuh secara struktural, meskipun laju keuntungan di masa depan mungkin lebih lambat." Baca selengkapnya Sumber: https://cointelegraph.com/news/galaxy-2025-bitcoin-target-120k-shifting-market-dynamics?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_q%3D1762418209695%26ttt%3D1762418209695&utm_campaign=rss_partner_inbound Postingan Galaxy menurunkan target harga Bitcoin 2025 menjadi $120K di tengah dinamika pasar yang berubah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Galaxy menunjuk pada perubahan pola likuiditas dan likuidasi leverage sebagai alasan utama untuk memangkas prospek harga Bitcoin. Perusahaan investasi Galaxy menurunkan perkiraan harga Bitcoin 2025 menjadi $120.000 dari $185.000, mengutip beberapa hambatan dan volatilitas harga yang teredam karena arus investasi pasif ke dalam exchange-traded funds (ETF) dan lembaga keuangan. Faktor-faktor seperti whale yang membuang 400.000 Bitcoin (BTC) ke pasar pada Oktober, bersama dengan rotasi ke narasi investasi lain seperti emas, AI dan stablecoin, selain likuidasi leverage, telah meredam harga BTC, kata Alex Thorn, kepala riset Galaxy, pada hari Rabu. "Bitcoin telah memasuki fase baru, yang kami sebut 'era kedewasaan,' di mana penyerapan institusional, arus pasif, dan volatilitas yang lebih rendah mendominasi," tulis Thorn di X. "Jika bitcoin dapat mempertahankan level $100.000, kami percaya pasar bull hampir tiga tahun akan tetap utuh secara struktural, meskipun laju keuntungan di masa depan mungkin lebih lambat." Baca selengkapnya Sumber: https://cointelegraph.com/news/galaxy-2025-bitcoin-target-120k-shifting-market-dynamics?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_q%3D1762418209695%26ttt%3D1762418209695&utm_campaign=rss_partner_inbound