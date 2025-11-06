Harga Shiba Inu Turun Di Bawah Support Kunci, Remittix Tampak Siap Memperpanjang Keuntungan 700%+

Sementara itu, proyek DeFi lintas rantai baru di ruang PayFi sedang mendapatkan momentum, menunjukkan bahwa era koin meme spekulatif mungkin mulai memberi jalan bagi kasus penggunaan dunia nyata yang lebih banyak.

Dengan perhatian yang beralih dari hype ke infrastruktur, urgensi untuk mengamankan kripto terbaik untuk dibeli sekarang semakin meningkat. Sementara penurunan Shiba Inu menyoroti risiko fundamental yang lemah, proyek alternatif menonjol sebagai proyek kripto yang kurang dihargai yang siap untuk pertumbuhan pesat dan banyak pembeli awal sudah melihat keuntungan besar.

Harga Shiba Inu Di Bawah Tekanan saat Dukungan Utama Rusak

Harga Shiba Inu mengalami perubahan tajam minggu ini ketika turun di bawah level $0,00001 — batas bawah dari pola segitiga menurun multi-minggu. Pergerakan ini menandakan bahwa pasar mungkin siap untuk kerugian yang lebih dalam. Arus bersih bursa menunjukkan sinyal merah, yang berarti pemegang token mengirimkan token keluar untuk dijual.

Analis sekarang menunjuk ke zona likuiditas berikutnya di dekat $0,0000080 dan kemudian $0,0000072 jika dukungan ini gagal. Aktivitas on-chain lemah: TVL pada platform layer-2 nya sedang runtuh, dan tingkat pembakaran menurun.

Jika Anda memegang SHIB dengan berpikir bahwa harganya akan melonjak segera, Anda mungkin akan segera menyesali keputusan tersebut. Tren ini condong secara tegas ke arah penurunan kecuali ada sesuatu yang berubah. Ini bukan skenario altcoin teratas untuk diinvestasikan yang tipikal – ini adalah peringatan bahwa bahkan memecoin yang pernah kuat dapat runtuh tanpa adopsi.

Remittix (RTX): Taruhan Utilitas Pertumbuhan Tinggi

Remittix membuat berita untuk semua alasan yang tepat. Proyek ini telah mengumpulkan sekitar $28 juta dalam pendanaan pribadi, menunjukkan permintaan asli untuk penawarannya. Tim sekarang sedang bekerja untuk menghadirkan dompet dan ekosistem yang memungkinkan perbankan kripto ke fiat di lebih dari 30 negara dengan biaya sangat rendah.

Pembeli awal sudah naik ratusan persen; analis menyebutnya "XRP 2.0" dan memproyeksikannya sebagai kripto 100x berikutnya pada 2025. Momentumnya nyata dan sensitif terhadap waktu.

Dibandingkan dengan struktur Shiba Inu yang goyah, proyek ini menonjol dalam hal utilitas, roadmap produk, dan daya tarik komunitas. Jika Anda mencari pilihan kripto pertumbuhan tinggi 2025, ini mungkin salah satu dari sedikit investasi kripto tahap awal yang menawarkan urgensi dan substansi.

Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik

Jangkauan Global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara

Utilitas Dunia Nyata: Dibangun untuk pembayaran dan pengiriman uang daripada spekulasi

Keamanan Utama: Diaudit oleh CertiK dengan kredibilitas pra-peluncuran peringkat teratas

Beta Dompet Segera Hadir: Pengalaman mobile-first dengan konversi FX real-time

Lebih dari $28 Juta Terkumpul: Salah satu investasi kripto tahap awal dengan pertumbuhan tercepat pada 2025

Harga Shiba Inu telah kehilangan level dukungan utama dan risiko kerugian lebih lanjut sekarang menaungi harapan pemulihan cepat. Sementara itu, proyek DeFi yang didorong utilitas memenuhi kriteria yang tidak lagi dipenuhi oleh koin meme: penggunaan nyata, pendanaan kuat, timeline ketat, dan urgensi investor.

Melewatkan lonjakan Shiba? Tidak ada penyesalan. Tapi ragu pada proyek yang sedang berkembang sekarang? Itu bisa jadi kesempatan yang Anda lihat kembali nanti dengan berharap Anda telah bertindak. Jendelanya terbuka — putuskan di sisi pagar mana Anda ingin berada.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri.

