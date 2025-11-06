Saham Duolingo (DUOL) Turun 20% karena Perkiraan Pemesanan Q4 yang Lemah Meskipun Pendapatan Melampaui Ekspektasi

TLDR

Duolingo memperkirakan pemesanan Q4 sebesar $329,5-$335,5 juta, di bawah estimasi Wall Street sebesar $343,6 juta, menyebabkan saham turun 20%

Perusahaan mengalihkan fokus ke pertumbuhan pengguna dan kualitas pengajaran daripada monetisasi dalam jangka pendek

Pendapatan Q3 melampaui estimasi di angka $271,7 juta, didorong oleh pertumbuhan 34% pelanggan berbayar menjadi 11,5 juta pengguna

Perkiraan pendapatan tahunan dinaikkan menjadi $1,028-$1,032 miliar, naik dari panduan sebelumnya sebesar $1,01-$1,02 miliar

Kemitraan dengan Luckin Coffee pada Juli mendorong kinerja kuat di China, meskipun manajemen mengakui risiko geopolitik

Saham Duolingo turun 20% dalam perdagangan setelah jam kerja pada hari Rabu setelah perusahaan pembelajaran bahasa tersebut mengeluarkan perkiraan pemesanan Q4 yang tidak memenuhi ekspektasi analis. Perusahaan memproyeksikan pemesanan antara $329,5 juta dan $335,5 juta untuk kuartal tersebut.





Analis Wall Street mengharapkan pemesanan sebesar $343,6 juta. Kegagalan ini terjadi meskipun perusahaan melaporkan hasil yang lebih kuat dari yang diharapkan untuk kuartal ketiga.

Perusahaan beroperasi dengan model freemium di mana sebagian besar pengguna mengakses aplikasi secara gratis. Duolingo telah bekerja untuk mengubah pengguna ini menjadi pelanggan berbayar melalui penawaran seperti Super Duolingo dan Duolingo Max.

Super Duolingo menyediakan pengalaman bebas iklan. Duolingo Max menggabungkan fitur AI generatif yang membantu personalisasi pembelajaran.

Hasil Q3 yang Kuat dan Pertumbuhan Pengguna

Kuartal ketiga menunjukkan kekuatan berkelanjutan dalam metrik utama. Pendapatan mencapai $271,7 juta, melampaui estimasi analis sebesar $260,3 juta.

Ini menandai kuartal lain di mana Duolingo melampaui ekspektasi pendapatan. Perusahaan telah melampaui estimasi pendapatan setiap kuartal sejak go public pada 2021.

Pelanggan berbayar melonjak 34% year-over-year menjadi 11,5 juta pengguna. Basis pengguna yang berkembang membantu mendorong konversi dari tingkat gratis ke berbayar.

Fitur berbasis AI berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan tetapi mempengaruhi margin. Margin laba kotor mencapai 72,5% untuk kuartal tersebut.

Ini masih di atas estimasi analis sebesar 71,4%. Perusahaan mempertahankan profitabilitas sambil berinvestasi dalam kemampuan AI.

Kinerja China dan Kekhawatiran Strategis

Pertumbuhan di China menonjol sebagai titik terang untuk kuartal ini. Kemitraan dengan Luckin Coffee yang diluncurkan pada Juli membantu meningkatkan visibilitas merek di wilayah tersebut.

Kolaborasi ini mendorong kinerja yang luar biasa di pasar China. Namun, manajemen mengakui risiko yang muncul dengan beroperasi di China.

Perusahaan menaikkan panduan pendapatan tahunan setelah hasil Q3 yang melampaui ekspektasi. Perkiraan baru menyebutkan pendapatan antara $1,028 miliar dan $1,032 miliar.

Ini dibandingkan dengan panduan sebelumnya sebesar $1,01 miliar hingga $1,02 miliar. Analis mengharapkan $1,02 miliar untuk tahun ini.

Hambatan Pertumbuhan Jangka Pendek

Manajemen memperkirakan beberapa perlambatan dalam pertumbuhan pengguna menjelang Q4. Pengguna aktif harian tumbuh sekitar 30% year-over-year baik pada September maupun Oktober.

Perusahaan memproyeksikan pemesanan tahunan hampir $1,2 miliar dengan tingkat pertumbuhan 33% dan margin EBITDA 29%.

