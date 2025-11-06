Diskusi Tentang RUU Struktur Pasar Kripto AS Berlanjut Selama Penutupan Pemerintah

TLDR

Anggota parlemen AS termasuk Senator Republik John Boozman dan Senator Demokrat Cory Booker akan bertemu dengan czar kripto Gedung Putih David Sacks untuk membahas RUU struktur pasar aset digital yang saat ini berada di Senat.

Penutupan pemerintah selama 36 hari, yang kini menjadi yang terlama dalam sejarah AS, telah mempersulit diskusi tentang legislasi kripto dengan memaksa cuti staf lembaga yang memberikan keahlian teknis pada RUU tersebut.

RUU struktur pasar telah disahkan oleh DPR pada Juli dengan harapan dukungan bipartisan Senat, tetapi perdebatan mengenai ketentuan protokol DeFi dan penutupan pemerintah telah memperlambat kemajuan.

Sponsor Senat awalnya ingin legislasi ditandatangani pada akhir tahun, tetapi jadwal telah bergeser dengan beberapa pakar kebijakan kini memperkirakan pengesahan bisa berlanjut hingga 2026.

Patrick Witt, direktur eksekutif Dewan Penasihat Trump untuk Aset Digital, mengatakan penutupan pemerintah telah memungkinkan lebih banyak keterlibatan anggota parlemen tetapi Presiden Trump masih menginginkan RUU tersebut di mejanya pada akhir 2025.

Anggota parlemen AS terus mendorong diskusi tentang legislasi kripto meskipun penutupan pemerintah federal mencapai 36 hari pada hari Rabu. Penutupan ini kini menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika.

Senator Republik John Boozman dan Senator Demokrat Cory Booker berencana bertemu dengan czar kripto dan AI Gedung Putih David Sacks. Panggilan tersebut akan berfokus pada RUU struktur pasar aset digital yang saat ini sedang dipertimbangkan di Senat.

RUU tersebut telah disahkan oleh Dewan Perwakilan pada Juli. Banyak yang mengharapkan persetujuan cepat dari Senat dengan dukungan dari kedua partai.

Namun, kemajuan telah melambat karena dua alasan utama. Demokrat menginginkan ketentuan khusus untuk protokol keuangan terdesentralisasi dimasukkan dalam legislasi. Penutupan pemerintah juga telah menciptakan tantangan praktis untuk penyusunan RUU tersebut.

Legislasi struktur pasar membutuhkan persetujuan dari beberapa komite Senat sebelum mencapai sidang lengkap untuk pemungutan suara. Senator Boozman bertugas di Komite Pertanian, salah satu panel yang harus meninjau RUU tersebut.

Anggota staf dari berbagai lembaga pemerintah yang biasanya memberikan keahlian teknis tentang regulasi kripto telah dipaksa cuti. Ini telah menciptakan kesenjangan pengetahuan selama proses penyusunan.

Pemilihan Selasa Mungkin Menunda Kesepakatan Anggaran

Demokrat memenangkan beberapa perlombaan dalam pemilihan Selasa di atas ekspektasi jajak pendapat. Beberapa senator kini menyarankan untuk tetap teguh dalam negosiasi anggaran untuk mendorong subsidi perawatan kesehatan dan membalikkan pemotongan pengeluaran sebelumnya.

Senator Chris Murphy termasuk di antara mereka yang menyerukan Demokrat untuk mempertahankan posisi mereka. Ini bisa menunda RUU pendanaan untuk membuka kembali pemerintah.

Penutupan telah mempengaruhi lembaga regulasi keuangan utama. Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission beroperasi tanpa staf lengkap.

Patrick Witt bertugas sebagai direktur eksekutif Dewan Penasihat Presiden Donald Trump untuk Aset Digital. Dia berbicara di konferensi Swell Ripple di New York pada hari Rabu tentang dampak penutupan.

Jadwal Pengesahan Tetap Tidak Pasti

Witt mengatakan penutupan telah menghadirkan komplikasi untuk diskusi struktur pasar. Namun, dia mencatat bahwa anggota parlemen memiliki lebih banyak waktu untuk pertemuan karena berkurangnya operasi pemerintah.

Presiden Trump menginginkan RUU struktur pasar di mejanya pada akhir 2025. Witt mengatakan timnya terus bertemu secara teratur dengan senator dari kedua partai.

Senator Carolina Utara Thom Tillis sebelumnya menyatakan anggota parlemen memiliki waktu hingga awal 2026 untuk mengesahkan legislasi kripto. Setelah titik itu, pemilihan paruh waktu akan mempersulit proses legislatif.

Senator Wyoming Cynthia Lummis menjadi co-sponsor RUU tersebut di komite perbankan. Dia awalnya bertujuan untuk pengesahan pada akhir tahun tetapi mengakui jadwal telah bergeser.

Lummis memberi tahu Bloomberg pada hari Selasa bahwa pekerjaan tingkat staf terus berlanjut setiap hari. Dia menggambarkan diskusi tersebut sebagai bipartisan dan mengatakan kemajuan sedang dibuat pada tingkat detail.

Pakar kebijakan yang berbicara dengan wartawan memberikan prediksi yang bervariasi. Salah satu mengatakan markup komite bisa terjadi pada Thanksgiving jika negosiasi anggaran segera disimpulkan.

Pakar kebijakan lain mengatakan pengesahan melalui kedua kamar Kongres pada akhir 2025 tampaknya tidak mungkin. Mereka menyarankan legislasi bisa disahkan pada akhir 2026 sebagai gantinya.

Summer Mersinger memimpin Blockchain Association sebagai CEO. Dia mengatakan pada hari Rabu bahwa penutupan yang semakin panjang membuat jadwal 2026 lebih mungkin untuk RUU tersebut.

Witt memberi tahu wartawan bahwa penutupan menciptakan peluang tak terduga untuk keterlibatan dengan anggota parlemen dan kantor mereka. Timnya telah dapat mendiskusikan detail RUU yang mungkin telah tertutupi oleh prioritas lain selama operasi pemerintah normal.

