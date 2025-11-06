Presiden Trump Mengatakan A.S. Harus Menjadi Superpower Bitcoin

TLDR

Trump mengatakan dia ingin AS menjadi "superpower Bitcoin" dan "ibu kota kripto dunia" selama pidato di Miami

Presiden mengklaim perintah eksekutifnya mengakhiri "perang terhadap kripto" federal tetapi tidak menawarkan tenggat waktu baru atau arahan khusus untuk lembaga

Trump memperingatkan bahwa China dan negara lain bisa mendapatkan keuntungan jika AS tidak menangani kripto dengan benar

Hong Kong melonggarkan pembatasan kripto pada hari Senin, memungkinkan platform berlisensi untuk terhubung dengan bursa global dan mencantumkan aset digital baru

AS menciptakan Cadangan Bitcoin Strategis menggunakan koin yang disita tetapi belum melakukan pembelian bitcoin pemerintah

Presiden Donald Trump memberi tahu audiens bisnis di Miami bahwa dia ingin Amerika memimpin dunia dalam mata uang kripto. Dia berbicara di Forum Bisnis Amerika pada 5 November 2025.

Persaingan dari China dan Hong Kong

Trump memperingatkan bahwa negara-negara lain ingin mengembangkan industri kripto mereka. Dia mengatakan China mulai melakukan upayanya sendiri dan negara-negara lain ingin mengikuti.

Hong Kong mengumumkan aturan baru pada 4 November yang memudahkan platform kripto untuk beroperasi. Platform berlisensi sekarang dapat terhubung langsung dengan bursa kripto global dan mencantumkan aset digital baru.

Hong Kong menyetujui ETF bitcoin spot tahun lalu. Kota tersebut menyetujui ETF ether spot tiga bulan sebelum AS melakukannya.

Lebih dari 60 persen stablecoin berjalan di jaringan Ethereum. Stablecoin adalah mata uang kripto yang terkait dengan mata uang pemerintah seperti dolar.

Hong Kong baru-baru ini menyelenggarakan Pekan FinTech ke-10. Sekitar 70 persen peserta berasal dari keuangan tradisional, menunjukkan minat mainstream yang berkembang.

Tindakan Pemerintah AS terhadap Kripto

Gedung Putih menciptakan Cadangan Bitcoin Strategis tahun ini. Cadangan tersebut menggunakan koin yang diperoleh melalui penyitaan dan perampasan federal.

Pemerintah belum membeli bitcoin secara langsung. Semua kepemilikan berasal dari tindakan penegakan hukum.

Kongres mengesahkan Undang-Undang GENIUS pada 18 Juli. Undang-undang tersebut menciptakan kerangka kerja untuk stablecoin yang terkait dengan dolar AS.

Administrasi Trump menolak menciptakan mata uang digital bank sentral AS. Para pejabat mengatakan kebijakan kripto mereka bekerja dengan dominasi dolar.

Ukuran Pasar dan Aktivitas Investasi

Total nilai semua mata uang kripto tetap di bawah $4,5 triliun. Pasar saham global jauh lebih besar dengan nilai $101,52 triliun.

Bitcoin turun di bawah $100.000 baru-baru ini untuk pertama kalinya sejak akhir Juni. Penurunan tersebut berasal dari kekhawatiran tentang ketegangan perdagangan AS-China dan nilai saham AI yang tinggi.

Forbes memperkirakan Trump secara pribadi memegang sekitar $870 juta dalam bitcoin. Ini menjadikannya salah satu pemegang bitcoin individu terbesar di dunia.

China menempati peringkat ketiga secara global dalam aktivitas penambangan bitcoin. AS memimpin, diikuti oleh Rusia.

Dolar AS menyumbang hampir setengah dari pembayaran global pada September. Yuan China memegang pangsa 3,17 persen, peringkat kelima.

Gubernur bank sentral China mempromosikan yuan digital minggu lalu. Dia mengambil pandangan yang hati-hati terhadap stablecoin sambil mempertahankan pembatasan pada perdagangan kripto spekulatif.

Postingan Presiden Trump Mengatakan AS Harus Menjadi Superpower Bitcoin pertama kali muncul di CoinCentral.